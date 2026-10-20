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Flavia Montes enciende la polémica y asegura que Alianza Lima vs Regatas es el clásico del vóley peruano

La central nacional ya defendió las camisetas de los dos clubes y volverá a formar parte de un enfrentamiento entre ambos en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley

La central calentó el duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Puro Vóley.
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La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzó el último fin de semana con la primera fecha. Tras el arranque del certamen, las jugadoras empezaron a participar en programas deportivos para analizar sus respectivos estrenos.

Una de ellas fue Flavia Montes, quien asistió al canal Puro Vóley para referirse al debut frente a Rebaza Acosta. Su equipo estuvo cerca de caer, aunque logró imponerse por 3-2 en el Polideportivo Lucha Fuentes.

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La central peruana abordó distintos temas durante la entrevista, aunque una de sus respuestas llamó la atención. Consultada por uno de los panelistas sobre cuál considera que es el clásico del vóley peruano, señaló que se trata del duelo entre Alianza Lima y Regatas Lima.

El debate tomó fuerza luego del ascenso de Universitario de Deportes a la Liga Peruana de Vóley. El club ‘crema’ es el clásico rival de Alianza en el fútbol, pero, según la visión de Montes, esa rivalidad todavía no se trasladó al voleibol, donde Regatas Lima cuenta con una trayectoria más extensa.

Flavia Montes aseguró que el Alianza Lima vs Regatas Lima es el clásico del vóley peruano previo al duelo por fecha 2.
Flavia Montes aseguró que el Alianza Lima vs Regatas Lima es el clásico del vóley peruano previo al duelo por fecha 2.

Su compañera María Alejandra Marín, quien también estuvo presente en el set, respaldó la respuesta de la bloqueadora. Pese a su reciente llegada al vóley peruano, la colombiana consideró que el clásico enfrenta a Alianza Lima y Regatas Lima.

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“Flavia, que tiene más experiencia en la liga, ella puede decir. O sea, ¿quiénes son los dos equipos que más han jugado finales? Regatas y Alianza, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el clásico en vóley”, expresó.

Maria Alejandra Marin señaló que el Alianza Lima vs Regatas Lima es el clásico del vóley peruano.
Maria Alejandra Marin señaló que el Alianza Lima vs Regatas Lima es el clásico del vóley peruano.

Alianza Lima y Regatas Lima se enfrentan en la fecha 2

Las declaraciones de Flavia Montes cobran relevancia ante la proximidad de una nueva edición del duelo entre Alianza Lima y Regatas Lima. Esta vez, la central defenderá al cuadro ‘blanquiazul’, aunque años atrás integró el club de Chorrillos, con el que obtuvo el título nacional.

Según la programación oficial de la segunda fecha, el partido se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 19:00 horas de Perú. El encuentro tendrá lugar en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, Lima, recinto que albergará todos los compromisos de la jornada.

El duelo será transmitido en vivo por Latina Televisión, a través de las señales 2 y 702 HD. También podrá seguirse por la página web y la aplicación del canal. Infobae Perú realizará una cobertura punto a punto, con las principales incidencias, el resumen final y la actualización de la tabla de posiciones.

Alianza Lima y Regatas se medirán en la segunda fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Alianza Lima y Regatas se medirán en la segunda fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

¿Cómo llegan los equipos?

Alianza Lima inició la temporada con una victoria ajustada por 3-2 ante Rebaza Acosta. El equipo dirigido por Alejandro Schneider necesitó cinco sets para sumar sus primeros puntos en la defensa del título. Ahora afrontará un nuevo reto frente a un rival al que conoce bien.

Regatas Lima, en tanto, debutó con un triunfo más contundente tras imponerse por 3-0 a Deportivo Géminis. El conjunto encabezado por Horacio Bastit comenzó la Fase 1 con una victoria en sets corridos y buscará extender su buen inicio ante el vigente tricampeón, con el objetivo de alcanzar su segundo triunfo consecutivo.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3 sets a 2 en un partidazo por la primera jornada del vóley peruano - Crédito: Latina.

La última vez que Alianza Lima y Regatas Lima se enfrentaron fue este año, durante la Noche Regatas. El triunfo quedó en manos de las íntimas por 3-2, con parciales de 23-25, 25-13, 16-25, 25-17 y 15-9.

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