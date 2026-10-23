Madre relata encuentro de su bebé con papa León XIV: “Mi bebé pasó en medio de toda la gente”

Un breve pero significativo encuentro entre el Papa León XIV y una bebé peruana en Roma ha conmovido a muchos. La madre relata la emoción y el significado de este momento. | TV Perú

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Una bebé peruana de nueve meses, vestida con un polo de la selección, atravesó el grupo de asistentes en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, hasta quedar frente al papa León XIV. Su madre, Flor Guevara, contó que el pontífice pidió a su seguridad que acercara a Amira para darle una bendición, un episodio que la familia no tenía previsto durante su viaje a Italia.

La madre relató que el padre cargaba a la niña cuando el papa reparó en el polo peruano. “El papá lo ve porque él carga la bebé y está con el polo de Perú. El papa lo llama, le pide a una persona de su seguridad que acerque a la bebé”, dijo Guevara a Tv Perú Noticias sobre el encuentro con el papa León XIV.

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“La bebé ha pasado en medio de toda la gente y ahí ha sido esa emoción grandísima”, afirmó. La escena quedó registrada por teléfonos de visitantes que estaban cerca de la familia.

El pontífice bendice a una bebé con la camiseta de la selección de fútbol de Perú desde el papamóvil durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro. (Reuters / Vatican Media)

Familia había pedido una bendición por la salud de Amira

La familia había viajado desde Perú y, tras su llegada, la bebé presentó problemas de salud, según el relato de su madre. Durante esos días, los parientes rezaron para que el pontífice pudiera bendecirla.

“Hasta ahora vemos las noticias, veo a mi hija, me emociono porque no esperábamos”, señaló Guevara al recordar lo ocurrido en el Vaticano.

La madre vinculó ese pedido con las dificultades que atravesaron antes de asistir a la actividad. “El haber rezado es un milagro para mí”, agregó. También describió los días previos: “Pasamos una verdadera penitencia sin comer, sin dormir y solo pensando y proyectándonos que el papa la bendiga”. Sus declaraciones se refieren a la atención que requirió Amira durante la estadía.

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El papa León XIV sostiene a un bebé vestido con los colores de la selección peruana desde el papamóvil en la plaza de San Pedro del Vaticano. (Captura de Video / TV Perú)

La familia no pudo grabar el momento con sus propios celulares. Después, personas de Inglaterra, Alemania y Argentina les entregaron fotografías y videos.

“Ni siquiera nosotros hemos tomado fotos. Nos han acercado personas de Inglaterra, de Alemania, de Argentina, a darnos los videos, las fotos, porque no teníamos nada”, relató.

Los materiales permitieron a la madre reconstruir la secuencia desde que la bebé dejó los brazos de su padre hasta que recibió la bendición.

El registro circuló entre parientes durante los días posteriores y dio a la familia imágenes de un momento que no habían podido documentar.

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil a un niño ataviado con el hábito del Señor de los Milagros durante su vista a Madrid en junio de 2026. (Vatican Media)

Visita del papa al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre

El relato de Guevara ocurre antes de la visita del papa León XIV al Perú, anunciada para entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. La Cancillería informó que el programa contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Amira y sus familiares esperan volver a verlo cuando llegue al país.

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“Nosotros como familia estamos bendecidas, emocionadas y, como peruanas también, por haber llegado hasta aquí”, manifestó la madre. “Quizás luego nos volvamos a encontrar con el Papa en Lima”, añadió.

La familia permanecerá en Italia hasta el 4 de noviembre, fecha prevista para su retorno. Ese calendario la ubica de vuelta en Perú antes del inicio de la agenda papal, según la información difundida.

La Cancillería señaló que la visita incluirá encuentros con representantes de la Iglesia, autoridades, jóvenes y comunidades locales. Una misión de avanzada del Vaticano tiene previsto revisar las coordinaciones finales en Lima antes de la llegada del pontífice al país.

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