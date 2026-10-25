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A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido clave por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los elencos de Pablo Guede y José Soto se citan en el estadio 25 de Noviembre con aspiraciones distintas, pero con la apremiante necesidad de sumar de a tres

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026.
A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido por fecha 13 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Crédito: RRSS clubes.
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Alianza Lima visitará hoy, domingo 25 de octubre, a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo de Pablo Guede buscará una victoria para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia, mientras que el cuadro local, dirigido por José Soto, intentará hacerse fuerte en el estadio 25 de Noviembre y sumar puntos para alejarse de la parte baja de la clasificación.

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

El partido entre CD Moquegua y Alianza Lima se disputará a las 13:15 horas de Perú en el estadio 25 de Noviembre, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

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El compromiso sufrió una modificación de horario. En principio, estaba programado para las 13:00 horas, aunque la organización del campeonato confirmó luego el inicio 15 minutos más tarde.

Estos son los horarios del encuentro en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 13:15 horas
  • Bolivia y Venezuela: 14:15 horas
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 15:15 horas
  • Miami, Estados Unidos: 14:15 horas
  • España: 20:15 horas
Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: RRSS clubes.

Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

Los aficionados podrán seguir el compromiso por la señal de L1 MAX, encargada de transmitir los partidos de la Liga 1. La disponibilidad del canal depende del servicio de televisión contratado, mientras que L1 Play ofrece una alternativa digital para los usuarios que cuentan con acceso a la plataforma.

Los clientes de Movistar tendrán también la posibilidad de ver el encuentro en directo mediante Movistar Play. En el caso de los abonados de DirecTV, la transmisión estará disponible a través de DGO.

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Infobae Perú realizará la cobertura informativa antes, durante y después del partido. Allí se publicarán las incidencias, goles, declaraciones y el resultado del enfrentamiento entre los equipos de Pablo Guede y José Soto

Alianza Lima se alista para visitar a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima se alista para visitar a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: X Alianza Lima.

Alianza Lima vs CD Moquegua: posibles alineaciones

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Federico Girotti y Eryc Castillo.
  • CD Moquegua: Carlos Grados; Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amsifuen, Chipao, Mejía, Edgar Lastre, Chávez, Yorman Zapata y Jeferson Collazos.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Alianza Lima llega después de una victoria por 3-1 ante Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. Kevin Quevedo abrió el marcador a los 11 minutos, César Vásquez igualó antes del descanso y Eryc Castillo devolvió la ventaja al conjunto íntimo en la segunda parte. Jairo Vélez selló el resultado a los 83 minutos.

El triunfo permitió que los victorianos alcanzaran los 22 puntos en el Clausura. Su campaña en el segundo torneo registra seis victorias, cuatro empates y dos derrotas, con 19 goles a favor y 12 en contra.

Goles y resumen de la victoria 'blanquiazul' en Matute contra los 'albos' por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

CD Moquegua, a su vez, venció 1-0 a FC Cajamarca como visitante en el estadio Héroes de San Ramón. Esa victoria le permitió llegar a 10 unidades en el Clausura, aunque permanece en la parte baja de la tabla con dos triunfos, cuatro igualdades y seis caídas.

En la clasificación acumulada, los moqueguanos suman 28 puntos. FC Cajamarca tiene 26 y ADT cuenta con 25, por lo que una derrota en casa podría comprometer al cuadro local en la lucha por sostener la categoría.

Realidades distintas

Alianza Lima afronta la recta final de la temporada con objetivos altos. El equipo ‘blanquiazul’ lidera la tabla acumulada y tiene pie y medio en la final por el título nacional, aunque todavía necesita sostener su rendimiento para asegurar esa condición. Además, mantiene opciones en el Torneo Clausura, donde busca recortar distancia con los clubes ubicados en la parte alta.

CD Moquegua vive un escenario distinto. El conjunto sureño pelea por conservar su lugar en la máxima categoría y llega a esta jornada con una diferencia mínima respecto de la zona de descenso. Cada punto adquiere valor en una etapa decisiva del campeonato.

El duelo en el estadio 25 de Noviembre pone frente a frente a dos equipos con urgencias diferentes. Alianza Lima necesita ganar para sostener sus aspiraciones en ambos frentes, mientras que Moquegua busca sobrevivir en Primera División y convertir su localía en una ventaja.

José Soto buscará hacer frente al poderío ofensivo de Alianza Lima.
José Soto buscará hacer frente al poderío ofensivo de Alianza Lima. Crédito: Instagram CD Moquegua.

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