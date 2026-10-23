Perú

Minsa mantiene vacuna gratuita contra el virus sincicial respiratorio para gestantes de 32 a 36 semanas

La transferencia de anticuerpos de la madre al bebé protege al recién nacido durante sus primeros meses de vida, el periodo de mayor vulnerabilidad

Una trabajadora de la salud con mascarilla y guantes aplica una inyección en el brazo de una mujer embarazada sentada en una camilla médica
Una profesional de la salud administra una vacuna a una mujer embarazada para prevenir infecciones respiratorias como el virus sincicial.
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El Ministerio de Salud (Minsa) decidió dar continuidad a la vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para mujeres embarazadas, incorporada por primera vez al Esquema Nacional de Vacunación en junio de este año. La dosis es gratuita y se aplica a las gestantes entre las semanas 32 y 36 del embarazo, en un intento por reducir el impacto de la infección en los recién nacidos.

La medida llega en un contexto de alta circulación del virus. Según la Sala de Influenza y Otros Virus Respiratorios del Minsa, con corte al 17 de octubre, se registraron 5.150 casos de VSR a nivel nacional durante 2026, de los cuales 4.744 corresponden a niños, más del 92% del total, y derivaron en 3.409 hospitalizaciones infantiles. Las regiones con mayor número de contagios son Lima, con 2.414 casos; Cajamarca, con 339, y Arequipa, con 231.

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Enfermedades respiratorias Peru - Neumonia - VSR - Minsa
Según un reporte de Voces Ciudadanas, con información oficial del Minsa, 400 bebés fallecen anualmente en Perú por Virus Sincicial Respiratorio (Foto HEINER APARICIO/PERU21)

VSR lidera los casos respiratorios en niños

La ginecóloga Claudia Namizato, miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones del Minsa, calificó la incorporación de la vacuna como “un hito importante para la salud pública, porque permite proteger a los bebés, sobre todo a los menores de seis meses”. La especialista advirtió que las cifras oficiales representan solo una fracción del total de casos reales. “Esta es solo la punta del iceberg, en la realidad son muchos más”, afirmó.

Al compararse con otros virus respiratorios circulantes en el país, el VSR figura como el de mayor incidencia en 2026, por encima de la influenza A (H3N2), con 2.664 casos, y el SARS-CoV-2, con 658. También supera a la influenza B (Victoria), con 313 casos, y al rinovirus, con 273.

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Una trabajadora de salud con mascarilla coloca un parche rosado en el brazo de una mujer embarazada que viste camiseta gris y mascarilla negra
Una profesional de la salud coloca un vendaje adhesivo a una mujer embarazada tras la administración de una vacuna en Perú.

Vacuna protege al bebé desde el embarazo

El mecanismo de protección funciona a través de la transferencia de anticuerpos de la madre al bebé durante el embarazo, lo que le otorga inmunidad en sus primeros meses de vida, el periodo de mayor vulnerabilidad frente a cuadros graves como la bronquiolitis y la neumonía. Namizato sostuvo que esta estrategia resulta además más costo-efectiva que atender a bebés afectados por estas enfermedades. “Cuando se han hecho estudios de costo-efectividad, sin duda resulta mejor vacunar a la gestante que tener bebés afectados por estos cuadros”, explicó.

La especialista también aclaró dudas frecuentes sobre la compatibilidad con otras vacunas del esquema prenatal. Según indicó, no es necesario esperar un intervalo entre una dosis y otra:

  • La vacuna contra el VSR puede aplicarse el mismo día que la vacuna contra la tos ferina (Tdap).
  • También puede coincidir con la vacuna contra la influenza, sin riesgo adicional para la gestante.
Un médico con bata, mascarilla y guantes aplica una inyección en el brazo a una mujer embarazada en un consultorio con equipo médico
Un médico administra una vacuna a una mujer embarazada para prevenir cuadros graves de virus sincicial respiratorio en recién nacidos.

El Niño presiona al sistema de salud

La continuidad del programa cobra relevancia ante la proyección de un fenómeno de El Niño de magnitud extraordinaria, que podría aumentar la circulación de enfermedades respiratorias en el país. “Las vacunas son una medida de prevención contra la sobrecarga en un sistema de salud que, de por sí, no se da abasto para toda la población”, señaló Namizato, quien añadió que “toda vacuna es una estrategia para disminuir la carga asistencial en el sistema de salud público”.

La especialista recomendó a las embarazadas consultar sobre la vacuna durante sus controles prenatales con el ginecólogo, el médico de familia, la obstetra o la enfermera a cargo de su seguimiento. Las gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo pueden acudir a su centro de salud más cercano para recibir la dosis de forma gratuita.

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