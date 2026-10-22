Christian Domínguez cuestiona la denuncia contra Andrea San Martín y recibe una fuerte réplica de Rosario Sasieta: “No se corrige pegando”

Cobertura televisiva en el programa 'América Hoy' sobre la detención preliminar de Andrea San Martín por presunta agresión contra su menor hija. Durante la emisión en vivo con un enlace desde Miraflores, la abogada Rosario Sasieta y los conductores, entre ellos Christian Domínguez y Janet Barboza, analizan la intervención policial, la actuación del Ministerio de la Mujer y las implicancias legales del caso denunciado por Juan Víctor Sánchez. Video: América TV / América Hoy

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Rosario Sasieta y Christian Domínguez protagonizaron un cruce de posturas en pleno set de ‘América Hoy’ a propósito de la detención de Andrea San Martín, denunciada por su expareja, Juan Víctor Sánchez, por presunta violencia física y psicológica contra la hija menor de ambos. La abogada, conocida en televisión como la Doctora Ley, defendió con firmeza la intervención policial, mientras el cantante expresó reparos sobre la veracidad de la acusación.

El intercambio se dio este jueves durante una edición del matinal de América Televisión, luego de que trascendiera la noticia de que la influencer permanecería detenida por 48 horas bajo la figura de presunta flagrancia. La conductora Janet Barboza también participó del debate y respaldó la posición de Sasieta frente a los cuestionamientos de Domínguez.

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Sasieta advirtió sobre las consecuencias legales que enfrenta Andrea San Martín

La abogada fue categórica al referirse a las implicancias penales que podría afrontar la influencer si se confirman los hechos denunciados. “Puede quedar detenida, años de prisión. Está maltratando a una niña y eso está penado”, afirmó Sasieta ante las cámaras del programa.

La Doctora Ley también se refirió a la participación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el caso y planteó la posibilidad de que la custodia temporal de la menor haya quedado en manos de Sánchez, debido a que la niña no podría permanecer junto a su madre mientras esta se encuentra detenida.

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El tono de la conversación cambió cuando Christian Domínguez tomó la palabra para plantear sus reservas sobre el origen de la denuncia. “Esperemos que sea realmente, que se esté actuando de manera legal, que se esté haciendo lo mejor por la bebé. Lamentable sería que se esté haciendo todo esto por estas broncas que tienen”, sostuvo el cantante, en referencia a los conflictos previos entre la influencer y el padre de la menor.

Rosario Sasieta y Christian Domínguez protagonizaron un debate en televisión sobre la detención de Andrea San Martín por presunta violencia contra su hija.

El líder de La Gran Orquesta Internacional fue más allá y estableció una distinción entre corregir a un menor y agredirlo físicamente. “Sería penoso, porque para mí, para mi concepto, sí hay una diferencia entre corregir a un menor y golpear o agredir a un menor o lastimarlo”, comentó Domínguez, lo que generó la reacción inmediata de Sasieta.

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El debate escaló cuando Sasieta rechazó cualquier justificación sobre el maltrato infantil

La respuesta de la abogada no se hizo esperar. “No se corrige pegando, no se corrige arañando”, respondió Sasieta, visiblemente indignada por los comentarios del cantante. La frase se convirtió en el punto más tenso de la discusión transmitida en vivo.

Domínguez no modificó su postura y remarcó las diferencias entre ambos respecto al tratamiento del caso. “Doctora, tenemos puntos de vista diferentes. Sería excelente si realmente hubiera habido un maltrato mayor y que pase todo lo que está pasando; sería horrible saber que todo esto sea solo por un tema de parejas”, señaló el esposo de Karla Tarazona.

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Ante esa afirmación, Janet Barboza intervino para preguntarle directamente al cantante si consideraba probable que el Ministerio del Interior y otras entidades estatales intervinieran únicamente por un desacuerdo entre los padres de la menor. La pregunta buscó poner en perspectiva el nivel de las instituciones involucradas en el proceso.

Sasieta aprovechó ese momento para cerrar el intercambio con una respuesta directa hacia Domínguez. “¿Tú crees que la Policía se va a arriesgar a detener a la mamá? ¿El Ministerio Público va a ir, el Ministerio de la Mujer va a ir porque es una cosa entre papá y mamá? No, esto ya trascendió. Para que un policía detenga a una madre no es porque se le ocurre, es porque hay huellas visibles”, sentenció la abogada, dando por terminado el debate en pantalla.

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Juan Víctor Sánchez Díaz ha presentado una denuncia contra Andrea San Martín por presuntos actos de violencia y maltrato hacia su hija menor. Se detallan los incidentes que motivaron la denuncia y la preocupación por la integridad de la niña. YouTube: Q'Bochinche.

El cruce se dio en medio de la investigación fiscal abierta contra San Martín

La discusión entre ambas figuras de televisión ocurrió mientras la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro mantiene abierta una investigación preliminar contra la influencer. El caso se originó tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez el 20 de octubre, en la que se detallan presuntos jaloneos y el uso de palabras soeces durante un episodio doméstico.

Andrea San Martín, por su parte, ha evitado referirse públicamente al contenido de la acusación mientras se desarrollan las diligencias policiales y fiscales en su contra. La influencer adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa una vez que concluyan los procedimientos pendientes, entre ellos las evaluaciones médico-legales que forman parte habitual de este tipo de investigaciones.

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El cruce entre Sasieta y Domínguez reflejó la división de opiniones que generó el caso dentro de la farándula peruana, en momentos en que la relación entre la influencer y el padre de su hija menor arrastra procesos judiciales previos por tenencia, régimen de visitas y pensión de alimentos.