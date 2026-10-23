Pescadores de Piura exigen medidas del gobierno ante el Fenómeno El Niño

El volumen del desembarque total pesquero fue inferior en 24.4% con relación a similar periodo del año anterior.

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Los pescadores artesanales de Piura solicitaron al Gobierno medidas frente a los efectos del Fenómeno El Niño ante complicaciones para obtener el calamar gigante. El sector reportó una reducción de capturas cerca de la costa regional, mayores gastos para buscar el recurso en el sur y la paralización de algunas embarcaciones.

José Eche, presidente de la Asociación de Propietarios y Pescadores Artesanales de Vice, afirmó que el recurso hidrobiológico se encuentra concentrado frente a Pucusana y el Callao, mientras en el litoral piurano no hay producción para sostener las faenas.

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“En las costas de la región Piura no hay pesca, no hay el recurso hidrobiológico del calamar gigante del cual nos dedicamos”, señaló.

El dirigente explicó que los pescadores que viajan hacia el sur enfrentan costos de combustible, víveres y pagos anticipados a las tripulaciones. En algunos casos, las capturas no cubren esos gastos.

Una faena sin captura puede generar pérdidas de hasta S/ 18 mil

Eche indicó que una embarcación que parte desde el norte, busca calamar gigante frente a Chimbote o Huacho y retorna al puerto de Bayóvar sin pesca puede perder entre S/ 16 mil y S/ 18 mil.

Añadió que varios propietarios han decidido mantener sus embarcaciones fondeadas porque no consideran rentable desplazarse al sur sin certeza de captura.

La pesca de calamar gigante tenía como fecha de término el 31 de octubre. El dirigente sostuvo que la falta de definición sobre las actividades de noviembre y diciembre genera incertidumbre en el sector.

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“Muchos compañeros han optado por paralizar sus embarcaciones, ya que el recurso está demasiado lejos y no es rentable por ahora salir hasta la zona del sur”, manifestó.

Eche cuestionó una veda aplicada en agosto frente a Sechura y sostuvo que el recurso, antes presente frente a Bayóvar, ahora se encuentra en aguas del sur. Esa versión corresponde a la evaluación del dirigente gremial.

Tres pescadores artesanales recogen una red de pesca a bordo de una embarcación en la costa del Perú ante los efectos del fenómeno El Niño en los recursos marinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gremio pide ampliar la pesca y acceso a subsidio de combustible

El representante de los pescadores solicitó al Ministerio de la Producción (Produce) permitir el trabajo durante los dos últimos meses del año sin nuevas restricciones para la actividad. También pidió incorporar a la pesca artesanal en los programas de ayuda anunciados ante el Fenómeno El Niño.

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“El pedido a la presidenta Keiko Fujimori sería que, a través del Ministerio de la Producción, nos dejen trabajar libremente en estos dos últimos meses que quedan sin regularnos la pesquería”, declaró.

Eche también solicitó que el sector sea incluido en el subsidio de combustible vinculado al Fondo Crecer, mencionado por el Ministerio de Economía y Finanzas. “Se incluya también a la pesca artesanal, a estos programas de ayuda para el pescador artesanal”, indicó.

El dirigente aseguró que las asociaciones cuentan con información sobre embarcaciones y pescadores afiliados. Añadió que trabajan con el Ministerio de la Producción en un grupo dedicado al calamar gigante, donde se discute un censo para identificar a quienes dependen de ese recurso.

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“Hay formas, hay maneras de poder informar al Ministerio de la Producción para las acciones que tenga que tomar”, sostuvo.