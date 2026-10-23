Perú

Silvia Cornejo dio a luz a su segundo bebé: Jean Paul Gabuteau reaccionó así

‘Amor y Fuego’ informó que Silvia dio a luz a un niño en una clínica de Surco. La exconductora habría sido sometida a una cesárea, según el programa de espectáculos.

Silvia Cornejo habría dado a luz a un niño en una clínica de Surco, según informó Amor y Fuego.
Silvia Cornejo habría dado a luz a un niño en una clínica de Surco, según informó Amor y Fuego.
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Silvia Cornejo se convirtió en madre por segunda vez, según informó ‘Amor y Fuego’. La exconductora de televisión habría dado a luz a un niño en una clínica de Surco, donde permaneció varios días antes de ser captada cuando abandonaba las instalaciones con ayuda de una enfermera.

El programa de espectáculos señaló que la exmodelo habría ingresado al centro médico el lunes 19 de octubre para iniciar el trabajo de parto. Posteriormente, el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre reportó que Cornejo habría sido sometida a una cesárea.

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La noticia también involucró a Jean Paul Gabuteau, aún esposo de Silvia Cornejo y padre del recién nacido. Aunque ambos se encuentran separados, el empresario fue visto en los exteriores de la clínica durante los días en que la exconductora permaneció internada.

Una mujer sonriente con vestido verde apoya sus manos en su vientre gestante ante un fondo decorado con globos
Silvia Cornejo posa sonriente y sostiene su vientre gestante durante la celebración de su fiesta de bienvenida de bebé. (Instagram / Silvia Cornejo)

La llegada del segundo hijo de Silvia Cornejo

La información sobre el nacimiento fue difundida por Amor y Fuego, que siguió los movimientos alrededor de la clínica de Surco. Las cámaras del programa registraron la presencia de un vehículo que pertenecería a Jean Paul Gabuteau en el estacionamiento del establecimiento.

De acuerdo con el reporte, Silvia Cornejo ingresó a la clínica para dar a luz. En los exteriores, las cámaras también captaron a una pareja que, según se comentó en el programa, sería muy parecida a los padres de la exconductora de televisión.

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Durante los días siguientes, el equipo del espacio de espectáculos continuó en los alrededores del centro médico. El reporte mostró la llegada del chofer del vehículo de Cornejo con varios bolsos y una caja de zapatos de diseñador.

Las imágenes difundidas también mostraron un arreglo de color celeste y un coche para bebé. A partir de esos elementos, el programa de Willax TV informó que el segundo hijo de Silvia Cornejo es un varón.

“Cochesito, ay, para hombrecito. Entonces sí es, ¡es hombrecito!”, comentaron en el programa mientras mostraban las imágenes captadas afuera de la clínica.

Jean Paul Gabuteau respondió tras el nacimiento

Jean Paul Gabuteau fue abordado por el equipo de Amor y Fuego luego de conocerse la llegada de su hijo. El empresario no dio mayores detalles sobre el nacimiento ni sobre la situación de Silvia Cornejo, pero recibió las felicitaciones de la reportera.

“Felicitaciones, Jean Paul, por la llegada de tu hijo”, le dijeron al aún esposo de la exconductora. Gabuteau respondió: “Gracias, gracias”.

El programa también registró la presencia de su vehículo durante el periodo en que Silvia Cornejo permaneció en la clínica. Según el informe, el padre del bebé estuvo pendiente de la situación en los días previos a que la exmodelo dejara el centro médico.

La respuesta de Gabuteau se produjo en medio de la atención mediática que generó el nacimiento. La pareja había confirmado meses atrás que esperaba a su segundo hijo, pese a que ya no mantiene una relación sentimental.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau pusieron fin a una relación de más de 10 años luego de que él fuera captado besándose con su expareja Analía Jiménez. El ampay ocurrió cuando la exconductora se encontraba embarazada.

Pese a la separación, ambos atraviesan esta nueva etapa como padres. El nacimiento del bebé marca un momento importante para la expareja, que ahora deberá mantener una coordinación por el bienestar de sus hijos.

Silvia Cornejo dio a luz a su segundo bebé: Jean Paul Gabuteau reaccionó así. Amor y Fuego.

Maju Mantilla habría visitado a la exconductora

Entre las personas que llegaron a la clínica figura Maju Mantilla, amiga cercana de Silvia Cornejo. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron su presencia en el establecimiento médico, donde habría acudido para visitar a la exmodelo y conocer al bebé.

La visita de Mantilla se produjo mientras familiares y personas cercanas a Cornejo se acercaban al lugar. La llegada del niño generó muestras de afecto de su entorno más próximo, según se vio en las imágenes emitidas por el programa.

La exconductora fue captada cuando abandonaba la clínica acompañada por una enfermera. El reporte señaló que la salida ocurrió luego de varios días de espera de los reporteros en los exteriores del establecimiento de salud.

Amor y Fuego informó que el nacimiento se produjo mediante cesárea. Sin embargo, Silvia Cornejo no ofreció declaraciones públicas en las imágenes difundidas por el espacio de espectáculos.

La exmodelo ha mantenido un bajo perfil durante su embarazo y en los días posteriores al nacimiento. A diferencia de otros momentos de su vida personal, no se conocieron declaraciones directas de Cornejo sobre el parto ni sobre los primeros días con su segundo hijo.

Maju Mantilla habría visitado a Silvia Cornejo durante los días en que la exconductora permaneció internada.
Maju Mantilla habría visitado a Silvia Cornejo durante los días en que la exconductora permaneció internada.

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