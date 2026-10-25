Daddy Yankee y Jaime Pesaque presentaron su restaurante peruano en Nueva York: así es Cholapink, la carta que ofrecen y el tema de Los Mirlos que suena en su web

Daddy Yankee y el chef Jaime Pesaque abrirán Cholapink el 28 de octubre en SoHo, Manhattan

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El cantante puertorriqueño Daddy Yankee y el chef peruano Jaime Pesaque abrirán el miércoles 28 de octubre Cholapink, un restaurante de comida callejera peruana en Nueva York. El local se ubica en el número 32 de Spring Street, en SoHo, Manhattan, y tendrá como eje los anticuchos, el arroz chaufa, el ceviche y diversas preparaciones a la parrilla.

La inauguración llega después de una presentación previa que el artista, conocido como “El Cangri”, organizó el sábado 24 de octubre con amigos, influencers, seguidores y representantes de la prensa. La actividad permitió conocer el establecimiento antes de su apertura al público y formó parte de los preparativos del nuevo proyecto empresarial del intérprete.

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El sitio web de Cholapink recibe a sus visitantes con “Mujercita pretenciosa”, canción del grupo peruano Los Mirlos

Daddy Yankee recorrió las instalaciones junto con sus invitados y compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales. En las fotografías y videos aparecieron J Balvin, Myke Towers y Jeremy Ayala, hijo y productor musical del cantante. El reguetonero agradeció a los asistentes y afirmó que sus invitados quedaron satisfechos con la comida que probaron durante la reunión.

Una visita al Perú dio origen a Cholapink

El músico explicó que la alianza con Jaime Pesaque comenzó a partir de un viaje que realizaron al Perú. Según relató en Instagram, ambos recorrieron calles y probaron anticuchos, arroz chaufa, ceviche, raspadillos y otros platos de la gastronomía local.

J Balvin, Myke Towers y Jeremy Ayala asistieron al encuentro antes de la apertura del local

“¡De las calles de Perú pa’ las calles de Nueva York!”, escribió Daddy Yankee al presentar el restaurante. En el mismo mensaje sostuvo que la experiencia despertó una pregunta entre ambos: cómo llevar esa variedad de sabores a Manhattan con una propuesta urbana y a precios accesibles.

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“Todo comenzó con un viaje a Perú junto a mi socio, el chef Jaime Pesaque. Nos tiramos a la calle a probar de todo”, publicó. El artista señaló que, entre platos y conversaciones, surgió la idea de crear un restaurante enfocado en la comida callejera peruana.

De ese proceso nació Cholapink, una propuesta que trabajará bajo el modelo fast-casual. El concepto combina un servicio rápido con platos elaborados, una fórmula habitual en Nueva York para locales donde el cliente puede comer en el establecimiento o pedir para llevar.

La propuesta gastronómica tendrá opciones como pollo con ají mirasol, bistec con ají panca y hongos con maní

Los anticuchos serán el eje de la carta

Cholapink tendrá como protagonista a los anticuchos, las brochetas peruanas que se preparan a la parrilla y se acompañan con ajíes, adobos y salsas. El menú estará dirigido por Pesaque, responsable del restaurante Mayta, en Lima, que ocupó el puesto 39 de la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025.

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La carta incluirá muslo de pollo glaseado con miso y ají mirasol; bistec de res con ají panca ahumado, salsa huancaína y chimichurri; y panceta de cerdo con rocoto agridulce y chutney de piña.

También estarán disponibles pescado del día con ají amarillo y alioli de yuzu, además de una opción vegana de hongos con maní, ají panca y emulsión de hierbas peruanas. El menú incorporará una alternativa vegana inspirada en los anticuchos, uno de los platos centrales de la propuesta.

Cholapink ofrecerá anticuchos, ceviche, arroz chaufa y platos a la parrilla inspirados en la comida callejera peruana

La oferta se completará con ceviche de la casa preparado con leche de tigre tradicional, arroz chaufa y choclo asado cremoso acompañado de salsa huancaína. La bebida de la casa será el Cholapink Pisco Sour, que llevará limón, bitters de naranja y azúcar rosada. También se prevén infusiones de muña con cacao y manzana.

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Daddy Yankee recomendó probar el arroz chaufa con la salsa de la casa

El arroz chaufa ocupó un lugar especial en la publicación con la que Daddy Yankee presentó el negocio. “El arroz chaufa es una MOVIE”, escribió el cantante, que recomendó añadir la salsa Cholapink para acompañar el plato.

Los responsables del local aún no han difundido una lista pública con los precios exactos de cada producto. Sin embargo, el concepto fue anunciado como una alternativa de valores accesibles dentro de una zona como SoHo, uno de los principales puntos comerciales y gastronómicos de Manhattan.

El artista puertorriqueño recorrió el restaurante durante una presentación previa con amigos, influencers y medios

La primera información sobre Cholapink señaló que el establecimiento tendrá capacidad para recibir alrededor de 60 comensales. El formato apunta a ofrecer una experiencia directa, con platos basados en técnicas y productos peruanos que puedan consumirse en un contexto de servicio ágil.

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La web incluye una canción de Los Mirlos

La identidad peruana del proyecto también aparece en el sitio web del restaurante. Al ingresar a la página oficial de Cholapink, suena “Mujercita pretenciosa”, tema de Los Mirlos, grupo referente de la cumbia amazónica peruana.

La canción acompaña la propuesta visual del local, cuyo nombre combina una referencia coloquial a la identidad peruana con el color rosado. La marca se presenta con una estética urbana y con referencias a los sabores populares que inspiraron el proyecto.

Daddy Yankee compartió imágenes de la presentación y contó que la idea nació después de un viaje al Perú con Jaime Pesaque