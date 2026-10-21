Joaquín Ramírez, presidente de UTC, asegura que su equipo aún no pierde la categoría en Liga 1 2026: “Hay 10 puntos en disputa”

UTC se despidió de la Liga 1, pero su presidente no tira la toalla. Crédito: Instagram UTC.

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El último fin de semana, UTC quedó como el primer club con descenso matemático en la Liga 1 2026 tras perder 1-0 ante Cienciano en Cusco. Sin embargo, Joaquín Ramírez, presidente de la institución, afirmó que la situación todavía puede variar si prospera el reclamo por los puntos que le descontaron durante la temporada.

El cuadro cajamarquino puso fin a una permanencia de 13 años en la máxima división. El gol de Cristian Souza, a los 55 minutos, dejó al ‘gavilán’ sin margen en la tabla acumulada, con cinco jornadas por disputarse y 15 unidades disponibles.

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La dirigencia de UTC sostiene una postura distinta. Ramírez señaló que el club mantiene acciones en las instancias correspondientes para recuperar los 10 puntos que perdió por incumplimientos de pago, sanciones que agravaron su posición en el campeonato.

“Ya nos dijeron que nos vamos a la baja, pero ojo que hay 10 puntos en disputa y estamos ahí, peleando esos 10 puntos. Con eso no nos hemos ido a la baja”, declaró el presidente en una transmisión en vivo, según recogió el medio local ‘El Cajamarquino’.

La figura dirigencial máxima en el 'gavilán' explicó que el club se mantiene peleando en tribunales los 10 puntos que le fueron restados por incumplimiento de pagos. Crédito: Facebook El Cajamarquino.

La tabla acumulada registra a UTC en el último puesto, con 10 puntos luego de 29 partidos. De acuerdo con el reglamento y los resultados deportivos, el equipo ya no puede alcanzar la zona de permanencia; el planteamiento de Ramírez depende exclusivamente de una eventual resolución favorable sobre la sanción administrativa.

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El dirigente confirmó que acompañará al plantel este viernes 23 de octubre, cuando recibirá a Melgar en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. “Nada está dicho, así que tranquilo con la hinchada. Vamos para adelante. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de seguir con fútbol profesional en Cajamarca”, sostuvo.

Ramírez también se refirió a las versiones sobre un posible cambio de propiedad. Negó que la institución esté en venta y precisó que el objetivo es encontrar una persona o empresa de la región que pueda garantizar su sostenimiento. “El club no tiene ningún costo. Siempre hemos dicho que lo único que deseamos es que la empresa o la persona cajamarquina que quiera a UTC y tenga el sustento económico para sostenerlo en el tiempo lo pueda tomar”, manifestó.

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El mensaje de UTC tras la derrota ante Cienciano

Luego de la caída en Cusco, UTC de Cajamarca publicó un mensaje dirigido a sus hinchas. El club evitó referirse de forma directa al reclamo por los 10 puntos, aunque puso el foco en la identificación de la institución con su ciudad y en el respaldo al plantel para las fechas restantes.

La imagen que compartió UTC tras la derrota a manos de Cienciano. Crédito: Instagram UTC.

“La pasión no sabe de momentos porque se lleva en la sangre y en el corazón. Los colores nunca se cambian y la historia de un pueblo no se borra”, expresó el cuadro cajamarquino en sus redes sociales.

La publicación añadió que el equipo afrontará esta etapa “unidos por el esfuerzo en la cancha, el aliento en la tribuna y la tierra que nos vio nacer”. El mensaje cerró con una declaración de pertenencia: “UTC es y seguirá siendo el equipo de Cajamarca”.

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El resultado ante Cienciano significó la derrota número 17 de UTC en la campaña. La resta de 10 unidades por deudas terminó por complicar una temporada en la que el equipo solo pudo sumar cuatro triunfos y ocho empates en 29 presentaciones.

Aunque el partido contra Melgar no puede modificar su situación deportiva en la tabla actual, el club deberá completar el calendario del Torneo Clausura mientras espera una respuesta sobre los reclamos que presentó por las penalizaciones.

Con el solitario gol de Cristian Souza, Cienciano venció a UTC en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Cienciano

Los equipos que pelean por no descender

Con UTC en el último puesto, la atención se concentra en la segunda plaza de descenso. La Liga 1 establece dos bajas al cierre de la temporada y cuatro equipos todavía están comprometidos con la lucha por la permanencia.

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ADT ocupa actualmente la zona de descenso con 25 puntos y una diferencia de gol de -14. El cuadro de Tarma quedó a una unidad de FC Cajamarca, que suma 26 unidades y figura fuera de la zona roja por ahora.

CD Moquegua tomó aire tras derrotar a FC Cajamarca y llegó a 28 puntos, aunque conserva una diferencia de gol de -18. Comerciantes Unidos, con 31 unidades, tiene una ventaja mayor, pero todavía no aseguró matemáticamente su continuidad.