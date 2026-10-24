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Sporting Cristal ante la historia: lleva más de una década sin ganarle a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

La guarida de los ‘dorados’ se ha transformado en un suplicio para los ‘celestes’. El último triunfo registrado ahí data de mediados del 2015. Dos figuras de aquella alegría aún se mantienen firmes en el equipo ‘celeste’

Sporting Cristal va contra la historia en una plaza difícil como el Inca Garcilaso de la Vega. - Crédito: ITEA
Sporting Cristal va contra la historia en una plaza difícil como el Inca Garcilaso de la Vega. - Crédito: ITEA
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Sporting Cristal vive, sino el mejor, uno de los mejores momentos de la temporada. Ha dejado atrás su imagen lastimera, con la que de manera inesperada luchaba por zafar de la zona de riesgo del campeonato, para presentar un rostro luminoso con el que ha logrado llegar al primer lugar del Torneo Clausura 2026 sostenido, además, por un fútbol práctico y resolutivo.

Con una impresionante recuperación, reflejada en un pleno de 15 unidades en el certamen corto después de enlazar cinco victorias, siendo la más reciente la cosechada contra Comerciantes Unidos en el Rímac, Cristal tendrá ahora una cita con la historia cuando desafíe a Cusco FC, en condición de visitante.

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Sporting Cristal cuenta con 15 jugadores que terminan contrato en este 2026.
Sporting Cristal cuenta con 15 jugadores que terminan contrato en este 2026.

Aunque parece un partido común de calendario, para los ‘rimenses’ existe una connotación diferente. No solo porque es un juego bisagra por la retención de la cima en la clasificación del Clausura 2026, también por la gran carga pesada que trae consigo el oponente, al que no logra superar en su feudo desde hace más de una década.

Con exactitud, Sporting Cristal lleva once años sin asaltar el estadio Inca Garcilaso de la Vega, campo que desde entonces siempre se le ha puesto muy cuesta arriba. Fue en agosto del 2015 cuando los ‘celestes’, con Daniel Ahmed a los mandos, ganaron por última vez al equipo, que por aquel entonces se denominada Real Garcilaso.

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Anotaron Luis Abram, Irven Ávila y Carlos Lobatón (x2) para certificar un autoritario 4-0, que catapultó a los ‘bajopontinos’ a lo más alto para luchar por el título, que finalmente acabó en manos de FBC Melgar. Resulta curioso que los dos primeros futbolistas en mención aparecen hoy como jerarcas de la institución del Rímac.

A partir de entonces, Cristal acumula en la guarida del hoy Cusco FC nueve apariciones con saldos más que desalentadores: cuatro empates y cinco derrotas. Conviene mencionar que en la temporada 2021 hubo un quiebre con una victoria visitante de los ‘rimenses’ por 2-1, pero no entra en la valoración general, dado que el envite se disputó en el Callao durante la etapa de la pandemia del coronavirus por disposiciones de la organización.

Facundo Callejo anotó el segundo gol ante Sporting Cristal.
Facundo Callejo registró el último gol a Sporting Cristal en Cusco. Crédito: Liga 1

El antecedente más reciente de ambos elencos data de mediados de diciembre del 2025 por la definición del segundo lugar de la Liga 1 y posterior acceso a Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores. La balanza se decantó de lado de los ‘dorados’ con goles de Iván Colman y Facundo Callejo, remontando la llave que había iniciado ventajosa para los ‘celestes’ en la capital.

Aunque la historia sea desalentadora para Cristal, hoy tiene una oportunidad más que dorada para deshacerse de esa mala racha y así posicionarse cada vez más alto. Dependerá, claro está, del planteamiento de Roberto Mosquera y de cuán iluminados y acertados estén los once titulares en Cusco. Para el electrizante cotejo, no habrá especulaciones: los visitantes saldrán con lo mejor que tienen en el repertorio e incluso arriesgarán con los efectivos que se encuentran en capilla como Cristiano da Silva y Yoshimar Yotún.

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