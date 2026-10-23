Perú

Marco Romero y Sebastián Llosa son nominados para representar a Perú en el Festival Viña del Mar 2027

Los intérpretes competirán por la Gaviota de Plata en las categorías Internacional y Folclórica durante la edición 66 del festival chileno, programada para febrero en la Quinta Vergara con participantes de seis países

Composición gráfica con los retratos de Marco Romero y Sebastián Llosa sobre un fondo oscuro con rótulos informativos del festival Viña 27
Sebastián Llosa y Marco Romero representarán a Perú en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027.
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Sebastián Llosa y Marco Romero fueron seleccionados para representar al Perú en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027, uno de los escenarios musicales más importantes de Latinoamérica. El certamen, que se realizará del 22 al 27 de febrero en la Quinta Vergara, ubicada en la ciudad chilena de Viña del Mar, llega a su edición número 66 con la participación de ambos artistas nacionales.

Llosa competirá en la categoría Internacional con el tema ‘El Avión’, mientras que Romero buscará el mismo reconocimiento en la competencia Folclórica con ‘Muévete’. Ambos certámenes reúnen a seis países por categoría, en busca de la Gaviota de Plata, uno de los premios más emblemáticos del festival.

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Llosa y Romero competirán frente a representantes de seis países en cada categoría

En la competencia Internacional, Sebastián Llosa tendrá como rivales a Soulfia, de Chile, con ‘Otras Vidas’; Inis Neziri, de Albania, con ‘Aurora’; Un Muerto Más, de Argentina, con ‘Quereme’; Amada Libertad, de Cuba, con ‘Azúcar’; y Lorena Gómez, de España, con ‘La Teoría’. El cantante limeño asume esta participación como un reto dentro de una trayectoria marcada por la proyección internacional de su música.

Fotografía de Sebastián Llosa junto a una tabla con los seis países, intérpretes y canciones de la competencia internacional de Viña del Mar
Sebastián Llosa competirá en la categoría Internacional con la canción 'El Avión' frente a participantes de cinco países.

Marco Romero, por su parte, se enfrentará en la categoría Folclórica a Kiara de la Ossa, de Colombia, con ‘Soy Ribereña’; La Toquilla, de Ecuador, con ‘País Chiquito’; David Barrull, de España, con ‘Eterno’; Andrea Bayardo, de México, con ‘Peor Pesadilla’; y El Mulu, de Chile, con ‘Compañera’. El músico criollo llevará a la Quinta Vergara una propuesta ligada a los ritmos y sonidos tradicionales peruanos.

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Lista de participantes de la competencia folclórica de Viña 27 junto a un retrato del cantante Marco Romero con camisa blanca
Marco Romero disputará la Gaviota de Plata en la competencia Folclórica con su tema 'Muévete'.

La clasificación se suma a la lista de artistas peruanos que ya han dejado huella en el festival chileno, entre ellos Jessyca Sarango, Eduardo del Perú, Jean Paul Strauss, Jorge Pardo, Damaris, Cosa Nuestra, Susan Ochoa y Milena Warthon. La participación de Llosa y Romero marca un nuevo capítulo de esa presencia peruana en el certamen.

‘El Avión’ nació durante un vuelo entre Lima y Miami

El tema con el que Llosa competirá fue lanzado en 2025 y aborda la incertidumbre de una persona que se aleja de una relación por motivos laborales y comienza a cuestionar su decisión. La idea de la canción surgió durante un vuelo de Lima a Miami, a partir de las sensaciones que el artista asocia con los aeropuertos y las despedidas.

El cantante peruano Sebastián Llosa comparte en redes sociales un mensaje en video confirmando su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El artista limeño competirá en la categoría Internacional con su tema 'El Avión'. Durante su alocución, Llosa manifiesta sus impresiones tras recibir la noticia sobre su clasificación oficial al certamen que se celebra en la Quinta Vergara. Video: Instagram Sebastián Llosa

“Estoy muy orgulloso de mis raíces y de representar al Perú. Nací y crecí en Lima, y siempre he buscado llevar el nombre de mi país de la mejor manera en cada paso de mi carrera. Esta vez, hacerlo oficialmente en un festival tan importante como Viña del Mar es un honor y una enorme alegría”, declaró el cantante tras conocer su clasificación.

Llosa, hijo del cineasta Lucho Llosa y de la cantante Roxana Valdivieso, estudió Economía en la Universidad de Yale antes de dedicarse por completo a la música. Su carrera despegó en 2022 con el lanzamiento de ‘Alguien Más’, canción que se viralizó en TikTok y alcanzó millones de reproducciones en Spotify y YouTube, además de posicionarse entre lo más escuchado en distintos países de la región.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un video de un hombre en primer plano y una columna de comentarios
El cantante peruano Sebastián Llosa celebra en sus redes sociales su clasificación a la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2027.

En 2024 publicó su primer álbum de estudio, ‘Para Olvidarte’, y ha colaborado con artistas como LAGOS, Álex Ubago, Lasso y Alex Ponce, además de presentarse en escenarios de México, España y Perú.

Romero se enteró de su clasificación en vivo durante una entrevista radial

Marco Romero fue seleccionado para la categoría Folclórica con ‘Muévete’, canción lanzada en julio de este año. El músico se enteró de la noticia mientras participaba de una entrevista en Radio Onda Cero, donde interrumpió la conversación para anunciar su clasificación.

“¡Clasifiqué a Viña del Mar! Feliz porque nunca me cansé de mandar canciones. Por más que había gente que me decía ‘pero ya has mandado como diez veces’, le decía ‘sí, pero voy a mandar once y mandaré doce’”, contó el cantante en vivo. Según relató, envió la canción al festival pocas horas antes del cierre de inscripciones, tras una conversación con el productor Pablo Morales.

El cantante Marco Romero anunció en vivo su clasificación a la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar durante una transmisión en Radio Onda Cero. El músico peruano participará en la edición número 66 del certamen musical con su canción 'Muévete'. Romero relató en cabina los detalles de su postulación e interpretó a capela un fragmento del tema seleccionado. Video: Instagram Radio Onda Cero

Romero acumula 25 años de trayectoria dentro de la música criolla peruana. Inició su carrera a los 19 años en la agrupación 5ta Generación y más adelante formó parte de Avanzada Criolla, junto a referentes como Óscar Avilés y Mario Cavagnaro. Es autor de ‘Porque yo creo en ti’, tema que se convirtió en himno no oficial de la selección peruana de fútbol durante las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, y ha trabajado con artistas como Eva Ayllón, Cecilia Barraza y Lucía de la Cruz. En 2024 fue reconocido como mejor productor criollo en los premios de la Cámara Peruana de la Música.

Video promocional en el que el cantante peruano Marco Romero interpreta un fragmento de su tema «Muévete» en vivo junto a un conjunto musical. La producción anuncia su selección para representar a Perú en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027, certamen programado entre el 22 y el 27 de febrero en la Quinta Vergara, Chile. Video: Instagram Somos Wow TV

Tras conocer su clasificación, el cantante compartió un mensaje en sus redes sociales: “Hay sueños que se llevan en el corazón durante toda una vida y hoy uno de los míos está a punto de hacerse realidad. ‘Muévete’ nos lleva a Viña del Mar 2027. Y no puedo evitar emocionarme hasta las lágrimas al pensar que una canción nacida del amor por mi tierra hoy llevará el nombre del Perú tan lejos”, escribió Romero.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con el retrato de Marco Romero y un gráfico sobre su participación en Viña del Mar
El músico peruano Marco Romero publicó el afiche oficial de su clasificación a la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar 2027 con la canción Muévete.

Con la confirmación de ambos artistas, el Perú tendrá presencia en las dos principales competencias del festival chileno, que durante seis jornadas reunirá a intérpretes de distintos países ante el jurado y el público de la Quinta Vergara.

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