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Con el argentino Álex Barrena y el uruguayo Joaquín Aguilar, el Challenger de Lima 2026 presentó los tenistas que jugarán la ‘qualy’

La organización del evento que tendrá lugar en el Club Terrazas de Miraflores anunció a los deportistas que competirán por un lugar en el cuadro principal

El argentino Álex Barrena y el uruguayo Joaquín Aguilar son dos de los principales tenistas que participarán en la clasificación del Challenger de Lima.
El argentino Álex Barrena y el uruguayo Joaquín Aguilar son dos de los principales tenistas que participarán en la clasificación del Challenger de Lima. Crédito: Difusión.
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El Challenger de Lima 2026 difundió la nómina de jugadores que disputarán la clasificación del certamen, programada para el domingo 8 de noviembre en el Club Terrazas de Miraflores. La etapa previa reunirá a 20 tenistas de 12 países, que buscarán los cupos disponibles para ingresar al cuadro principal de un torneo de categoría Challenger 75 del circuito de la ATP.

La lista está encabezada por Álex Barrena, argentino de 24 años, quien partirá como primera siembra de la ‘qualy’. El bonaerense mantiene presencia sostenida en el circuito Challenger y llegará a Lima tras una temporada con participación en torneos de Sudamérica y Europa. Su condición de principal preclasificado lo ubica entre los jugadores a seguir durante la jornada de clasificación.

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Barrena tuvo una actuación relevante en el Challenger de Buenos Aires, disputado en septiembre, donde alcanzó el título. En ese recorrido venció en semifinales al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, otro de los nombres confirmados para la fase previa en Miraflores. Ambos podrían volver a cruzarse si superan sus respectivos partidos y avanzan en la llave clasificatoria.

Entre los inscritos figura Joaquín Aguilar Cardozo, tenista uruguayo de 21 años que atraviesa el mejor tramo de su carrera profesional. El jugador charrúa encadenó una serie de resultados destacados en torneos ITF y Challenger durante 2026, con una campaña que le permitió elevar su posición en el ranking y ganar experiencia frente a rivales de mayor recorrido.

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Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores.
Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores. Crédito: Ticketmaster.

En el Challenger de Buenos Aires, Aguilar Cardozo consiguió dos triunfos que marcaron su semana. Primero eliminó al argentino Francisco Comesaña, principal preclasificado del torneo, y luego derrotó al peruano Juan Pablo Varillas en los cuartos de final por 6-2 y 6-4. El resultado puso fin a la participación de la raqueta nacional y clasificó al uruguayo a las semifinales del certamen porteño.

La clasificación también contará con jugadores de trayectoria en el circuito. El brasileño Thiago Monteiro, el uruguayo Franco Roncadelli, el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza y el colombiano Daniel Galán aparecen en la relación. Si consiguen ingresar al cuadro principal, elevarán el nivel de competencia en un torneo que ya anunció la presencia de los peruanos Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas en la llave central.

Monteiro cuenta con experiencia en torneos ATP y participaciones en Grand Slam, mientras que Galán llegó a ubicarse entre los 60 mejores del ranking mundial. Guillén Meza, de Ecuador, y Roncadelli, de Uruguay, representan a dos jugadores que han competido de forma regular en el circuito sudamericano de arcilla.

Lista completa de los tenistas que participarán en la ‘qualy’ del Challenger de Lima

  1. Álex Barrena, Argentina
  2. Daniel Rincón, España
  3. Thiago Monteiro, Brasil
  4. Matheus Pucinelli de Almeida, Brasil
  5. Genaro Olivieri, Argentina
  6. Franco Roncadelli, Uruguay
  7. Igor Marcondes, Brasil
  8. Nick Hardt, República Dominicana
  9. Oriol Roca Batalla, España
  10. Gonzalo Villanueva, Argentina
  11. Carlos Sánchez, España
  12. Joaquín Aguilar Cardozo, Uruguay
  13. Álvaro Guillén Meza, Ecuador
  14. Daniel Galán, Colombia
  15. Ryan Nijboer, Países Bajos
  16. Felipe Meligeni, Brasil
  17. Johan Nikles, Suiza
  18. Filip Misolic, Austria
  19. Alan Magadán, México
  20. Ryo Tabata, Japón
Lista de tenistas que participarán en la 'qualy' del Challenger de Lima 2026.
Lista de tenistas que participarán en la 'qualy' del Challenger de Lima 2026. Crédito: Igma Events.

La lista completa de los tenistas en el Challenger de Lima 2026

La relación inicial contempla a 21 jugadores con acceso directo, además del colombiano Miguel Tobón, quien figura con un cupo para tenistas de nueva generación. Aún faltan definir las invitaciones de la organización y los lugares que se resolverán en la clasificación.

  1. Román Burruchaga, Argentina, 62°
  2. Camilo Ugo Carabelli, Argentina, 75°
  3. Henrique Rocha, Portugal, 105°
  4. Thiago Seyboth Wild, Brasil, 111°
  5. Gustavo Heide, Brasil, 114°
  6. Hugo Dellien, Bolivia, 118°
  7. Francisco Comesaña, Argentina, 130°
  8. Max Alcalá Gurri, España, 132°
  9. Nicolás Sánchez Izquierdo, España, 154°
  10. Tomás Barrios Vera, Chile, 155°
  11. Elmer Møller, Dinamarca, 163°
  12. Marco Cecchinato, Italia, 164°
  13. Juan Carlos Prado Ángelo, Bolivia, 177°
  14. Guido Iván Justo, Argentina, 184°
  15. João Lucas Reis da Silva, Brasil, 188°
  16. Lautaro Midón, Argentina, 189°
  17. Facundo Mena, Argentina, 198°
  18. Gonzalo Bueno, Perú, 199°
  19. Tristan Boyer, Estados Unidos, 200°
  20. Juan Pablo Varillas, Perú, 204°
  21. Miguel Tobón, Colombia, 466°
Challenger de Lima compartió la lista de los 21 tenistas con acceso directo.
Challenger de Lima compartió la lista de los 21 tenistas con acceso directo. Crédito: Instagram Igma Events.

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos

Los boletos estarán disponibles en la página web de Ticketmaster. La preventa Visa estará vigente hasta el 31 de octubre. Las localidades se dividen en Oriente, Sur y Preferencial Sur, esta última con acceso al salón VIP.

De lunes a jueves

  • Oriente: S/ 76
  • Sur: S/ 98
  • Preferencial Sur: S/ 130

Viernes

  • Oriente: S/ 98
  • Sur: S/ 130
  • Preferencial Sur: S/ 173

Sábado

  • Oriente: S/ 108
  • Sur: S/ 152
  • Preferencial Sur: S/ 195

Domingo

  • Oriente: S/ 130
  • Sur: S/ 195
  • Preferencial Sur: S/ 238

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