Examen de San Marcos: LINK oficial de los resultados de la prueba de este domingo 25 de octubre

Un grupo de postulantes espera el inicio del examen de admisión en una de las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos﻿)

Guardar

Los postulantes a Medicina Humana que rindieron este domingo 25 de octubre el examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) podrán consultar sus puntajes y la lista de ingresantes a través del portal de la Oficina Central de Admisión.

El enlace oficial para revisar la información del proceso es: Examen de admisión.

PUBLICIDAD

La evaluación de Medicina Humana cerró el calendario de exámenes programado por la UNMSM para octubre. La universidad difundirá los resultados mediante su plataforma institucional, donde los aspirantes deberán ubicar la sección correspondiente al proceso de admisión 2027-I.

Medicina Humana cerró el proceso de admisión 2027-I

La jornada del domingo estuvo dirigida de forma exclusiva a quienes postularon a la Escuela Profesional de Medicina Humana, una de las carreras con mayor demanda de la universidad.

El proceso de admisión 2027-I registró 28 mil 829 postulantes para 2.581 vacantes distribuidas entre las cinco áreas académicas de San Marcos. Del total de inscritos, 9.951 correspondieron al área de Ciencias de la Salud.

PUBLICIDAD

Más de 5 mil jóvenes rindieron la prueba de Ciencias de la Salud el sábado

Un día antes, el sábado 24 de octubre, 5.072 postulantes participaron en la tercera jornada del examen de admisión, destinada a las 11 escuelas profesionales del Área A: Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana.

En esa fecha, los jóvenes compitieron por 290 vacantes. Psicología concentró la mayor cantidad de inscritos, con 1.058 aspirantes para 35 plazas. Tecnología Médica reunió a 697 postulantes para 54 cupos, mientras que Enfermería tuvo 682 inscritos para 39 vacantes y Obstetricia registró 677 aspirantes para 36 plazas.

Según la Oficina Central de Admisión, el 73% de los postulantes de esa jornada fueron mujeres y el 55% procedió de colegios estatales.

La UNMSM informó que quienes obtengan una vacante en el proceso de admisión 2027-I podrán recoger sus constancias de ingreso entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma institucional.

PUBLICIDAD

Simulacro del examen de admisión de San Marcos esta es la fecha límite para la inscripción - UNMSM

¿Qué prendas y accesorios están prohibidos en el examen de San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos estableció una serie de restricciones sobre la vestimenta y los accesorios que pueden utilizar los postulantes durante el examen de admisión. La medida busca que los asistentes ingresen con prendas sencillas y sin elementos que dificulten los controles previos a la evaluación.

Entre los artículos prohibidos figuran las gorras, las casacas con capucha y las poleras con capucha. Tampoco está permitido acudir con jeans ni con pantalones tipo cargo, caracterizados por sus bolsillos laterales grandes.

Los postulantes no pueden llevar accesorios metálicos. La lista incluye aretes, piercings, anillos, pulseras y collares. El calzado también debe cumplir condiciones: no puede tener hebillas ni adornos metálicos.

PUBLICIDAD

La universidad indicó, además, que el cabello no debe cubrir las orejas ni la frente. Las personas con el pelo largo deberán llevarlo recogido antes de ingresar al recinto donde se desarrollará la prueba.

Como opción de vestimenta, los aspirantes pueden usar un polo de algodón y un pantalón de buzo. Ambas prendas deben ajustarse a las disposiciones del proceso de admisión.

¿Cuántas carreras hay en la San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece una oferta educativa sumamente diversa, estructurada en 82 escuelas profesionales que abarcan todas las ramas del conocimiento humano. En las áreas científicas y tecnológicas destacan sus prestigiosas carreras de Ciencias de la Salud —con Medicina Humana y Enfermería a la vanguardia— junto a una amplia variedad de Ingenierías (como Sistemas, Civil e Industrial) y las Ciencias Básicas, área que recientemente incorporó la nueva carrera de Ciencia de Materiales y Nanotecnología para impulsar la investigación avanzada.

PUBLICIDAD

La Decana de América mantiene una sólida tradición en las disciplinas que gestionan el desarrollo social, legal y corporativo del país.