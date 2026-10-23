Petroperú detectó una nueva conexión clandestina en el Oleoducto Norperuano con mangueras y válvulas

La empresa estatal activó su Plan de Respuesta a Emergencias

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Petroperú detectó una nueva conexión clandestina en el Oleoducto Norperuano (ONP) en el distrito de Olmos, provincia y región Lambayeque. La intervención ilegal fue hallada en el kilómetro 696+154 del Tramo II y elevó a 10 la cantidad de conexiones de este tipo identificadas desde junio en la infraestructura petrolera.

La empresa estatal activó su Plan de Respuesta a Emergencias y movilizó personal de operaciones, mantenimiento y seguridad desde el Terminal Bayóvar. Las cuadrillas fueron enviadas al lugar para contener la contingencia y realizar las acciones técnicas previstas ante este tipo de hechos.

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El oleoducto está considerado un Activo Crítico Nacional. Petroperú advirtió que las conexiones no autorizadas comprometen la integridad de la tubería y pueden generar riesgos para las personas y el ambiente.

La compañía informó que coordina con la Policía Nacional del Perú (PNP) la constatación de los hechos. También realizará las gestiones correspondientes ante el Ministerio Público para determinar responsabilidades por la nueva intervención en el sistema de transporte de crudo.

Petroperú notificó el caso al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y a otras autoridades competentes.

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Petroperú notificó el caso al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) - Petroperú

Las conexiones clandestinas se concentran entre Sechura y Olmos

La intervención detectada en Olmos ocurre tres días después de que Petroperú comunicara el hallazgo de una novena conexión clandestina en el Tramo II del ONP, en la provincia de Sechura, Piura.

En aquel caso, ubicado en el kilómetro 806+855, el personal encontró una válvula instalada, una manguera de dos pulgadas y otros elementos que habrían sido usados para la extracción ilícita de crudo. La empresa precisó entonces que no se había registrado derrame de hidrocarburos en la zona.

Los eventos informados desde junio se concentran en el sector comprendido entre Sechura y Olmos. Petroperú ha señalado que en las inspecciones encontró tuberías, válvulas, estructuras metálicas y mangueras conectadas de forma ilegal al oleoducto.

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Uno de los hallazgos, reportado en julio, incluyó una manguera de aproximadamente 280 metros, que habría sido utilizada para llevar el petróleo extraído hacia un vehículo cisterna. La información oficial no establece el destino final del crudo ni la identidad de los responsables de estas intervenciones.

El Tramo II está fuera de operación desde el 12 de julio de 2024, debido a los bajos inventarios de crudo registrados en la Estación 5. Petroperú sostiene que, aun en esas condiciones, la manipulación de la tubería puede afectar la seguridad de la infraestructura y provocar contingencias ambientales.

El Oleoducto Norperuano lleva crudo de la Amazonía a Piura

El Oleoducto Norperuano transporta petróleo crudo desde los campos de producción de la Amazonía peruana hasta el Terminal Bayóvar, en la costa norte del país. El sistema tiene 1.106 kilómetros de longitud: 854 kilómetros pertenecen al ducto principal y 252 kilómetros corresponden al Ramal Norte.

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Petroperú denuncia una nueva conexión clandestina en el Oleoducto Norperuano - Petroperú

El recorrido comienza en la Estación 1, en San José de Saramuro, distrito de Urarinas, Loreto. Desde ese punto, atraviesa zonas de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura hasta llegar a Bayóvar, en la provincia de Sechura.

La construcción del sistema comenzó en la década de 1970. La Estación 1 recibió petróleo el 31 de diciembre de 1976 y el primer frente de crudo llegó al Terminal Bayóvar el 24 de mayo de 1977.

Ante la sucesión de conexiones clandestinas, Petroperú pidió reforzar las acciones de vigilancia y protección sobre el ONP para evitar nuevas intervenciones ilícitas.