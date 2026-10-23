José Soto identifica a Fernando Gaibor como el conductor de Alianza Lima en la previa del duelo ante CD Moquegua: “Te maneja todo”

José Soto reconoció que CD Moquegua deberá mantener una marca especial en Fernando Gaibor. Crédito: RRSS clubes.

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CD Moquegua recibirá a Alianza Lima con la necesidad de sumar para alejarse de la zona baja de la tabla acumulada. En la previa del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, el técnico local, José Soto, analizó las virtudes del conjunto blanquiazul y señaló a Fernando Gaibor como una de las piezas que deben limitar para reducir el volumen ofensivo de los dirigidos por Pablo Guede.

El exfutbolista ‘blanquiazul’ consideró que el mediocampista ecuatoriano ordena los ataques del cuadro íntimo. “No le puede llegar la pelota a Fernando Gaibor porque él es el que mueve a Alianza Lima, juegan a su ritmo. Si le das el balón te maneja todo el encuentro”, sostuvo el entrenador en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’.

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Soto planteó un panorama de partido basado en la concentración y en el aprovechamiento de las opciones ofensivas. CD Moquegua parte con la obligación de hacerse fuerte en casa, aunque enfrente tendrá a un rival que necesita una victoria para no ceder terreno en la pugna por el Clausura. El técnico remarcó que las equivocaciones pueden inclinar un encuentro que tendrá efectos en ambos extremos de la clasificación.

“El que cometa menos errores, ganará el partido. Nosotros estamos entrando a la cancha con un punto, si se consiguen otros dos, muy bien, pero nos vamos a aferrar a ese punto. Vamos a tener una o dos y tenemos que meterla, seremos guerreros para defender”, expresó Soto. El DT anticipó así un plan que buscará reducir espacios, sostener el orden defensivo y responder con rapidez por las bandas.

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José Soto buscará hacer frente al poderío ofensivo de Alianza Lima. Crédito: Instagram CD Moquegua.

La atención del conjunto moqueguano no estará puesta solo en Gaibor. Soto también identificó a Eryc Castillo como otro de los jugadores que puede alterar el trámite con sus desbordes. El delantero ecuatoriano es una alternativa de profundidad para Alianza Lima y su velocidad obliga a los rivales a tomar recaudos en los retrocesos y en la marca sobre los costados.

“Con Alianza Lima será un partido complicado, un punto es oro cuando peleas el descenso. Hay que intentar marcar en posta a Eryc Castillo, buscar alejarlo lo más que se pueda del área”, añadió el entrenador. El arquero Carlos Grados también había señalado, en declaraciones al programa Modo Fútbol, a Gaibor, Jairo Vélez y Castillo como los principales nombres ofensivos del cuadro visitante.

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El entrenador de CD Moquegua insistió en que el contexto no elimina las posibilidades de su equipo. “Nosotros tenemos mucho que ganar y poco que perder. Va a ser un partido muy complicado por lo que representa Alianza Lima. Tienen jugadores rápidos, les das espacios y te limpian la cara, aunque nosotros también tenemos nuestras balas por las bandas”, manifestó.

Realidades distantes

Alianza Lima iniciará la fecha 13 con 22 puntos, a tres de Sporting Cristal y Sport Huancayo, los líderes provisionales del Torneo Clausura. El equipo de Pablo Guede necesita imponerse fuera de casa para mantenerse cerca de la cima y conservar sus opciones de obtener el segundo certamen de la temporada. Una victoria también resultará importante en su aspiración de pelear por el campeonato nacional.

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Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026 previo al inicio de la fecha 13 del Torneo Clausura.

El cuadro ‘blanquimorado’ viene de dos victorias consecutivas ante Cusco FC y Atlético Grau, resultados que le permitieron recuperar terreno en la clasificación. Sin embargo, el encuentro en Moquegua exige atención: una derrota o un empate podría ampliar la diferencia con los equipos que ocupan los primeros lugares, según los resultados de la jornada.

CD Moquegua, por su parte, figura en el puesto 16 del Clausura con 10 unidades. En la tabla acumulada suma 28 puntos y se encuentra por encima de FC Cajamarca, ADT y UTC. Los tres puntos ante Alianza Lima le permitirían ampliar su margen en la lucha por la permanencia, mientras que una caída prolongaría la presión en las fechas restantes.

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¿Cuándo juegan Alianza Lima y CD Moquegua?

El partido entre CD Moquegua y Alianza Lima se disputará el domingo 25 de octubre a las 13:15 horas de Perú en el estadio 25 de Noviembre, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo estaba previsto inicialmente para las 13:00 horas, pero la organización confirmó el ajuste de 15 minutos.

Los aficionados podrán seguir el compromiso por la señal de L1 MAX, encargada de transmitir los partidos de la Liga 1. La disponibilidad del canal depende del servicio de televisión contratado, mientras que L1 Play ofrece una alternativa digital para los usuarios que cuentan con acceso a la plataforma.

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Alianza Lima vs CD Moquegua: día, hora y dónde ver partido por fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: RRSS clubes.

Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura informativa antes, durante y después del partido. Allí se publicarán las incidencias, goles, declaraciones y el resultado del enfrentamiento entre los equipos de Pablo Guede y José Soto.