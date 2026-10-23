Perú

Fenómeno El Niño amenaza patrimonio cultural en Lambayeque: Mincul protege huacas y museos ante posibles lluvias intensas

La cartera de Cultura invierte más de S/ 554 mil en Huaca Rajada-Sipán y Huaca Las Balsas para reducir riesgos sobre el patrimonio arqueológico

La Huaca Las Balsas, ubicada en el sector Cerro La Raya o Cerro Purgatorio, presenta alta vulnerabilidad por su estado de conservación y exposición a la humedad.
La Huaca Las Balsas, ubicada en el sector Cerro La Raya o Cerro Purgatorio, presenta alta vulnerabilidad por su estado de conservación y exposición a la humedad.
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El Ministerio de Cultura (Mincul) inició en Lambayeque dos intervenciones preventivas para proteger el museo de sitio Huaca Rajada-Sipán y Huaca Las Balsas, ubicada en el complejo arqueológico de Túcume.

Las obras buscan reducir el riesgo de daños al patrimonio cultural ante posibles lluvias intensas vinculadas con el Fenómeno El Niño (FEN). La inversión total asciende a 554.679,57 soles y los trabajos tienen un plazo máximo de 60 días calendario.

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En Huaca Rajada-Sipán, el presupuesto alcanza 230.801 soles. La intervención comprende el acondicionamiento, la rehabilitación y la impermeabilización del techo, además de las instalaciones complementarias.

El objetivo es reemplazar una cobertura afectada por el paso del tiempo y reforzar su respuesta ante precipitaciones. El arqueólogo Carlos Wester La Torre, director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, explicó el motivo de la obra.

Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán. (Foto: Mincul)
Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán

Techo de Huaca Rajada-Sipán será renovado después de 15 años

“Después de 15 años vamos a renovar el techo del museo Huaca Rajada-Sipán. La estructura está fatigada y no resistiría una lluvia de gran intensidad”, comentó Wester La Torre. La renovación contempla trabajos sobre la cubierta y áreas vinculadas al funcionamiento del museo.

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El recinto conserva piezas asociadas al hallazgo del Señor de Sipán y recibe visitantes interesados en la historia prehispánica del norte peruano.

En Huaca Las Balsas, el Mincul destina 323.878 soles para reponer cerca de mil metros cuadrados de cobertura. El proyecto también incluye mejoras en la red colectora de aguas pluviales y protección anticorrosiva para las estructuras metálicas.

Ambas obras están bajo modalidad de contrata, a cargo de los consorcios Huaca Rajada y Naylamp. La intervención reúne medidas destinadas a limitar el ingreso y acumulación de agua.

Las huacas de la costa presentan necesidades distintas a las construcciones de piedra de la sierra. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que las estrategias dependen de la geografía y de los materiales de cada sitio. Mencionó a Kuélap, en Amazonas, donde la prioridad es el drenaje, y afirmó que su sistema de evacuación de agua estará operativo en breve.

Mincul y Unesco preparan protocolos ante riesgos para sitios arqueológicos

Las intervenciones en Lambayeque se integran a una coordinación entre el Ministerio de Cultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El programa responde a los posibles impactos del FEN 2026-2027 sobre museos, bienes históricos y zonas arqueológicas. La campaña “Cultura x El Niño” plantea identificar amenazas, organizar mecanismos de emergencia y disponer medidas que puedan aplicarse ante los primeros efectos climáticos.

Como parte de ese proceso, funcionarios, profesionales y equipos técnicos del Mincul, Direcciones Desconcentradas de Cultura, municipalidades y otras entidades recibirán capacitaciones.

Las sesiones abordarán la gestión del riesgo de desastres aplicada al patrimonio cultural, herramientas de preparación y experiencias de emergencia. También se validará una herramienta para recopilar información después de desastres en Piura, Lambayeque y La Libertad, regiones expuestas a los efectos del fenómeno.

La Comisión de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño en el sector Cultura desarrolla estas acciones con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

“La preparación anticipada frente a los riesgos que representa El Niño para el patrimonio cultural es clave para reducir los daños potenciales”, indicó el Mincul. El Fondo de Emergencia de la Unesco respalda el programa.

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