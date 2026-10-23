Dos mujeres intentaron salir del Perú con joyas ocultas por S/300 mil, pero el escáner del aeropuerto Jorge Chávez las delató

Agentes de la Sunat detectaron mediante escáneres corporales un cargamento de joyas y gemas no declaradas, valorizado en aproximadamente 300 mil soles y oculto entre las prendas de vestir. El jefe de la Unidad de Equipajes de la Sunat detalla el operativo y las implicancias legales del caso durante una entrevista en vivo. Fuente: TV Perú Noticias

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Dos mujeres intentaron abandonar el país con joyas, gemas y aretes ocultos entre sus prendas, pero el plan se frustró apenas se sometieron al escáner corporal en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El personal de seguridad y la Sunat detectaron el cargamento no declarado, valorizado en aproximadamente 300 mil soles, después de que la actitud nerviosa y esquiva de ambas pasajeras llamara la atención de los agentes durante un control de rutina.

El operativo no respondió al azar. Según explicó Miguel Cama, jefe de la Unidad de Equipajes de la Sunat, la entidad contaba con información previa sobre las viajeras antes de que ingresaran a la zona de control. “La Sunat cuenta con información previa de los pasajeros, ello fue lo que nos llevó justamente a intervenir a estas dos pasajeras”, señaló el funcionario en declaraciones a un medio de televisión.

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Agentes de la Sunat intervinieron en el aeropuerto Jorge Chávez a dos pasajeras que transportaban joyas y gemas sin declarar por un valor estimado en 300 mil soles. (Composición: Infobae Perú)

La revisión derivó en dos desenlaces distintos. Una de las pasajeras ocultaba las joyas de manera deliberada, lo que la Sunat calificó como un presunto delito de contrabando. La otra fue detectada con los equipos tecnológicos del aeropuerto, pero el monto de los bienes no superó el umbral que establece la ley penal, por lo que su situación quedó en el ámbito administrativo.

La diferencia entre sanción administrativa y presunto delito de contrabando

Cama detalló los criterios que separan una infracción administrativa de un ilícito penal en este tipo de intervenciones. “Hubo la intención de burlar el control aduanero ocultando esas mercancías”, explicó respecto de la pasajera cuyo caso sí configuraría un presunto delito, al precisar que su conducta coincidió con dos factores determinantes: el ocultamiento deliberado y la superación del monto equivalente a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que fija la Ley de Delitos Aduaneros.

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El escáner corporal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registra joyas no declaradas adheridas al cuerpo de una pasajera intervenida por la Sunat. (Foto: SUNAT)

El funcionario aclaró que la calificación final no corresponde a la Sunat. “Recordemos que es el Ministerio Público quien califica ello. Nosotros lo que hacemos es simplemente comunicarnos con el Ministerio Público ante ese hallazgo”, precisó. De confirmarse la responsabilidad penal, la pena prevista para el delito de contrabando oscila entre cuatro y ocho años de prisión, según indicó el jefe de la Unidad de Equipajes.

En el caso de la segunda pasajera, al no superar el umbral delictivo pese a haber sido detectada con bienes no declarados, la sanción se mantuvo dentro del ámbito administrativo, sin que ello implique un proceso penal en su contra. Ambas intervenidas, junto con el material incautado, quedaron a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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La Sunat incautó lotes de joyas no declaradas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez durante una inspección a dos pasajeras. (Foto: SUNAT)

Cuáles son los límites para ingresar bienes al país sin declararlos

La intervención expuso un punto que suele generar dudas entre los viajeros: cuánto se puede traer del extranjero sin incurrir en una infracción. De acuerdo con Cama, el Reglamento de Equipaje establece que cada bien no puede superar un valor de 500 dólares para ingresar sin necesidad de declaración ante la autoridad aduanera.

Existen, sin embargo, bienes que el reglamento considera de uso libre. “Pueden traer dos celulares, una laptop. Esos son bienes sin afectos que tranquilamente cualquier pasajero o turista puede traer consigo”, detalló el funcionario. Estos artículos quedan exceptuados de declaración siempre que se trate de uso personal y no de mercancía destinada a la comercialización.

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El criterio también aplica a joyas y accesorios de uso personal, como relojes, que los pasajeros porten puestos. “Una persona puede tranquilamente traer sus relojes en la muñeca, son bienes de uso personal, todo eso está permitido en realidad”, explicó Cama. La diferencia con el caso de las dos intervenidas radica en que las joyas incautadas no fueron declaradas y, en uno de los casos, se encontraron ocultas entre las prendas con el fin evidente de evitar el control aduanero.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue fortaleciendo su oferta de destinos y operaciones aéreas. Foto: Google Maps

Para orientar a los viajeros sobre qué bienes pueden ingresar y bajo qué condiciones, la Sunat difunde el aplicativo Bienvenido a Perú, una herramienta que detalla los montos, las franquicias y los procedimientos de declaración vigentes. El funcionario precisó que la detección de este tipo de casos responde al trabajo del área de gestión de riesgos de la institución, que perfila a los pasajeros con base en información previa y en el comportamiento observado durante el control.

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