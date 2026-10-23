El duelo de arqueras peruanas en la Copa Libertadores Femenina fue para Maryory Sánchez y Deportivo Cali clasificó a cuartos de final

Deportivo Cali venció 3-2 a la Universidad de Chile y se quedó con el boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: YouTube Libertadores Femenina.

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Maryory Sánchez ganó el duelo peruano ante Silvana Alfaro y Deportivo Cali aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. El equipo colombiano venció 3-2 a Universidad de Chile en Quito, Ecuador, por la última jornada del Grupo D, un resultado que dejó sin opciones al cuadro chileno.

Sánchez volvió a la titularidad luego de cumplir una fecha de suspensión por la expulsión que recibió en el debut frente a Libertad de Paraguay. La arquera peruana atajó los 90 minutos y tuvo una intervención ante una llegada de las chilenas en el inicio del partido, aunque recibió dos goles durante la reacción de Universidad de Chile en el primer tiempo.

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Deportivo Cali resolvió buena parte del encuentro antes del descanso. María Morales abrió el marcador a los siete minutos, Ingrid Guerra amplió la ventaja a los 17 y la propia Morales firmó su doblete a los 36. El 3-0 parcial expuso las dificultades de Universidad de Chile para contener los ataques del club colombiano.

El equipo chileno respondió con un penal convertido por Daniela Zamora y un tanto de Fátima Acosta. La remontada quedó incompleta, pero los dos descuentos revelaron una fragilidad que Deportivo Cali deberá corregir en la fase de eliminación directa: perdió control del juego luego de una primera media hora en la que había impuesto condiciones.

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Maryory Sánchez y Deportivo Cali sacaron boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Deportivo Cali.

Con el triunfo, el conjunto colombiano terminó como líder del Grupo D con siete puntos y diferencia de gol de +3, la misma puntuación que Libertad. Universidad de Chile, en cambio, cerró su participación con una unidad y quedó en el tercer lugar, por delante de Nacional de Uruguay debido a la diferencia de goles.

Para Silvana Alfaro, el cierre del torneo tuvo un sabor adverso. La portera peruana fue titular en los tres encuentros de Universidad de Chile y recibió cinco goles. En el duelo decisivo, evitó que la diferencia fuera mayor en una acción previa al tercer tanto colombiano, pero no pudo contener el rebote que aprovechó Morales.

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Alfaro había sostenido el arco del elenco chileno en el empate sin goles ante Nacional y en la derrota 2-1 frente a Libertad. Universidad de Chile llegó a la última fecha obligada a ganar y a esperar otro resultado, un escenario que limitaba su margen de error y que terminó por confirmar su eliminación.

Silvana Alfaro asume con orgullo su nuevo reto en el extranjero. Crédito: Instagram U. de Chile.

Sánchez, por su parte, recuperó su lugar después de una situación que condicionó el estreno de Deportivo Cali. La peruana fue expulsada a los 11 minutos del empate 1-1 contra Libertad, tras una infracción sobre María Luján Tamay cuando la rival avanzaba hacia el arco. La roja la dejó fuera del partido ante Nacional de Uruguay.

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La vuelta de la guardameta coincidió con el objetivo principal de las colombianas: avanzar entre las ocho mejores del continente. Deportivo Cali, vigente campeón de la liga colombiana y subcampeón de la Libertadores 2025, buscará ahora repetir una campaña que el año pasado lo llevó hasta la final, donde perdió por penales ante Corinthians.

Su rival en cuartos de final saldrá del Grupo C, que definirá sus posiciones entre Olimpia de Paraguay y Cruzeiro de Brasil. El cruce se jugará a partido único, una condición que eleva la importancia de la seguridad defensiva tras los dos goles encajados ante Universidad de Chile.

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Deportivo Cali ganó 3-2 a universidad de Chile en la tercera fecha de la Copa Libertadores femenina 2026 - crédito Deportivo Cali

Competencia de nivel en el arco de la selección peruana

La presencia de tres arqueras peruanas en la Copa Libertadores Femenina dejó una señal para la selección nacional. A Sánchez y Alfaro se sumó Mía Shalit, titular de Universitario de Deportes durante la fase de grupos del torneo disputado en Ecuador.

Shalit tuvo intervenciones decisivas en el debut de Universitario ante Palmeiras, partido que terminó con derrota por 1-0. La arquera evitó una diferencia mayor ante el dominio brasileño e incluso detuvo un penal en el segundo tiempo. Sus actuaciones sostuvieron a las ‘cremas’ en los encuentros de mayor exigencia.

El panorama representa una alternativa para Antonio Spinelli. El entrenador de Perú cuenta con tres guardametas que asumieron responsabilidades en un torneo continental, aunque sus realidades fueron distintas: Sánchez avanzó a cuartos, Alfaro quedó eliminada con Universidad de Chile y Shalit no logró superar la fase inicial con Universitario.

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La competencia en el puesto puede elevar la exigencia interna, pero también obliga a revisar la continuidad de cada arquera en sus clubes. El rendimiento en la selección dependerá de que mantengan minutos, regularidad y participación en partidos con presión competitiva.

Mia Shalit registró al menos cuatro intervenciones clave para que Universitario solo caiga por 1-0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Universitario.