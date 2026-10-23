Perú

Moquegua podría tener tarifas eléctricas más bajas: Keiko Fujimori encarga al Minem evaluar un subsidio cruzado

La propuesta será revisada por el Ministerio de Energía y Minas y los organismos reguladores, tras un pedido de autoridades locales durante una visita a la región

Durante una visita a la región de Moquegua, Keiko Fujimori informó que el Ejecutivo evaluará un subsidio cruzado en las tarifas de electricidad para los residentes locales. Fujimori indicó que coordinará con el Ministerio de Energía y Minas y organismos reguladores para analizar la medida tras la solicitud de autoridades de la zona. Fuente: Exitosa Noticias
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La presidenta Keiko Fujimori anunció que el Gobierno evaluará un subsidio cruzado para reducir las tarifas eléctricas en Moquegua, una región que aporta energía al sistema nacional. La propuesta busca que los habitantes accedan a un costo menor por el servicio, según señaló durante la inauguración de un proyecto de electrificación rural en la provincia de Mariscal Nieto.

La mandataria indicó que encargó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) revisar la viabilidad de esta alternativa y coordinar con los organismos reguladores. El planteamiento surgió tras un pedido de autoridades locales, quienes demandaron beneficios para la población de una región vinculada a la generación eléctrica.

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La propuesta fue mencionada durante una actividad en las Pampas de Clemesí, donde el Ejecutivo inauguró una obra que llevó electricidad a tres localidades rurales. El proyecto demandó cerca de S/ 3 millones y permitió realizar 385 conexiones para 1.540 pobladores, de acuerdo con información difundida por El Peruano.

Moquegua
Moquegua

Gobierno plantea revisar una tarifa eléctrica adecuada para Moquegua

Fujimori sostuvo que Moquegua cumple un papel relevante en la producción de energía y consideró que sus habitantes deben recibir beneficios relacionados con ese potencial. “Las personas que viven en Moquegua, que es la región que produce tanta energía, tengan una tarifa adecuada”, declaró ante la prensa.

La jefa de Estado señaló que el mecanismo será evaluado como un subsidio cruzado. Este sistema implicaría revisar la estructura tarifaria para aplicar un beneficio a determinados usuarios, aunque no precisó los criterios, el universo de beneficiarios ni el eventual impacto sobre otras tarifas eléctricas.

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Según las declaraciones recogidas por Exitosa Noticias, la presidenta pidió al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, conversar con los organismos reguladores para analizar la propuesta. Hasta el momento, no se informó sobre un plazo para concluir la evaluación ni sobre una iniciativa normativa concreta.

Ministerio de Energía y Minas. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio de Energía y Minas. (Foto: Agencia Andina)

Electrificación rural alcanzó a tres localidades de Mariscal Nieto

El anuncio se produjo durante la puesta en marcha del proyecto de electrificación rural en Pampas de Clemesí. La intervención benefició a familias de la Asociación de Productores Agropecuarios de Pampas de Moquegua, la Agrupación Poblacional Los Ficus y la Asociación Irrigación Clemesí-Moquegua.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electrificación Rural. Incluyó redes primarias de 33 kV y redes secundarias de 380/220 V para llevar el suministro eléctrico a las viviendas de las tres zonas.

Como parte de las intervenciones vinculadas al proyecto, la empresa Orygen habilitó la subestación Rubí. Esta infraestructura permitió la conexión y la construcción de la línea de transmisión de 33 kV que alimenta las redes primarias instaladas en el área.

Durante la ceremonia, Fujimori vinculó el acceso a la electricidad con actividades cotidianas de las familias. “Tener energía significa tener progreso, tener la capacidad de estudiar de noche, guardar nuestros alimentos en una refrigeradora y que no se malogren”, afirmó.

Tres personas cortan con tijeras una cinta roja y blanca frente a un muro escalonado y un terreno de tierra bajo la luz del sol
Keiko Fujimori realiza el corte de una cinta inaugural junto a dos autoridades durante un acto público al aire libre. (Presidencia)

Reservorios y carreteras también forman parte de los pedidos regionales

La presidenta también se refirió a la demanda de nuevos reservorios en Moquegua. Indicó que solicitará información sobre la viabilidad y los plazos de los proyectos para definir cuáles podrían avanzar, luego de que autoridades regionales plantearan la necesidad de ampliar la infraestructura hídrica.

En su intervención, mencionó que la región cuenta con la represa Pasto Grande y señaló que el Gobierno buscará revisar las propuestas pendientes. También pidió a la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, remitir los proyectos priorizados sobre reservorios y carreteras.

La visita incluyó una reunión en la Institución Educativa Jorge Sanjinez, donde docentes expusieron sus principales demandas. La presidenta se comprometió a mejorar las oportunidades de acceso a herramientas tecnológicas para la comunidad educativa.

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