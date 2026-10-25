Perú

Daddy Yankee y Jaime Pesaque presentaron su restaurante peruano en Nueva York: así es Cholapink, la carta que ofrecen y el tema de Los Mirlos que suena en su web

El nuevo local abrirá al público el 28 de octubre con un formato de atención rápida inspirado en la comida callejera peruana y una carta que incluye opciones veganas.

Daddy Yankee y el chef Jaime Pesaque abrirán Cholapink el 28 de octubre en SoHo, Manhattan
Daddy Yankee y el chef Jaime Pesaque abrirán Cholapink el 28 de octubre en SoHo, Manhattan
Guardar

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee y el chef peruano Jaime Pesaque abrirán el miércoles 28 de octubre Cholapink, un restaurante de comida callejera peruana en Nueva York. El local se ubica en el número 32 de Spring Street, en SoHo, Manhattan, y tendrá como eje los anticuchos, el arroz chaufa, el ceviche y diversas preparaciones a la parrilla.

La inauguración llega después de una presentación previa que el artista, conocido como “El Cangri”, organizó el sábado 24 de octubre con amigos, influencers, seguidores y representantes de la prensa. La actividad permitió conocer el establecimiento antes de su apertura al público y formó parte de los preparativos del nuevo proyecto empresarial del intérprete.

PUBLICIDAD

El sitio web de Cholapink recibe a sus visitantes con “Mujercita pretenciosa”, canción del grupo peruano Los Mirlos
El sitio web de Cholapink recibe a sus visitantes con “Mujercita pretenciosa”, canción del grupo peruano Los Mirlos

Daddy Yankee recorrió las instalaciones junto con sus invitados y compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales. En las fotografías y videos aparecieron J Balvin, Myke Towers y Jeremy Ayala, hijo y productor musical del cantante. El reguetonero agradeció a los asistentes y afirmó que sus invitados quedaron satisfechos con la comida que probaron durante la reunión.

Una visita al Perú dio origen a Cholapink

El músico explicó que la alianza con Jaime Pesaque comenzó a partir de un viaje que realizaron al Perú. Según relató en Instagram, ambos recorrieron calles y probaron anticuchos, arroz chaufa, ceviche, raspadillos y otros platos de la gastronomía local.

J Balvin, Myke Towers y Jeremy Ayala asistieron al encuentro antes de la apertura del local
J Balvin, Myke Towers y Jeremy Ayala asistieron al encuentro antes de la apertura del local

“¡De las calles de Perú pa’ las calles de Nueva York!”, escribió Daddy Yankee al presentar el restaurante. En el mismo mensaje sostuvo que la experiencia despertó una pregunta entre ambos: cómo llevar esa variedad de sabores a Manhattan con una propuesta urbana y a precios accesibles.

PUBLICIDAD

“Todo comenzó con un viaje a Perú junto a mi socio, el chef Jaime Pesaque. Nos tiramos a la calle a probar de todo”, publicó. El artista señaló que, entre platos y conversaciones, surgió la idea de crear un restaurante enfocado en la comida callejera peruana.

De ese proceso nació Cholapink, una propuesta que trabajará bajo el modelo fast-casual. El concepto combina un servicio rápido con platos elaborados, una fórmula habitual en Nueva York para locales donde el cliente puede comer en el establecimiento o pedir para llevar.

La propuesta gastronómica tendrá opciones como pollo con ají mirasol, bistec con ají panca y hongos con maní
La propuesta gastronómica tendrá opciones como pollo con ají mirasol, bistec con ají panca y hongos con maní

Los anticuchos serán el eje de la carta

Cholapink tendrá como protagonista a los anticuchos, las brochetas peruanas que se preparan a la parrilla y se acompañan con ajíes, adobos y salsas. El menú estará dirigido por Pesaque, responsable del restaurante Mayta, en Lima, que ocupó el puesto 39 de la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025.

La carta incluirá muslo de pollo glaseado con miso y ají mirasol; bistec de res con ají panca ahumado, salsa huancaína y chimichurri; y panceta de cerdo con rocoto agridulce y chutney de piña.

También estarán disponibles pescado del día con ají amarillo y alioli de yuzu, además de una opción vegana de hongos con maní, ají panca y emulsión de hierbas peruanas. El menú incorporará una alternativa vegana inspirada en los anticuchos, uno de los platos centrales de la propuesta.

Cholapink ofrecerá anticuchos, ceviche, arroz chaufa y platos a la parrilla inspirados en la comida callejera peruana
Cholapink ofrecerá anticuchos, ceviche, arroz chaufa y platos a la parrilla inspirados en la comida callejera peruana

La oferta se completará con ceviche de la casa preparado con leche de tigre tradicional, arroz chaufa y choclo asado cremoso acompañado de salsa huancaína. La bebida de la casa será el Cholapink Pisco Sour, que llevará limón, bitters de naranja y azúcar rosada. También se prevén infusiones de muña con cacao y manzana.

Daddy Yankee recomendó probar el arroz chaufa con la salsa de la casa

El arroz chaufa ocupó un lugar especial en la publicación con la que Daddy Yankee presentó el negocio. “El arroz chaufa es una MOVIE”, escribió el cantante, que recomendó añadir la salsa Cholapink para acompañar el plato.

Los responsables del local aún no han difundido una lista pública con los precios exactos de cada producto. Sin embargo, el concepto fue anunciado como una alternativa de valores accesibles dentro de una zona como SoHo, uno de los principales puntos comerciales y gastronómicos de Manhattan.

El artista puertorriqueño recorrió el restaurante durante una presentación previa con amigos, influencers y medios
El artista puertorriqueño recorrió el restaurante durante una presentación previa con amigos, influencers y medios

La primera información sobre Cholapink señaló que el establecimiento tendrá capacidad para recibir alrededor de 60 comensales. El formato apunta a ofrecer una experiencia directa, con platos basados en técnicas y productos peruanos que puedan consumirse en un contexto de servicio ágil.

La web incluye una canción de Los Mirlos

La identidad peruana del proyecto también aparece en el sitio web del restaurante. Al ingresar a la página oficial de Cholapink, suena “Mujercita pretenciosa”, tema de Los Mirlos, grupo referente de la cumbia amazónica peruana.

La canción acompaña la propuesta visual del local, cuyo nombre combina una referencia coloquial a la identidad peruana con el color rosado. La marca se presenta con una estética urbana y con referencias a los sabores populares que inspiraron el proyecto.

Daddy Yankee compartió imágenes de la presentación y contó que la idea nació después de un viaje al Perú con Jaime Pesaque
Daddy Yankee compartió imágenes de la presentación y contó que la idea nació después de un viaje al Perú con Jaime Pesaque

Temas Relacionados

Daddy YankeeJaime PesaqueNueva YorkCholapinkperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alfonso López Chau afirma que el Congreso debería tener una reforma en su reglamento

El senador y líder de Ahora Nación, afirmó que la capacidad del Senado para modificar lo aprobado en la Cámara de Diputados podría generar un “choque de trenes” en su relación

Alfonso López Chau afirma que el Congreso debería tener una reforma en su reglamento

Techo Propio: un proyecto en el norte del Perú entregará 1.600 viviendas con subsidios de hasta 66%

La iniciativa del Ministerio de Vivienda contempla cuatro etapas y ya permitió que 367 familias reciban las llaves de sus casas, cuyo valor promedio asciende a S/ 72.972

Techo Propio: un proyecto en el norte del Perú entregará 1.600 viviendas con subsidios de hasta 66%

Examen de San Marcos: LINK oficial de los resultados de la prueba de este domingo 25 de octubre

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos culminó este domingo 25 de octubre su proceso de admisión 2027-I con la evaluación para Medicina Humana

Examen de San Marcos: LINK oficial de los resultados de la prueba de este domingo 25 de octubre

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido clave por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto ‘blanquiazul’ no quiere perder de vista los primeros lugares y buscará imponerse de visita ante el elenco dirigido por José Soto. Conoce los detalles del encuentro

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido clave por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Las ‘pumas’ parten como favoritas ante un rival que debutó con una victoria sobre la selección peruana Sub 19. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Defensa afirma que facultades legislativas permitirán que líderes de organizaciones criminales sean “objetivos militares”

Ministro de Defensa afirma que facultades legislativas permitirán que líderes de organizaciones criminales sean “objetivos militares”

Congreso aplica fe de erratas en la ley de facultades legislativas por “fallo” en la mención del Senado

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

ENTRETENIMIENTO

Qué ver en Perú por Halloween: películas y series de streaming para una noche de terror

Qué ver en Perú por Halloween: películas y series de streaming para una noche de terror

Gorillaz en Lurín Live: productora dio detalles sobre la devolución de entradas tras el cambio de local

Andrea San Martín aseguró que no logró comunicarse con su hija tras salir en libertad

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido clave por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido clave por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Carlos Gruezo cerca de ser fichaje de Universitario para el 2027: fue visto en palco del estadio Monumental en duelo ante Juan Pablo II

Ayudante de Fabián Bustos elogió a Edison Flores tras golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Desde que llegamos estaba en gran forma”

Dónde ver Barcelona vs Real Madrid HOY en Perú: Canal TV oficial del partido por clásico de LaLiga 2026-27