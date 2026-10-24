Perú

Suboficial de la Policía fue detenido por integrar la banda ‘Los Intocables del Centro’ en Huancayo

Once personas fueron detenidas durante el operativo Diómedes, que incluyó el allanamiento de 28 inmuebles y la incautación de 900 celulares y S/250.000 en efectivo.

Un importante operativo policial en Huancayo ha logrado desarticular la banda criminal 'Los Intocables del Centro'. Se realizaron allanamientos en múltiples inmuebles, resultando en la detención de 11 personas y la incautación de equipos celulares robados y dinero en efectivo. | ATV
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a once presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Intocables del Centro’ durante un megaoperativo realizado en la madrugada en Huancayo, región Junín, y otros puntos del centro del país. Entre los intervenidos figura un suboficial de la PNP que se encontraba de licencia y trabajaba en una mina, según la información difundida por ATV Noticias.

El operativo, denominado Diómedes, comprendió el allanamiento de 28 inmuebles, entre viviendas y establecimientos presuntamente vinculados con las actividades ilícitas de la organización. Durante las intervenciones, los agentes encontraron aproximadamente 900 equipos celulares y S/250.000 en efectivo, además de otros dispositivos de alta gama.

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De acuerdo con el reporte periodístico, uno de los lugares intervenidos fue un establecimiento conocido como Andaluz, en Huancayo, señalado por su presunta vinculación con la venta y receptación de celulares robados. Las diligencias también se extendieron a domicilios ubicados en la región Pasco.

Suboficial de la Policía figura entre los detenidos

Entre los once intervenidos se encuentra Luis Vilcahuamán Orellana, conocido con el alias de ‘El Jefazo’, quien sería un suboficial de la Policía Nacional. Según el reporte, el efectivo se encontraba de licencia y laboraba en una mina cuando fue detenido.

Varios agentes de policía custodian y trasladan a una persona con una capucha oscura que cubre su rostro en una vía pública
Efectivos de la Policía Nacional trasladan a un agente detenido en Huancayo por su presunta vinculación con una organización criminal. (Andina)

El general PNP César Calero Cisneros informó sobre las intervenciones. Tras su captura, los once investigados fueron trasladados a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, donde continúan las diligencias correspondientes.

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La lista de detenidos también incluye a Luis López Sánchez, alias ‘El Tiburón’; Yuli Bernaola Salazar, alias ‘Yuli’; John Quispe Antialón, alias ‘El Salterín’; José Aquino Rosales, alias ‘El Loro’; Raúl Sánchez Vázquez, alias ‘Raúl’; y Susana Vázquez, alias ‘La tía Susi’.

Así operaría ‘Los Intocables del Centro’

La organización habría captado a personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol para despojarlas de sus pertenencias y acceder a sus cuentas bancarias.

Una de las modalidades investigadas consistiría en abordar a las víctimas mediante engaños y utilizar vehículos que operarían como taxis. Posteriormente, los presuntos integrantes de la banda se apoderarían de sus celulares y realizarían operaciones para vaciar sus cuentas.

Las investigaciones apuntan a que estas actividades no se habrían limitado a Huancayo, sino que también habrían alcanzado distintos puntos de Pasco. Asimismo, se habrían identificado indicios de esta modalidad delictiva en la ciudad apurimeña de Abancay, aunque este extremo deberá ser esclarecido por las autoridades.

La Policía busca identificar a los propietarios de los equipos celulares incautados para determinar su procedencia y facilitar su eventual devolución. Los once detenidos permanecen bajo investigación, mientras las autoridades continúan con las diligencias para establecer las responsabilidades individuales de los intervenidos.

¿Dónde denunciar a malos elementos de la Policía Nacional?

Si un efectivo policial está involucrado en presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad u otras conductas irregulares, los ciudadanos pueden presentar una denuncia ante las instancias competentes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades.

Una de las vías disponibles es la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior, que recibe reportes por conductas indebidas del personal policial, como abuso de autoridad, negligencia, maltrato o negativa a recibir una denuncia. El ciudadano puede presentar su caso a través de la plataforma oficial del Mininter, llamar a la línea gratuita 1818 o escribir al correo denuncias@mininter.gob.pe. La atención funciona las 24 horas y la identidad del denunciante se mantiene en reserva.

Para sustentar el reporte, se recomienda precisar la fecha, hora y lugar de los hechos, describir la conducta denunciada e incluir, si se dispone de ellos, videos, fotografías u otros elementos probatorios

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