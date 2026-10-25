Perú

La PNP halla una fosa común con cadáveres en La Pampa, epicentro de la minería ilegal en la Amazonía peruana

Los efectivos de la Dirección de Medio Ambiente descubrieron restos humanos sepultados en La Pampa, una zona golpeada por el avance de bandas vinculadas a la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión

Vista de residuos tóxicos durante un operativo para erradicar la minería ilegal en La Pampa, un territorio en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, el 29 de septiembre de 2021 en la Amazonía peruana. EFE/Paolo Peña
Vista de residuos tóxicos durante un operativo para erradicar la minería ilegal en La Pampa, un territorio en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, el 29 de septiembre de 2021 en la Amazonía peruana. EFE/Paolo Peña
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Agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional hallaron una fosa común con restos de dos personas en el sector de La Pampa, en la región de Madre de Dios, durante un operativo realizado el pasado 22 de octubre. Los cuerpos, que serían de sexo masculino, estaban enterrados a la altura del kilómetro 115 de la carretera Interoceánica.

El hallazgo ocurrió después de varias horas de búsqueda en una zona cubierta por vegetación. Los policías utilizaron palas para remover la tierra y sacos para trasladar los restos encontrados.

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Durante las diligencias, uno de los agentes describió el estado de uno de los cuerpos: “Se está encontrando un resto humano con la presencia de zapatillas, aparentemente cercenado, ¿no? Cremado. Ya visualizamos los miembros inferiores”.

El caso quedó bajo conocimiento de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Madre de Dios, que tomó acciones tras el descubrimiento de la fosa.

Los agentes ubicaron los cuerpos enterrados en una zona con vegetación a la altura del kilómetro 115 de la carretera Interoceánica. (EUROPA PRESS)
Los agentes ubicaron los cuerpos enterrados en una zona con vegetación a la altura del kilómetro 115 de la carretera Interoceánica. (EUROPA PRESS)

Área de enfrentamientos

La zona donde fueron ubicados los restos se encuentra cerca del escenario de enfrentamientos entre organizaciones criminales presuntamente vinculadas con la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas y otros delitos.

De acuerdo con la información policial, los cadáveres pertenecerían a integrantes de grupos criminales que se enfrentaron en el sector o a personas que habrían sido secuestradas por una de esas organizaciones.

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Un representante citado por el medio señaló que los dos cuerpos podrían corresponder a personas abatidas durante disputas entre grupos vinculados a alias Chili y alias Brian. En esa zona operan las organizaciones conocidas como Los Sanguinarios de la Pampa y Los Guardianes de la Trocha.

“Estos dos cadáveres, que pertenecerían, o bien a integrantes de ellos, que han sido abatidos cuando han librado cruentos enfrentamientos contra la organización criminal del Chili, o como también son secuestrados que ha tenido esta organización criminal liderada por este sujeto, Brian, actualmente con prisión preventiva”, indicó.

Fotografía de la devastación producida por la minería, el 29 de Septiembre de 2021, en La Pampa, un territorio ubicado en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en la Amazonía (Perú). EFE/Paolo Peña
Fotografía de la devastación producida por la minería, el 29 de Septiembre de 2021, en La Pampa, un territorio ubicado en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en la Amazonía (Perú). EFE/Paolo Peña

Partes de cuerpos

Las autoridades señalaron que los cadáveres hallados no corresponderían a los hechos ocurridos el 6 de octubre, cuando la Policía Nacional se enfrentó a un grupo criminal a unos 600 metros de la fosa y abatió a tres sujetos.

“Son cadáveres, obviamente, que han sido muy antiguos para la data de lo que pasó el 6 de octubre nada más”, afirmó una fuente consultada por 24 Horas.

El mismo vocero sostuvo que, tras las acciones policiales de octubre y las posteriores labores de búsqueda, los agentes encontraron minas antipersonales y trampas cazabobos en el área.

Las autoridades también reportaron la presencia de vestigios de sangre, objetos y partes de cuerpos humanos en el sector. “Es altamente probable, por los vestigios de sangre, de especies, de partes de cuerpos humanos que también se han encontrado en esta zona, es que vayamos a encontrarlo”, expresó el representante.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de campamentos de minería ilegal de oro destruidos tras una operación policial en La Pampa, en la región amazónica meridional de Madre de Dios, Perú. 11 de agosto de 2015. REUTERS/Sebastian Castaneda
FOTO DE ARCHIVO: Vista de campamentos de minería ilegal de oro destruidos tras una operación policial en La Pampa, en la región amazónica meridional de Madre de Dios, Perú. 11 de agosto de 2015. REUTERS/Sebastian Castaneda

Peritos de antropología forense

Peritos de antropología forense ingresarán a la zona para establecer la data de muerte de las dos personas encontradas en la fosa común. Las diligencias también buscarán determinar la identidad de los cuerpos.

El vocero señaló que existen denuncias de personas desaparecidas en Madre de Dios. Por ese motivo, pidió a los familiares que no hayan obtenido información durante investigaciones previas que se acerquen a la Policía o a la Fiscalía.

“Existen muchas denuncias de personas desaparecidas en esta zona, Madre de Dios”, indicó. La solicitud busca obtener información que permita comparar datos y acelerar la identificación de los restos.

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