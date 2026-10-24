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Golazo de Facundo Callejo, con cabezazo, en Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El delantero argentino le ganó el duelo a Miguel Araujo y marcó el 1-0 de los cusqueños en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Un gol espectacular de Cusco pone el marcador 1-0 frente a Sporting Cristal. Revive la jugada y la celebración que hizo vibrar a todo el estadio. - Liga 1 MAX
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El sábado 24 de octubre, Sporting Cristal visitó a Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘aurinegros’ rompieron la igualdad en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con un cabezazo de Facundo Callejo.

Sucedió a los 9 minutos del compromiso. Cusco FC elaboró la jugada por el sector derecho. Lucas Colitto recibió el balón cerca del área, enganchó hacia adentro y envió un centro con la pierna derecha hacia el punto de penal.

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Facundo Callejo apareció en esa zona bajo la marca de Miguel Araujo. El delantero ganó la posición, se abrió espacio ante el defensor y conectó un cabezazo.

Diego Enríquez adelantó unos pasos para reducir el ángulo, pero quedó a mitad de camino cuando intentó retroceder. El arquero alcanzó a estirar la mano, aunque no pudo evitar el 1-0 de los cusqueños.

Facundo Callejo le ganó el duelo aéreo a Miguel Araujo y marcó el 1-0 de Cusco FC ante Sporting Cristal.
Facundo Callejo le ganó el duelo aéreo a Miguel Araujo y marcó el 1-0 de Cusco FC ante Sporting Cristal.

Doblete de Facundo Callejo en Cristal vs Cusco FC

Facundo Callejo amplió la ventaja de Cusco FC ante Sporting Cristal durante el primer tiempo. El delantero argentino aprovechó un rebote de Diego Enríquez y conectó de cabeza para marcar el 2-0 en la Ciudad Imperial.

El ‘Torero’ detuvo su celebración después de que el asistente levantó la bandera por una presunta posición adelantada. No obstante, el árbitro principal convalidó el gol tras la revisión del VAR, que determinó que un defensor de Cristal habilitaba al ‘9’ cusqueño.

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Facundo Callejo, el goleador de Cusco FC

El buen momento de Cusco FC tiene como una de sus principales figuras a Facundo Callejo. El delantero argentino llegó a diez goles en el Torneo Clausura tras marcar un doblete ante Sporting Cristal.

El ‘Torero’ suma 18 tantos en la temporada: ocho los anotó durante el Apertura y diez en el Clausura.

Aún está lejos de su registro de la campaña anterior, cuando convirtió 25 goles y terminó como máximo goleador del campeonato peruano en su primera temporada.

En la tabla de goleadores del Clausura, Callejo lidera con 10 tantos y supera a los atacantes de los principales equipos de la capital: Alex Valera, de Universitario de Deportes, y Eryc Castillo, de Alianza Lima, ambos con nueve anotaciones.

Facundo Callejo anotó gol para el 1-0 de Cusco FC vs Sporting Cristal en el partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Facundo Callejo anotó gol para el 1-0 de Cusco FC vs Sporting Cristal en el partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal afrontará un partido decisivo en la fecha 14 del Torneo Clausura. Los ‘celestes’ recibirán a Alianza Lima en un clásico que podría dejar al perdedor fuera de la pelea por el campeonato. El encuentro se disputará el jueves 29 de octubre, a las 15:30 horas, en el estadio Alberto Gallardo, en San Martín de Porres.

Próximo partido de Cusco FC

Por su parte, Cusco FC visitará a Los Chankas en la próxima jornada del campeonato peruano. El equipo dirigido por Javier Rabanal viajará a Andahuaylas para jugar el jueves 29 de octubre, a las 13:00 horas de Perú. Su rival llegará a este compromiso después de enfrentar a Deportivo Garcilaso.

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