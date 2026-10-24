ONPE llega al 100% en la región Lima: Sí habrá segunda vuelta de las ERM 2026 entre estos dos candidatos

Elecciones 2026

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el cómputo de actas para gobernador y vicegobernador regional llegó al 100% en la región Lima, con lo que quedó confirmado que Andrés Tello Velazco y Javier Alvarado Gonzales del Valle disputarán la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El proceso electoral se realizó el domingo 4 de octubre y, 20 días después, la ONPE culminó la contabilización de las 2.881 actas de esta circunscripción. El reporte fue actualizado este sábado 24 de octubre a las 13:00 horas y no registra actas pendientes ni enviadas al Jurado Electoral Especial.

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El candidato de Partido Democrático Somos Perú, Andrés Tello, obtuvo el primer lugar con 16,314% de los votos válidos, equivalentes a 93.171 adhesiones. En segundo puesto quedó Javier Alvarado, de la alianza Renovación Popular y Toro, con 16,046%.

La diferencia entre ambas fórmulas fue de 0,268 puntos porcentuales. El tercer lugar correspondió a Luis Ueno Samanamud, candidato de la alianza APP - La Cholita, con 13,445% de los votos válidos.

La segunda vuelta regional será el domingo 6 de diciembre

Los resultados oficiales establecen que sí habrá segunda vuelta en la región Lima porque ninguna de las fórmulas alcanzó más del 30% de los votos válidos, el umbral requerido para ser proclamada ganadora en la primera elección regional.

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Tello y Alvarado competirán otra vez el domingo 6 de diciembre de 2026. En esa jornada, los electores de las nueve provincias de la región Lima deberán escoger entre las dos fórmulas que concentraron la mayor votación en los comicios de octubre.

Elecciones 2026

El conteo de la ONPE registra 571.128 votos válidos y 651.533 votos emitidos. Además, se contabilizaron 41.507 votos en blanco, que representan 6,371% del total de sufragios, y 38.898 votos nulos, equivalentes a 5,970%.

La elección tuvo la participación de 14 organizaciones políticas. Detrás de los tres primeros lugares se ubicaron Carlos Almerí, de Perú Primero, con 8,355%; Sihuar Heredia, de Fuerza Popular, con 7,914%; y Nelson Chui, de Ahora Nación, con 7,262%.

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Andrés Tello postula por Somos Perú

Andrés Eduardo Tello Velazco, candidato de Somos Perú, nació en Lima el 23 de octubre de 1960. De acuerdo con su declaración jurada de hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es bachiller en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres desde 1987 y obtuvo el título de abogado en la misma institución en 2008.

En su experiencia laboral, declaró que es abogado titular del Estudio Jurídico Andrés Tello desde 2011. También consignó que fue gerente de la empresa Supera - T SAC entre 2011 y 2024.

Su hoja de vida registra trayectoria en el Partido Aprista Peruano. Fue adherente fundacional entre 2004 y 2014 e integró el Comité Ejecutivo Nacional en el área de Dimensión del Estado entre 2004 y 2010. Asimismo, declaró sus renuncias al Partido Aprista Peruano en 2014 y a Podemos Perú en 2023.

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Tello no declaró sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos ni sentencias firmes por obligaciones familiares, laborales o contractuales.

Andrés Eduardo Tello Velazco y Javier Alvarado busca

Javier Alvarado busca volver al Gobierno Regional de Lima

Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle, representante de la alianza Renovación Popular y Toro, nació el 5 de abril de 1968 en Bellavista, Callao, y declaró domicilio en Lunahuaná, provincia de Cañete.

En su hoja de vida consignó estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, aunque indicó que no los concluyó. También declaró que fue gerente de Deportes de Aventura Perú E.I.R.L. entre 2016 y 2025.

Alvarado fue fundador y representante legal de Patria Joven entre 2006 y 2011. En su información adicional ante el JNE señaló que fue alcalde distrital de Lunahuaná entre 1999 y 2002. Su trayectoria electoral también incluye el Gobierno Regional de Lima, donde ejerció el entonces denominado cargo de presidente regional entre 2011 y 2014.

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El candidato tampoco declaró sentencias condenatorias firmes ni sentencias firmes vinculadas con obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o violencia familiar.