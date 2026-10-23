Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaría de Miraflores

Andrea San Martín salió en libertad luego de 48 horas: imágenes de su retiro de la comisaria de Miraflores. Willax Tv: Amor y Fuego.

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Andrea San Martín salió en libertad luego de permanecer detenida cerca de 40 horas en la comisaría de Miraflores, tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez por una presunta agresión física y psicológica contra la hija menor que tienen en común.

La influencer abandonó la dependencia policial la tarde del viernes 23 de octubre, según informó ‘Amor y Fuego’. Las imágenes difundidas mostraron el momento en que abordó una camioneta blanca para retirarse del lugar, acompañada por su amigo Ramiro Roca.

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La liberación de la exchica reality se produjo después de las diligencias realizadas por la Policía y el Ministerio Público. El caso continúa bajo investigación y la denuncia no determina, por sí sola, responsabilidad penal de Andrea San Martín.

Andrea San Martín salió en libertad luego de 40 horas detenida: imágenes de su retiro de la comisaria de Miraflores. Captura: 'Amor y Fuego'.

Andrea San Martín dejó la comisaría de Miraflores

Andrea San Martín recuperó su libertad luego de permanecer detenida cerca de 40 horas en la carceleta de la comisaría de Miraflores. La influencer había sido trasladada a esa dependencia tras pasar por la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y por Medicina Legal II de Lima Este.

Exitosa informó que la exchica reality salió del recinto policial durante la tarde del viernes 23 de octubre. Tras abandonar las instalaciones, subió a una camioneta blanca y se retiró acompañada por Ramiro Roca.

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El amigo de Andrea San Martín también compartió una fotografía en sus historias de Instagram después de la salida de la influencer. La imagen se difundió luego de varios días en los que la situación legal de la exconductora concentró la atención de los medios de espectáculos.

San Martín permaneció detenida luego de que Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, presentara una denuncia por una presunta agresión física y psicológica contra la menor. La investigación se encuentra en etapa de diligencias y las autoridades deberán evaluar las declaraciones, los exámenes médico-legales y otros elementos incorporados al expediente.

Andrea San Martín abandonó la comisaría de Miraflores la tarde del viernes 23 de octubre, luego de permanecer detenida cerca de 40 horas por una denuncia por presunta agresión contra su hija menor. TikTok

Las primeras imágenes de Andrea San Martín en libertad

Según las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’, Andrea San Martín salió de la comisaría de Miraflores con un enterizo de pantalón y botones, lentes negros y el cabello recogido con un gancho.

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La influencer abordó una camioneta blanca, donde fue recogida por su amigo Ramiro Roca. En el registro, se mostró tranquila y con aparente cansancio tras las diligencias realizadas durante los últimos días.

Ramiro Roca acompañó a Andrea San Martín durante su salida de la dependencia policial. Captura: 'Amor y Fuego'.

La influencer salió acompañada por su amigo Ramiro Roca y abordó una camioneta blanca para retirarse de la dependencia policial. Captura: 'Amor y Fuego'.

La denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez

De acuerdo con el parte policial leído en programas de televisión, Juan Víctor Sánchez realizó una videollamada con su hija y observó que la menor lloraba y tenía dificultades para hablar.

Según la versión expuesta por el padre ante la Policía, la niña habría estado comiendo chizitos cuando ocurrió un conflicto con Andrea San Martín. El reporte señala que la influencer habría jalado del brazo a la menor en dirección a su habitación y que, al soltarla, la niña habría caído.

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“La menor habría estado comiendo Chizitos y Andrea le habría jalado del brazo, según relata el padre en la denuncia, le habría jalado del brazo hacia su habitación porque estaba molesta, ocasionando que se cayera y presentara un moretón en la pierna izquierda a la altura de la rodilla”, informó un reportero de América Hoy.

El documento también recoge otros hechos relatados por Juan Víctor Sánchez. Según la denuncia, Andrea San Martín habría prohibido a su hija asistir al cumpleaños de una compañera, le habría retirado un dispositivo electrónico y también juguetes y peluches.

Asimismo, el padre señaló que la menor no habría podido asistir a una actividad escolar. Esos elementos forman parte de la versión incluida en la denuncia y deberán ser contrastados con las declaraciones y evaluaciones que realicen las autoridades a cargo del caso.

El 21 de octubre, Juan Víctor Sánchez acudió al colegio de su hija en La Molina. De acuerdo con lo difundido, la niña le habría relatado que esa misma mañana su madre volvió a jalonearla y le dijo lisuras porque demoraba en levantarse y cambiarse de ropa.

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Luego de conocer esa versión, el expiloto de cabina se comunicó con la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para solicitar la intervención correspondiente.

El programa 'América Hoy' informa sobre la detención de Andrea San Martín en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina. La medida se ejecutó luego de una denuncia por presunta agresión física y psicológica interpuesta por Juan Víctor Sánchez a favor de su hija menor de edad, quien pasó por evaluaciones en el Instituto de Medicina Legal. Video: TikTok @josepastord

La versión de Andrea San Martín ante las autoridades

Andrea San Martín acudió por cuenta propia a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, luego de tomar conocimiento de la denuncia. Según Arriba mi gente, la influencer se presentó para brindar su descargo y colaborar con las diligencias policiales.

Sin embargo, quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia. El oficio policial difundido por el programa señaló que el caso fue registrado como una presunta infracción contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar.

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La versión de San Martín también figura en el parte policial. Según lo consignado, la influencer señaló que el conflicto habría comenzado por una diferencia relacionada con la alimentación de la niña, quien quería comer golosinas, pero antes se había negado a ingerir los alimentos que se le habían servido.

Esa explicación corresponde a la manifestación inicial de Andrea San Martín y deberá ser contrastada con las demás versiones, informes y evaluaciones que reúnan la Policía y el Ministerio Público.

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina

Tras las primeras diligencias en la comisaría de Santa Felicia, la influencer fue trasladada a Medicina Legal II de Lima Este. San Martín llegó a la sede esposada y acompañada por su abogado, Wilmer Arica.

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Las cámaras de Arriba mi gente registraron su ingreso al establecimiento. Andrea San Martín evitó brindar detalles sobre el contenido de la denuncia y sostuvo que primero debía culminar los procedimientos dispuestos por las autoridades.

“Escuchen, no puedo responder nada. Voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró antes de ingresar a la sede de Medicina Legal.

Una reportera le preguntó si tenía la conciencia tranquila frente a la denuncia por presunta violencia contra su hija menor. Andrea San Martín respondió: “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”.

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Andrea San Martín permanece bajo custodia durante 48 horas en la comisaría de Miraflores por una denuncia de presunta violencia familiar.

Después de su paso por Medicina Legal, la exchica reality fue trasladada a la comisaría de Miraflores. Allí permaneció hasta la tarde del viernes 23 de octubre, cuando salió en libertad, según el informe de Exitosa.

El caso se suma a los desacuerdos públicos y judiciales que Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez han mantenido en torno a la crianza de su hija, el régimen de visitas y la manutención. Según la información proporcionada, en agosto de 2025 el Poder Judicial ordenó que Sánchez pagara una pensión mensual de S/ 2.000 a favor de la menor.

La salida de Andrea San Martín de la comisaría no pone fin a las diligencias. La Fiscalía y la Policía deberán determinar si existen elementos para ampliar la investigación, establecer medidas de protección para la niña o definir nuevas acciones dentro del caso.