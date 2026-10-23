Con el argentino Álex Barrena y el uruguayo Joaquín Aguilar, el Challenger de Lima 2026 presentó los tenistas que jugarán la ‘qualy’

El argentino Álex Barrena y el uruguayo Joaquín Aguilar son dos de los principales tenistas que participarán en la clasificación del Challenger de Lima. Crédito: Difusión.

Guardar

El Challenger de Lima 2026 difundió la nómina de jugadores que disputarán la clasificación del certamen, programada para el domingo 8 de noviembre en el Club Terrazas de Miraflores. La etapa previa reunirá a 20 tenistas de 12 países, que buscarán los cupos disponibles para ingresar al cuadro principal de un torneo de categoría Challenger 75 del circuito de la ATP.

La lista está encabezada por Álex Barrena, argentino de 24 años, quien partirá como primera siembra de la ‘qualy’. El bonaerense mantiene presencia sostenida en el circuito Challenger y llegará a Lima tras una temporada con participación en torneos de Sudamérica y Europa. Su condición de principal preclasificado lo ubica entre los jugadores a seguir durante la jornada de clasificación.

PUBLICIDAD

Barrena tuvo una actuación relevante en el Challenger de Buenos Aires, disputado en septiembre, donde alcanzó el título. En ese recorrido venció en semifinales al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, otro de los nombres confirmados para la fase previa en Miraflores. Ambos podrían volver a cruzarse si superan sus respectivos partidos y avanzan en la llave clasificatoria.

Entre los inscritos figura Joaquín Aguilar Cardozo, tenista uruguayo de 21 años que atraviesa el mejor tramo de su carrera profesional. El jugador charrúa encadenó una serie de resultados destacados en torneos ITF y Challenger durante 2026, con una campaña que le permitió elevar su posición en el ranking y ganar experiencia frente a rivales de mayor recorrido.

PUBLICIDAD

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores. Crédito: Ticketmaster.

En el Challenger de Buenos Aires, Aguilar Cardozo consiguió dos triunfos que marcaron su semana. Primero eliminó al argentino Francisco Comesaña, principal preclasificado del torneo, y luego derrotó al peruano Juan Pablo Varillas en los cuartos de final por 6-2 y 6-4. El resultado puso fin a la participación de la raqueta nacional y clasificó al uruguayo a las semifinales del certamen porteño.

La clasificación también contará con jugadores de trayectoria en el circuito. El brasileño Thiago Monteiro, el uruguayo Franco Roncadelli, el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza y el colombiano Daniel Galán aparecen en la relación. Si consiguen ingresar al cuadro principal, elevarán el nivel de competencia en un torneo que ya anunció la presencia de los peruanos Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas en la llave central.

PUBLICIDAD

Monteiro cuenta con experiencia en torneos ATP y participaciones en Grand Slam, mientras que Galán llegó a ubicarse entre los 60 mejores del ranking mundial. Guillén Meza, de Ecuador, y Roncadelli, de Uruguay, representan a dos jugadores que han competido de forma regular en el circuito sudamericano de arcilla.

Lista completa de los tenistas que participarán en la ‘qualy’ del Challenger de Lima

Álex Barrena, Argentina Daniel Rincón, España Thiago Monteiro, Brasil Matheus Pucinelli de Almeida, Brasil Genaro Olivieri, Argentina Franco Roncadelli, Uruguay Igor Marcondes, Brasil Nick Hardt, República Dominicana Oriol Roca Batalla, España Gonzalo Villanueva, Argentina Carlos Sánchez, España Joaquín Aguilar Cardozo, Uruguay Álvaro Guillén Meza, Ecuador Daniel Galán, Colombia Ryan Nijboer, Países Bajos Felipe Meligeni, Brasil Johan Nikles, Suiza Filip Misolic, Austria Alan Magadán, México Ryo Tabata, Japón

Lista de tenistas que participarán en la 'qualy' del Challenger de Lima 2026. Crédito: Igma Events.

La lista completa de los tenistas en el Challenger de Lima 2026

La relación inicial contempla a 21 jugadores con acceso directo, además del colombiano Miguel Tobón, quien figura con un cupo para tenistas de nueva generación. Aún faltan definir las invitaciones de la organización y los lugares que se resolverán en la clasificación.

Román Burruchaga, Argentina, 62° Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 75° Henrique Rocha, Portugal, 105° Thiago Seyboth Wild, Brasil, 111° Gustavo Heide, Brasil, 114° Hugo Dellien, Bolivia, 118° Francisco Comesaña, Argentina, 130° Max Alcalá Gurri, España, 132° Nicolás Sánchez Izquierdo, España, 154° Tomás Barrios Vera, Chile, 155° Elmer Møller, Dinamarca, 163° Marco Cecchinato, Italia, 164° Juan Carlos Prado Ángelo, Bolivia, 177° Guido Iván Justo, Argentina, 184° João Lucas Reis da Silva, Brasil, 188° Lautaro Midón, Argentina, 189° Facundo Mena, Argentina, 198° Gonzalo Bueno, Perú, 199° Tristan Boyer, Estados Unidos, 200° Juan Pablo Varillas, Perú, 204° Miguel Tobón, Colombia, 466°

Challenger de Lima compartió la lista de los 21 tenistas con acceso directo. Crédito: Instagram Igma Events.

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos

Los boletos estarán disponibles en la página web de Ticketmaster. La preventa Visa estará vigente hasta el 31 de octubre. Las localidades se dividen en Oriente, Sur y Preferencial Sur, esta última con acceso al salón VIP.

PUBLICIDAD

De lunes a jueves

Oriente: S/ 76

Sur: S/ 98

Preferencial Sur: S/ 130

Viernes

Oriente: S/ 98

Sur: S/ 130

Preferencial Sur: S/ 173

Sábado

Oriente: S/ 108

Sur: S/ 152

Preferencial Sur: S/ 195

Domingo

Oriente: S/ 130

Sur: S/ 195

Preferencial Sur: S/ 238