Perú

Sigue la búsqueda de la segunda gemela perdida tras parto en el Hospital Carrión del Callao: familia exige respuestas sobre su paradero

Los parientes de la paciente, procedente de Apurímac, sostienen que tres controles previos acreditaron una gestación de gemelas y exigen el expediente médico íntegro del procedimiento realizado el 20 de octubre

La familia de una madre que esperaba gemelas exige al Hospital Carrión una explicación sobre el paradero de la segunda bebé. Sus parientes aseguran que tres ecografías registraron un embarazo gemelar, pero tras la cesárea solo recibieron a una recién nacida. Fuente: ATV Noticias
Guardar

La búsqueda de la segunda bebé que, según la familia, nació junto a su hermana en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión continúa sin resolverse días después del parto. Los parientes de la madre, oriunda de Apurímac, insisten en que los controles prenatales confirmaron un embarazo gemelar y reclaman que el centro de salud del Callao entregue el informe médico completo del nacimiento, ocurrido el 20 de octubre mediante cesárea.

El caso, difundido inicialmente a partir del testimonio de Elizabeth, hermana de la paciente, sumó nuevos elementos tras dos entrevistas transmitidas por Latina y ATV Noticias. En ambas, la familia detalló que existen antecedentes de partos múltiples en el entorno cercano a la madre, lo que, a su juicio, respalda la posibilidad de un embarazo de gemelas. Según relató Elizabeth, el cuñado de la paciente tiene hijos gemelos y la madre de ambas hermanas tiene, a su vez, una hermana gemela.

PUBLICIDAD

El hospital, dependiente del Gobierno Regional del Callao, emitió un comunicado el 22 de octubre en el que reconoció la existencia de un “presunto embarazo gemelar” y confirmó que la Fiscalía tomó conocimiento formal del caso. El documento no precisa, sin embargo, cuántos recién nacidos se registraron durante el parto ni ofrece una explicación sobre el destino de la segunda bebé.

Composición con la fachada del Hospital Daniel Alcides Carrión a la izquierda y una ecografía con texto sobre embarazo gemelar a la derecha
El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el Callao afronta una investigación tras la denuncia de una familia que reclama la entrega de una segunda recién nacida. (Composición: Infobae Perú)

La hipótesis del “reflejo” que la familia rechaza

Durante las entrevistas televisivas, la familia reiteró que una médica del hospital planteó por teléfono que la imagen del segundo feto en las ecografías pudo corresponder a un “reflejo” dentro del útero. Elizabeth cuestionó esa versión al señalar que los tres estudios realizados a lo largo del embarazo, en establecimientos distintos, registraron de manera sistemática dos latidos y dos pesos diferenciados.

PUBLICIDAD

“En las ecografías hay pesos, hay medidas, hay tamaños”, remarcó la denunciante, quien agregó que en uno de los videos de los controles prenatales se observan dos siluetas fetales. Los documentos exhibidos a las cámaras consignan 135 latidos por minuto y 3 kilos 282 gramos para uno de los fetos, frente a 133 latidos por minuto y 2 kilos 598 gramos para el segundo.

Madre que esperaba gemelas acude al hospital Carrión, pero solo le entregaron a una y el médico se va de viaje
Madre que esperaba gemelas acude al hospital Carrión, pero solo le entregaron a una y el médico se va de viaje - ATV

Un conductor del programa consultó de manera informal a una ginecoobstetra sobre la posibilidad de un error del equipo de ecografía. La especialista explicó que ese tipo de fallas puede ocurrir, aunque sería atribuible a una negligencia del profesional que opera el equipo, no del aparato en sí, y que su reiteración en tres estudios distintos resultaría inusual.

Demoras, insumos y pedido de alta voluntaria

La familia añadió en los nuevos testimonios que la paciente ingresó al hospital el martes 20 de octubre por la mañana y permaneció en espera hasta la tarde del miércoles sin recibir alimentos, mientras el personal médico postergaba la cesárea. Elizabeth relató que, ante la demora, solicitó el alta voluntaria para trasladar a su hermana a un establecimiento en su región de origen, pedido que una médica rechazó al advertir que había “tres vidas” en riesgo.

Documento con membrete institucional titulado Comunicado, con cuatro puntos de texto sobre fondo blanco y franjas azules
El Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao informa sobre las acciones institucionales ante la denuncia por la supuesta desaparición de un recién nacido. (Foto: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao )

Los parientes señalaron además que debieron conseguir por cuenta propia insumos como jeringas, soleras, sábanas y pañales para la intervención, un gasto que afirman no poder afrontar con facilidad. La familia también indicó que agentes policiales acudieron al hospital tras la denuncia, aunque el personal les comunicó que la entrega de la historia clínica completa requería la presencia de un representante del Ministerio Público.

Madre que esperaba gemelas acude al hospital Carrión, pero solo le entregaron a una y el médico se va de viaje
Madre que esperaba gemelas acude al hospital Carrión, pero solo le entregaron a una y el médico se va de viaje

El reclamo se extiende ahora a la ausencia del médico que atendió la cesárea, quien, según les informó el jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del centro, se encuentra de viaje. La familia pidió además la intervención del Colegio Médico del Perú para evaluar el caso y mantiene su exigencia de que el hospital entregue por escrito una explicación sobre la diferencia entre los controles prenatales y el resultado final del parto.

Temas Relacionados

CallaoHospital Daniel Alcides Carriónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gino Vegas respalda la labor de Antonio Rizola y señala el motivo de los malos resultados de Perú: “Afecta no contar con el plantel ideal”

El presidente de la FPV habló sobre el trabajo del técnico brasileño, que no logró clasificar al último Mundial de voleibol

Gino Vegas respalda la labor de Antonio Rizola y señala el motivo de los malos resultados de Perú: “Afecta no contar con el plantel ideal”

Las 4 bajas de Universitario para enfrentar a Juan Pablo II en duelo por Torneo Clausura 2026

Fabián Bustos definió la lista de convocados para el decisivo partido de la fecha 13 de la segunda etapa de la Liga 1

Las 4 bajas de Universitario para enfrentar a Juan Pablo II en duelo por Torneo Clausura 2026

Con el argentino Álex Barrena y el uruguayo Joaquín Aguilar, el Challenger de Lima 2026 presentó los tenistas que jugarán la ‘qualy’

La organización del evento que tendrá lugar en el Club Terrazas de Miraflores anunció a los deportistas que competirán por un lugar en el cuadro principal

Con el argentino Álex Barrena y el uruguayo Joaquín Aguilar, el Challenger de Lima 2026 presentó los tenistas que jugarán la ‘qualy’

Suspensión perfecta de labores por Fenómeno El Niño: MTPE la contempla y MEF la limita a casos extremos

El sector Trabajo sostiene que la medida podría aplicarse ante empresas paralizadas, mientras Economía afirma que no integra el paquete de respuesta frente a lluvias e inundaciones

Suspensión perfecta de labores por Fenómeno El Niño: MTPE la contempla y MEF la limita a casos extremos

Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaría de Miraflores

La influencer abandonó la dependencia policial la tarde del viernes 23 de octubre, luego de permanecer detenida por una denuncia por presunta agresión contra su hija menor.

Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaría de Miraflores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Suspensión perfecta de labores por Fenómeno El Niño: MTPE la contempla y MEF la limita a casos extremos

Suspensión perfecta de labores por Fenómeno El Niño: MTPE la contempla y MEF la limita a casos extremos

Corte Suprema admite casación de Alejandro Toledo para que cumpla su condena en casa

Daniel Barragán revela que su hermana no fue despedida, sino que renunció por “la presión” y para no incomodarlo

Keiko Fujimori inaugura obras de agua y alcantarillado para más de 30 000 habitantes de Cerro Colorado

Juntos por el Perú demandará ante el TC la inconstitucionalidad de la ley de facultades por incorporaciones del Senado

ENTRETENIMIENTO

Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaría de Miraflores

Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaría de Miraflores

‘La Casa de las Galletas’, película peruana, llega a salas locales tras ganar un premio en el Festival de La Habana

Valeria Piazza se quiebra al ver a Andrea San Martín esposada: “Me causó mucha tristeza”

Tania Libertad cantará el Ave María de Franz Schubert ante el papa León XIV en Zaña, Lambayeque: “Para mí es una maravilla”

La fiesta de Roca Rey por sus 30 años queda bajo investigación en Gerena, Sevilla

DEPORTES

Gino Vegas respalda la labor de Antonio Rizola y señala el motivo de los malos resultados de Perú: “Afecta no contar con el plantel ideal”

Gino Vegas respalda la labor de Antonio Rizola y señala el motivo de los malos resultados de Perú: “Afecta no contar con el plantel ideal”

Las 4 bajas de Universitario para enfrentar a Juan Pablo II en duelo por Torneo Clausura 2026

Con el argentino Álex Barrena y el uruguayo Joaquín Aguilar, el Challenger de Lima 2026 presentó los tenistas que jugarán la ‘qualy’

Acreedor de Alianza Lima lanzó fuerte comentario sobre el Universitario vs Juan Pablo II: “Los dos dueños del VAR se van a enfrentar”

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos