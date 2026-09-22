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La sorprendente reacción de Héctor Cúper ante las declaraciones de Bryan Reyna tras la derrota de Universitario ante Garcilaso

El técnico argentino tomó conocimiento de los reclamos del extremo peruano por su falta de convocatorias y, según trascendió, ambos sostendrían un encuentro en Campo Mar para resolver la situación

Héctor Cúper - Bryan Reyna – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 21 septiembre
La actitud del extremo tras el partido, al alejarse del grupo y esperar solo en el bus durante una hora, profundizó aún más la tensión con el cuerpo técnico antes de que trascendiera la reacción del entrenador. (Universitario de Deportes)
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La contundente caída por 4-0 ante Deportivo Garcilaso, en Cusco, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, dejó al descubierto algo más que un mal resultado deportivo en Universitario de Deportes: una fractura interna que involucra directamente a Bryan Reyna y al entrenador Héctor Cúper.

El atacante de 28 años, conocido como el ‘Picante’, aprovechó el final del partido para expresar ante las cámaras su disconformidad con las decisiones del cuerpo técnico. Sus palabras llegaron rápido al comando argentino y generaron una reacción que podría tener consecuencias directas sobre su futuro en el plantel crema.

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La queja del ‘Picante’ que encendió la mecha

Héctor Cúper - Bryan Reyna – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 21 septiembre
Bryan Reyna cuestionó públicamente su ausencia en las convocatorias de Universitario tras la derrota ante Deportivo Garcilaso. El extremo aseguró que no atraviesa problemas físicos y consideró injusta la situación que vive. (Universitario de Deportes)

Apenas terminó el encuentro del sábado 19 de setiembre, Reyna no esperó ni consultó con nadie: habló. Frente a las cámaras de L1 Max, el extremo cuestionó con nombre propio su exclusión reiterada de las nóminas de convocados y dejó en claro que la situación le parece injusta.

“Para serte sincero, soy una persona siempre sincera. Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero no me parece justo lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en la lista. Nunca me había pasado esto en mi carrera”, afirmó el futbolista.

El jugador también descartó que su ausencia en las listas obedezca a algún problema físico. Desde su llegada al club, aseguró, no sufrió ninguna lesión de consideración. Sin embargo, aclaró que respeta la potestad del entrenador, aunque no comparte su criterio.

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“No, nada que ver. Desde el primer día que estoy acá no me he lesionado. Gracias a Dios, no tuve una lesión grave. Son gustos, ¿sabes? Respeto la decisión del entrenador, pero me queda seguir trabajando como lo vengo haciendo, porque créeme que me saco la mierda entrenando. Pero lo otro ya no depende de mí”, sentenció.

Reyna también subrayó que sus compañeros de plantel son testigos de su nivel en cada sesión de trabajo y que la decisión de hablar públicamente respondió a una necesidad personal: defender su lugar y su carrera.

“Soy una persona muy autocrítica: si estoy mal, lo aceptaría. Pero la gente de adentro, mis compañeros, todos saben cómo me destaco en cada entrenamiento. Este es mi trabajo, hermano. Tengo que comunicarme de alguna manera, porque para mí es mi trabajo. Si no juego mañana o más tarde, la gente se preguntará por qué no juega Bryan”, expresó.

Cúper se enteró y no le cayó bien

Héctor Cúper - Bryan Reyna – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 21 septiembre
Héctor Cúper habría reaccionado con molestia tras conocer los reclamos públicos de Bryan Reyna. El periodista Gustavo Peralta señaló que el entrenador y el extremo podrían conversar en Campo Mar para abordar la situación (Universtario de Deportes)

Las declaraciones del extremo llegaron de inmediato al conocimiento del cuerpo técnico. El periodista Gustavo Peralta, en el programa Modo Fútbol por YouTube, fue quien reveló la reacción del estratega rosarino al tomar contacto con los dichos de su jugador.

“Entiendo que Héctor Cúper, cuando ve la declaración de Bryan Reyna, se entera, le hacen ver lo que dice Bryan Reyna. Le generó, entiendo, una molestia y ya seguramente hoy día o mañana hablarán en Campo Mar”, señaló el comunicador.

Peralta también adelantó que la situación podría derivar en consecuencias deportivas concretas para el atacante. Según el periodista, el técnico habría tomado una determinación respecto a las próximas convocatorias.

“Creo que a partir de lo que ha dicho no vuelve a salir en lista”, precisó.

El cuadro se completa con un detalle que no pasó inadvertido: Reyna fue el primero en abandonar el vestuario tras el partido. Mientras el resto del plantel permaneció en el camerino hasta las 10 de la noche en una reunión de autocrítica, el extremo salió solo, abordó el bus del club y aguardó ahí durante una hora, aislado de sus compañeros.

“El plantel se queda hasta las 10 de la noche en el vestuario conversando entre ellos. Cúper, según tengo entendido, habló poco y nada. El primer jugador que salió fue Bryan Reyna. Declara, se va al bus y se queda una hora solo, mientras todo el plantel en el vestuario”, detalló Peralta.

Una derrota que expuso todas las grietas

Héctor Cúper - Bryan Reyna – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 21 septiembre
La goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso profundizó las dudas en Universitario, tanto por el rendimiento colectivo como por la situación de Bryan Reyna. Cúper reconoció los errores y señaló que el receso será clave para corregirlos (Deportivo Garcilaso)

El trasfondo de este conflicto es una actuación que el propio Cúper calificó como inaceptable. En conferencia de prensa, el entrenador admitió que su equipo falló en todas las líneas y no encontró ningún aspecto positivo para rescatar del partido ante el ‘Pedacito de Cielo’.

“Es muy difícil explicarlo porque nos faltó de todo. No solamente haber podido jugar mejor o defender mejor. Hemos hecho todo mal, no hay ninguna duda”, afirmó el técnico.

Cúper reconoció que los problemas en el juego venían de partidos anteriores, pero que frente a Deportivo Garcilaso los errores se multiplicaron por todo el campo.

“Es cierto que nos faltaba, lo dije incluso antes del partido, un poquito más de juego. Pero hoy, en todas las líneas, hemos estado erráticos. Defensivamente, incluso en los goles, no estaba esa reacción como para tapar la jugada rápidamente. Nos pasó un poco de todo”, explicó.

El técnico argentino señaló que el parate por la fecha FIFA llega en un momento oportuno para que el plantel trabaje sobre las deficiencias que quedaron al descubierto en Cusco.

“Eso hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, no hay que ocultarlo y aprovechar todo este parate para resolverlo, porque esto no era normal en este equipo”, sostuvo.

Con la reunión entre Cúper y Reyna en el horizonte, Campo Mar se convierte en el escenario donde se definirá si el extremo tiene futuro en el plantel o si sus palabras marcaron el inicio de su salida del club crema.

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