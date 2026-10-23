Un dolor de cabeza positivo para Antonio Spinelli: tres porteras de nivel asoman como opciones para el arco de la selección peruana

Maryory Sánchez, Mía Shalit y Silvana Alfaro vienen de competir en la Copa Libertadores Femenina. Crédito: RRSS clubes/Instagram Maryory Sánchez.

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La actuación de las arqueras peruanas en la Copa Libertadores Femenina abrió un nuevo escenario para Antonio Spinelli. Maryory Sánchez, Silvana Alfaro y Mía Shalit tuvieron minutos en el torneo continental y presentan argumentos para disputar un puesto en la próxima convocatoria de la selección peruana.

La competencia aparece en un momento de reconstrucción para la ‘bicolor’, que viene de alternar una victoria y una derrota ante Filipinas en la fecha FIFA de octubre. El comando técnico busca ampliar el universo de futbolistas y sostener una base que permita afrontar con mayor regularidad los siguientes ciclos internacionales.

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Mía Shalit parte con una ventaja por su continuidad reciente en el seleccionado. La guardameta de Universitario fue titular a lo largo de la participación de Perú en la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

Shalit también respondió en el debut de Universitario ante Palmeiras por la Copa Libertadores. El cuadro ‘crema’ cayó 1-0, pero su arquera evitó una diferencia mayor con intervenciones ante remates de larga distancia y un penal en el segundo tiempo.

Mia Shalit registró al menos cuatro intervenciones clave para que Universitario solo caiga por 1-0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Universitario.

Su desempeño en la selección y en el torneo continental la ubica como una referencia inmediata para el puesto. Sin embargo, la titularidad no está asegurada. La aparición de otras guardametas con actividad internacional obliga a que la evaluación se centre en el presente y la continuidad de cada una.

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Maryory Sánchez recuperó protagonismo después de cumplir una fecha de suspensión en la Libertadores. La arquera de Deportivo Cali fue expulsada en el debut ante Libertad de Paraguay, una acción que la dejó fuera del siguiente compromiso, pero regresó para el triunfo 3-2 sobre Universidad de Chile.

La peruana atajó los 90 minutos en un partido que aseguró la clasificación de su club a los cuartos de final. Deportivo Cali terminó como líder del Grupo D con siete puntos, aunque permitió dos descuentos de Universidad de Chile luego de construir una ventaja de tres goles en la primera etapa.

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Deportivo Cali avanzó a cuartos y Sánchez tendrá la posibilidad de disputar otro partido de eliminación directa. Ese recorrido en una competencia de alto nivel puede reforzar sus opciones de retorno a la ‘bicolor’, sobre todo tras quedar fuera de la última convocatoria para los amistosos ante Filipinas.

Maryory Sánchez y Deportivo Cali sacaron boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Deportivo Cali.

Silvana Alfaro, por su parte, sumó tres titularidades con Universidad de Chile en la Copa Libertadores. La guardameta peruana tuvo un arco invicto en el empate sin goles ante Nacional de Uruguay y recibió cinco goles en los otros dos encuentros, ante Libertad y Deportivo Cali.

El cuadro chileno quedó eliminado en la fase de grupos, pero Alfaro acumuló una experiencia relevante en el ámbito sudamericano. Su continuidad en Universidad de Chile y la exposición en el certamen continental la colocan entre las alternativas que Spinelli puede considerar para los próximos amistosos.

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Sánchez registra participación en la Liga de Naciones, mientras Alfaro integró nóminas sin sumar minutos en el torneo. Las ausencias de ambas en la última fecha FIFA abrieron espacio para otras opciones, pero sus actuaciones con Deportivo Cali y Universidad de Chile pueden modificar el panorama.

En la última lista de octubre, Spinelli convocó a Noelia Rivarola y Kaylee Rybinski, además de Shalit. Rivarola milita en el SE AEM de España, mientras Rybinski pertenece a Alianza Lima. Ninguna de las dos apareció como titular en los amistosos ante Filipinas, aunque ambas ingresaron al grupo de evaluación del comando técnico.

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Silvana Alfaro asume con orgullo su nuevo reto en el extranjero. Crédito: Instagram U. de Chile.

¿Qué viene para la selección peruana?

La selección peruana femenina afrontará tres amistosos en la próxima ventana FIFA. Spinelli confirmó dos partidos como local ante un rival de Centroamérica y un tercer encuentro en el extranjero frente a una selección ubicada entre las 10 primeras del ranking mundial.

El entrenador indicó que todavía falta definir si los dos compromisos locales se jugarán en Lima o en Chincha. La Videnita se consolidó como una sede de trabajo para el equipo nacional durante 2026 y albergó los dos amistosos ante Filipinas.

El tercer partido tendrá una exigencia mayor. El técnico evitó revelar el nombre del adversario, pero precisó que será una selección situada entre las 10 mejores del ranking FIFA y con antecedentes de una final mundialista. El rival aún no fue oficializado, por lo que cualquier identificación sería una especulación.

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El entrenador de la selección nacional femenina se refirió a los siguientes rivales de la 'bicolor' luego de los encuentros frente a Filipinas en Chincha. Crédito: X Luccina Aparicio.