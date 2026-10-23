Sisy Quiroz cuestiona la implementación de plataforma de pago para ver la Liga Femenina 2026: “La Federación oculta el producto”

Sisy Quiroz se ha mostrado en contra de la decisión que exige un pago a los usuarios para ver la Liga Femenina Perú. Crédito: Alianza Lima Femenino.

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La decisión de restringir el acceso gratuito a los partidos de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 generó cuestionamientos entre los aficionados y ahora recibió una crítica desde uno de los clubes protagonistas. Sisy Quiroz, jefa de la división de fútbol femenino de Alianza Lima, consideró que la medida reduce la exposición de una competición que todavía busca consolidar su audiencia.

La dirigente del club ’blanquiazul’, actual bicampeón nacional, planteó que la discusión no debe limitarse al ingreso económico que puede generar la transmisión. Para Quiroz, el fútbol femenino peruano aún requiere una etapa de expansión y acceso masivo antes de trasladar encuentros decisivos a un servicio con costo.

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“Ahora el reto más grande es conseguir el título, es para lo que trabajamos día a día, con el pensamiento de seguir mejorando constantemente. Otro de los retos es darle visibilidad al fútbol femenino”, afirmó en el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

La dirigente sostuvo que la Federación Peruana de Fútbol tomó una decisión que contradice esa necesidad de crecimiento. “Lamentablemente, la Federación ha ocultado el producto bajo una plataforma de pago, que limita el crecimiento del fútbol femenino”, manifestó.

La emoción a flor de piel. Así celebraron las jugadoras de Alianza Lima el título de la Liga Femenina 2025. El pitazo final desató una marea de sentimientos, desde el llanto de felicidad hasta los festejos en el campo de juego.

El cuestionamiento pone el foco en el alcance de la competencia durante una etapa determinante. Los cuartos de final se jugarán a partido único y definirán a los dos equipos que acompañarán a Alianza Lima y Universitario en las semifinales, a las que ambos clasificaron de manera directa por su ubicación en la fase regular.

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Quiroz pidió una revisión de la decisión y apuntó a la necesidad de acercar el torneo a nuevos públicos. “Espero que puedan reconsiderar esa decisión y puedan cambiarlo, ya que se necesita una mayor visibilidad”, expresó.

El debate expone una tensión pendiente: la búsqueda de recursos para el campeonato frente a la necesidad de ampliar su base de seguidores. Cobrar por las transmisiones puede convertirse en una fuente de ingresos, pero reduce el alcance inmediato de los partidos si no existen alternativas gratuitas o una estrategia de distribución que acompañe la medida.

El segundo amistoso ante Talleres

Alianza Lima tendrá este sábado 24 de octubre su segundo amistoso frente a Talleres de Córdoba. El encuentro se disputará a las 13:00 en el estadio Alejandro Villanueva, luego de que el club modificara el horario inicial, que estaba previsto para las 15:00.

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Alianza Lima y Talleres, instituciones cercanas en el fútbol femenino. Crédito: X Alianza Lima.

Quiroz explicó que el cambio respondió a una solicitud de las autoridades y que el evento tendrá restricciones en el acceso a las tribunas. “A pedido de las autoridades hemos pasado el evento a la 13 horas y con restricción de tribunas”, señaló.

La dirigente cuestionó que un partido internacional de fútbol femenino tenga limitaciones por la falta de personal policial. “Lamentablemente nos comentan que no hay suficientes policías para atender un evento que es familiar, y eso limita todo el esfuerzo que hace Alianza por traer a un equipo internacional”, agregó.

El amistoso forma parte de un acuerdo de cooperación entre ambos clubes, que contempla iniciativas en divisiones menores, formación de cuerpos técnicos e intercambios de conocimientos. Para el plantel dirigido por José Letelier, el duelo también representa una prueba antes de las semifinales del Clausura.

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La institución ’blanquiazul’ venció 1-0 a Talleres en un primer partido de práctica a puertas cerradas, con gol de Birka Ruíz. El segundo encuentro tendrá presencia de público, aunque solo estará habilitada la tribuna Occidente.

Alianza Lima venció por 1-0 a Talleres en amistoso disputado en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Crédito: Alianza Lima Femenino.

La señal paga que transmitirá la Liga Femenina Perú

Los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina serán transmitidos por Bicolor+ Premium, señal incluida en la plataforma TV360 by Bitel. La medida modifica el sistema de buena parte de la temporada, cuando los aficionados podían seguir los partidos sin pagar una suscripción.

Para acceder al contenido, la plataforma solicita un pago de S/ 6,99. El registro se realiza mediante el envío de la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones difundidas para los usuarios interesados.

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La modalidad no contempla, por ahora, un pago convencional por banca en línea o billeteras digitales. Tampoco se precisaron vías de suscripción para personas que no sean clientes de Bitel o que residan fuera de Perú.

Los duelos de cuartos de final serán FBC Melgar ante Carlos A. Mannucci, el sábado 24 de octubre en Arequipa, y Sporting Cristal frente a Atlético Andahuaylas, el domingo 25 en Lima. Los ganadores enfrentarán a Universitario y Alianza Lima, respectivamente, en las semifinales.

La Liga Femenina Perú dejará de verse de forma gratuita a partir de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Crédito: (Imagen Ilustrativa Infobae)