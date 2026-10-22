Embajador Bernie Navarro responde a pedido de diputada de Buen Gobierno sobre finaciamiento de USAID: “No regresará”

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, descartó el restablecimiento de las operaciones de la agencia USAID en el país sudamericano. (Infobae Perú/Difusión)

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¡No va! El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, utilizó sus redes sociales oficiales para responder al pedido de una diputada del partido Buen Gobierno, quien planteó al canciller Carlos Espá la conveniencia de gestionar el retorno del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A través de su cuenta en X, el diplomático descartó que la agencia vuelva a operar y aseguró que la asistencia estadounidense continuará mediante otras vías. “La ayuda no se acabó. Ahora es EFICIENTE y coordinada con Perú. USAID no regresará. PUNTO”, escribió Navarro, al pronunciarse sobre la solicitud de la legisladora.

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El embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, y el canciller Carlos Espá dieron conferencia de prensa conjunta. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Embajador defiende la ayuda de EE. UU.

En su publicación, el embajador cuestionó que no se mencionara una reciente actividad de cooperación entre ambos países. Según indicó, el lunes visitó el Callao junto con la Oficina de Asistencia Humanitaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, identificada en redes sociales como USForeignAssist.

Bernie Navarro señaló que durante esa jornada se realizaron donaciones y trabajos con la comunidad ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño. Con este ejemplo, defendió la continuidad de la asistencia estadounidense y sostuvo que ahora se desarrolla bajo un esquema más eficiente y coordinado con Perú.

El diplomático no anunció la creación de un nuevo programa específico ni detalló los montos destinados a estas actividades. Su pronunciamiento se centró en marcar distancia frente a la posibilidad de restablecer USAID y remarcar que la cooperación entre ambos países puede continuar sin el retorno de la agencia.

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Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, afirma en una publicación digital que la cooperación bilateral continúa pero descarta el regreso de USAID. (@USAmbPeru)

“Que USAID regrese al país”

El pronunciamiento de Bernie Navarro se produjo después de que la diputada Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet, solicitara al canciller Carlos Espá que intercediera ante el Gobierno de Estados Unidos para gestionar el retorno del financiamiento de USAID. La legisladora formuló el pedido el 19 de octubre, durante la presentación del ministro ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en la que también se abordaron asuntos como el Escudo de las Américas.

“Yo le pediría, señor canciller, que [...] le recuerde al Gobierno de Estados Unidos que canceló USAID”, manifestó Duarte. La diputada sostuvo que la agencia apoyaba iniciativas vinculadas con la agricultura, la educación y la lucha contra la pobreza, y afirmó que la suspensión de sus recursos dejó a numerosas personas sin empleo. Por ello, pidió que se restableciera la asistencia: “Que USAID regrese al país”, expresó la congresista deL Partido del Buen Gobierno.

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La diputada Carmen Duarte solicita el retorno de USAID en el Congreso, una posibilidad descartada por la embajada de Estados Unidos. (Captura video: Congreso/Difusión)