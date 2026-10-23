Fiscalía alerta que la minería ilegal “ya está” en el entorno de Conga y que Cajamarca sería “diez” veces peor que Pataz

El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) afirmó que Cajamarca podría enfrentar un problema “diez veces” mayor que el de Pataz

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El fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), advirtió este jueves que la minería ilegal avanza en los alrededores del paralizado proyecto Conga, en Cajamarca, y alertó de que esta región podría afrontar un problema diez veces mayor que el registrado en Pataz, en La Libertad.

“Estamos pensando que ya están, en alguna medida, entrando en ese territorio. (...) Si usted hace un recorrido de Hualgayoc a Bambamarca, va a encontrar en esa ruta muchos trabajos de minería ilegal. Y usted sabe que por ahí está Conga”, declaró en una entrevista con el diario Perú21.

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El magistrado precisó que todavía es difícil determinar qué porcentaje del área vinculada al proyecto habría sido ocupado, pero insistió en que existen indicios de actividad ilícita en la zona.

Sostuvo que Cajamarca concentra al menos diez puntos de preocupación por la expansión de esta actividad y advirtió de que cada uno podría convertirse en un foco de violencia similar al de Pataz, donde operan organizaciones criminales vinculadas a la extracción y comercialización ilegal de oro.

Almanza identificó al menos diez zonas de preocupación, entre ellas Hualgayoc, Bambamarca, Celendín, Sorochuco, Chugur, Tanlayoc y Algamarca

“Dicen que Cajamarca va a ser el nuevo Pataz. Yo diría que no. Yo diría que el problema en Cajamarca es diez Pataz”, afirmó. Entre las zonas que mencionó figuran Algamarca, Chugur, Tanlayoc, Celendín, Bambamarca y Sorochuco.

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El representante del Ministerio Público explicó que la expansión de la minería ilegal puede facilitar la entrada de organizaciones criminales que, inicialmente, ofrecen protección a los operadores y después buscan controlar distintas etapas del negocio. Entre sus mecanismos figuran el cobro de extorsiones, la venta de combustible e insumos y la compra del oro extraído.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en Puerto Maldonado, donde, según indicó, grupos que comenzaron brindando seguridad a los mineros ilegales terminaron ejerciendo el control de la actividad mediante presiones económicas. “Ya no son los mineros ilegales los que tienen su seguridad; ahora la seguridad controla a los mineros”, señaló.

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Almanza también alertó sobre la presunta presencia de organizaciones criminales en Sorochuco y mencionó a la banda ‘Los Pulpos’, a la que se le atribuye el reciente secuestro de un empresario y la matanza de sus cuatro acompañantes el pasado domingo en Trujillo. “Ya se tiene evidencia de que están allí”, aseguró, sin ofrecer mayores detalles sobre los indicios a los que hizo referencia.

Conga quedó paralizado en 2011 tras las protestas antimineras motivadas, entre otros factores, por el temor a que su desarrollo afectara las fuentes de agua y el medioambiente.

Foto: Yovana RettoEl fiscal advirtió que las organizaciones criminales pueden ingresar al negocio primero como grupos de seguridad y luego controlar la extracción, los insumos, la comercialización del oro y las extorsiones

El fiscal consideró que la presencia de oro y la distribución de los focos de extracción elevan los riesgos en Cajamarca. “Hay una gran cantidad de oro en Cajamarca y, de pronto, la ley es mayor”, afirmó, en referencia a la concentración del metal en el mineral extraído.

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A diferencia de La Libertad, donde los principales focos se concentran en Pataz y Huamachuco, en Cajamarca la minería ilegal se extiende por varias localidades, lo que dificulta la respuesta estatal y eleva el riesgo de violencia. Almanza también advirtió sobre el poder económico de estas redes y su posible influencia política, al señalar que considera probable que hayan financiado campañas electorales, aunque no identificó a candidatos ni autoridades.

“Es bastante probable —no lo voy a aseverar ni voy a decir fulano o zutano— que hasta se hayan financiado campañas políticas de gobernadores, alcaldes y, de pronto, congresistas”, declaró.

Almanza estimó que el gramo de oro alcanza un valor cercano a los 500 soles y sostuvo que los ingresos generados por el negocio ilegal pueden favorecer la corrupción y la violencia. “Eso vence voluntades, corrompe, genera violencia”, manifestó.

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