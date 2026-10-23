Paola Villegas sigue consolidándose en Pinheiros: debutó en la Superliga brasileña y gana protagonismo

Paola Villegas debutó en la Superliga de Brasil frente al vigente campeón. Crédito: Pinheiros

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Paola Villegas continúa sumando experiencias valiosas en el vóley brasileño. Tras una intensa preparación, la líbero peruana hizo su debut en la Superliga Femenina con el Esporte Clube Pinheiros, que inició su participación en la temporada 2026/27 con un exigente enfrentamiento ante Dentil Praia Clube, vigente campeón de la competición.

El encuentro se disputó en condición de visitante y terminó con una derrota por 3 sets a 0 para el conjunto paulista. Los parciales fueron de 25-21, 25-19 y 25-17, en un compromiso que puso a prueba al joven equipo frente a uno de los principales referentes del campeonato.

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Para Paola Villegas, el estreno representó un nuevo paso en su adaptación al vóley de Brasil. Después de competir en el Campeonato Paulista, la deportista nacional comenzó a afrontar el desafío de la máxima categoría, donde buscará ganar experiencia y aprovechar las oportunidades que tenga a lo largo de la temporada.

Sus estadísticas de recepción en el debut

Uno de los aspectos que permite evaluar el debut de la peruana en la Superliga es su rendimiento en recepción. De acuerdo con las estadísticas del encuentro, Villegas registró un 73% de recepciones positivas y un 55% de recepciones excelentes, dos indicadores importantes para una líbero.

Paola Villegas destacó en recepción ante el campeón Dentil Praia. Crédito: Pinheiros

Estos números reflejan el desempeño de la voleibolista nacional en recepción, una de las principales funciones de su posición. Las recepciones positivas permiten al equipo organizar su ataque, mientras que las excelentes facilitan que la levantadora tenga mejores condiciones para distribuir el balón.

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Pese a la derrota de Pinheiros por 3-0 ante el vigente campeón, Villegas tuvo un registro destacado en este fundamento durante su estreno en la competición. La peruana buscará mantener ese rendimiento en los próximos partidos y seguir ganando protagonismo en el equipo brasileño.

Pinheiros compitió ante el vigente campeón

Aunque el resultado terminó siendo adverso, el equipo paulista encontró momentos para incomodar a su rival. En el primer set, Pinheiros llegó a tomar una ventaja de 12-5, pero Praia Clube reaccionó y consiguió remontar para llevarse el parcial por 25-21.

En la segunda manga, el conjunto local encontró mayor regularidad y se impuso por 25-19. La tendencia se mantuvo en el tercer set, cuando Praia Clube tomó el control del marcador y cerró el partido con un 25-17.

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El estreno también dejó una valoración positiva desde el entorno del club respecto al proceso que recién comienza. Pinheiros destacó en sus redes sociales la importancia de continuar trabajando y evolucionando para afrontar los siguientes desafíos.

“La temporada apenas comienza, y seguimos trabajando, evolucionando y unidos para los próximos desafíos. ¡Vamos, Pinheiros!”, publicó la institución tras el compromiso.

La líbero peruana Paola Villegas, jugadora del Pinheiros de Brasil, comparte en una emotiva entrevista los desafíos de jugar en la competitiva Superliga brasileña. Habla sobre la intensidad de los entrenamientos, el sacrificio de dejar a su familia y cómo esta experiencia ha transformado sus aspiraciones profesionales | América TV

Un nuevo reto para la líbero peruana

La llegada de Villegas al vóley brasileño supone una oportunidad para ampliar su experiencia internacional y competir en un entorno de mayor exigencia. Su participación en la Superliga también le permitirá medirse con jugadoras y equipos de referencia, un escenario que puede contribuir a su desarrollo deportivo.

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El camino recién empieza para Pinheiros, que buscará recuperarse de la derrota en sus próximos encuentros. En el caso de la peruana, el objetivo será aprovechar los minutos en cancha, mantener la regularidad en recepción y continuar ganando espacio dentro del equipo.

Su debut ante el vigente campeón marca el inicio de este nuevo desafío. Ahora, la continuidad y el rendimiento en las siguientes jornadas serán claves para observar cómo evoluciona su participación en la principal competición brasileña.