El pedido de Sport Huancayo para el tramo final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: “La unión hace la fuerza”

El exguardameta y dirigente del cuadro serrano advirtió que las demoras en las revisiones obedecen a la escasez de ángulos de captación y respaldó la postura del gerente deportivo de Alianza Lima sobre el arbitraje (Sport Huancayo)

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Con cinco jornadas por disputarse en el Torneo Clausura y Sport Huancayo en lo más alto de la tabla con 25 puntos —igualado con Sporting Cristal—, el cuadro huancaíno elevó su voz sobre uno de los debates más álgidos de la recta final: la calidad del arbitraje y las limitaciones tecnológicas del VAR.

Lejos de quedarse en la queja, el club propuso una salida concreta: que todos los equipos de la Liga 1 se articulen para exigir, en bloque, la instalación de más cámaras en puntos estratégicos de los estadios.

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El planteo: más tecnología para menos errores

Joel Pinto, jefe de equipo de Sport Huancayo, respaldó la ampliación del VAR en la Liga 1 y pidió mejores herramientas para los árbitros. Según explicó, incorporar más cámaras permitiría reducir errores y agilizar las revisiones. (Sport Huancayo)

La propuesta tomó forma en declaraciones de Joel Pinto, jefe de equipo del ‘Rojo Matador’, al programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo. El exarquero coincidió con la postura que había expresado Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, quien había abogado por dotar a los jueces de mejores condiciones para ejercer su labor.

“Tal cual dice Franco , creo que deberían darle mejores armas a los árbitros y así reducir el margen de error”, afirmó Pinto.

En esa línea, el dirigente huancaíno desglosó un conjunto de medidas que, a su criterio, contribuirían a elevar el nivel del arbitraje en el fútbol peruano. La primera y más urgente: ampliar la cantidad de cámaras del VAR y distribuirlas en sectores del campo que hoy quedan fuera del ángulo de captación. Según Pinto, esa carencia es la raíz de las demoras que irritan a jugadores, técnicos y hinchas durante los partidos.

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“Hay momentos que demora mucho y entiendo que es porque hay ángulos que les cuesta más por no tener más cámaras en zonas estratégicas”, explicó. Y agregó: “Deberían implementarse para todos los equipos y todos los partidos, porque en algún momento estuvimos en la zona baja y no nos gustaría que solo den preferencia a los que están arriba”.

Además de la ampliación tecnológica, Pinto mencionó la necesidad de reforzar la capacitación de los árbitros que actúan en la Liga 1 y de garantizar el pago puntual de sus remuneraciones. También planteó la posibilidad de que más jueces peruanos participen en torneos internacionales organizados por la CONMEBOL, aunque reconoció que ese objetivo excede la capacidad de decisión de las autoridades locales.

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Un reclamo para todos, no solo para los de arriba

La ampliación del VAR no debería favorecer únicamente a los candidatos al título o a los equipos que luchan por torneos internacionales. Esa fue la postura de Joel Pinto, quien defendió una cobertura tecnológica equitativa para toda la Liga 1 (Sport Huancayo)

Uno de los puntos más enfáticos del mensaje de Sport Huancayo fue la universalidad del pedido. Para el club serrano, la mejora del VAR no puede ser un privilegio reservado a los equipos que disputan el título o una plaza internacional: debe alcanzar a todas las instituciones, sin importar su posición en la tabla.

“Deberían implementar no solo para los que están peleando el campeonato o un cupo internacional. Deberían implementar para todos los equipos y todos los partidos, porque en algún momento estuvimos en la zona baja y no nos gustaría que solo den preferencia a los que están arriba. Debería ser para todos por igual. Todos merecen las mismas garantías”, enfatizó Pinto.

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La declaración adquiere peso propio viniendo de un equipo que hoy pelea el título, pero que conoce de primera mano lo que significa competir desde los últimos puestos. Esa experiencia, según el dirigente, obliga a pensar en el conjunto del campeonato y no solo en los intereses del momento.

El cuadro huancaíno cerrará el Clausura ante Universitario de Deportes en condición de local, en Huancayo, lo que convierte cada decisión arbitral de las próximas fechas en un factor de alto impacto para la definición del certamen.

La propuesta: un frente común ante la FPF y la Liga

En medio de las controversias arbitrales del Clausura, Sport Huancayo propuso transformar las quejas individuales en una demanda colectiva. El objetivo es que los clubes gestionen ante las autoridades mejoras tecnológicas que agilicen las revisiones del VAR (Sport Huancayo)

El eje central del planteo de Sport Huancayo no es solo técnico sino también político: la institución considera que la vía más eficaz para lograr la ampliación del VAR es que los clubes actúen de manera coordinada frente a la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, en lugar de presentar reclamos individuales que se diluyen sin respuesta.

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“Lo ideal sería que lo pidan en conjunto. La unión hace la fuerza y sí deberían implementar más cámaras, porque también ayudaría a que fuera más rápida la revisión”, señaló Pinto.

La convocatoria a la unidad institucional llega en un momento en que el debate arbitral ocupa el centro de la agenda del fútbol peruano. Las polémicas acumuladas a lo largo del Clausura han alimentado un clima de desconfianza que, según el representante del ‘Rojo Matador’, solo puede revertirse con soluciones estructurales y colectivas.

El camino que propone Sport Huancayo implica dejar de lado las rivalidades deportivas para confluir en una demanda que beneficiaría a todos los participantes del torneo. Si los clubes responden al llamado y presentan un frente unificado ante las autoridades del fútbol peruano, la discusión sobre el VAR podría dejar de ser una queja recurrente para convertirse en una reforma concreta antes de que el Clausura llegue a su fin.

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