Mia Shalit, la guardiana del arco de Universitario: peruana evitó una goleada en el debut por Copa Libertadores Femenina 2026

Mia Shalit registró al menos cuatro intervenciones clave para que Universitario solo caiga por 1-0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Universitario.

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Si Universitario terminó su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026 con una derrota por 1-0 ante Palmeiras, fue en buena medida por el trabajo de Mía Shalit. La arquera peruana sostuvo al equipo de Carlos Véliz durante pasajes en los que el cuadro brasileño dominó el juego, recuperó rápido la pelota y acumuló aproximaciones al área rival en el estadio Banco Guayaquil de Quito.

Palmeiras impuso condiciones desde el inicio y abrió el marcador en el primer tiempo a través de Brena Carolina, quien aprovechó un rebote tras una primera intervención de la guardameta ‘crema’. Shalit alcanzó a rechazar el remate inicial, pero la atacante brasileña encontró la pelota suelta y definió para establecer una diferencia que pudo ser más amplia.

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La portera llegó a Universitario como uno de los refuerzos para afrontar el torneo continental y asumió un rol determinante en la presentación del plantel. El equipo peruano tuvo dificultades para mantener la posesión y superar la presión rival, un escenario que expuso a su última línea y exigió varias respuestas de su arquera.

En el complemento llegó su tramo de mayor exigencia. Shalit respondió ante tres remates de larga distancia con reflejos y recursos técnicos: aplicó la mano cambiada para desviar disparos que buscaban ampliar la ventaja. También salió con decisión para achicar ante Bia Zaneratto, quien había quedado perfilada dentro del área. Sus intervenciones evitaron que Palmeiras estableciera una diferencia mayor.

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El cuadro peruano perdió 1-0 ante el conjunto brasileño por la primera fecha del Grupo B del torneo Conmebol - Crédito: Pluto TV.

Pati Maldaner tomó la responsabilidad, aunque su remate cruzado chocó contra el palo. La falla evitó el 2-0, pero también reflejó la cantidad de situaciones que Palmeiras consiguió generar frente a un rival que resistió la mayor parte del compromiso en su propio campo. El cuadro paulista incluso tuvo un gol anulado por posición adelantada durante el primer tiempo.

La actuación de la guardameta permitió que las ‘leonas’ llegaran al tramo final con la posibilidad de rescatar un punto. A los 80 minutos, Sofía Oxandabarat tuvo la ocasión más clara de Universitario: recibió con espacio dentro del área y quedó frente a Natascha, arquera de Palmeiras. Sin embargo, la uruguaya no logró resolver con precisión ante la salida de la brasileña.

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El 1-0 dejó sensaciones opuestas para Universitario. Por un lado, la derrota lo obliga a reaccionar en sus dos partidos restantes; por otro, la escasa diferencia en el resultado respondió a la resistencia defensiva y a las intervenciones de Shalit. La arquera evitó que el dominio de Palmeiras se tradujera en una derrota con una diferencia mayor.

Las chances de Universitario para clasificar a cuartos de final

La caída ante Palmeiras deja a Universitario sin puntos después de la primera jornada del Grupo B. El cuadro brasileño quedó como líder con tres unidades, mientras que Independiente del Valle y Belgrano sumaron un punto tras igualar 1-1. Las peruanas quedaron en el último lugar de la tabla, aunque todavía conservan posibilidades de avanzar.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Flashscore.

Los dos primeros de cada grupo accederán a los cuartos de final. Por ese motivo, el encuentro ante Independiente del Valle tiene carácter decisivo para el equipo de Véliz. Una segunda derrota lo dejaría con opciones mínimas y dependería de otros resultados en la última fecha. Un empate mantendría abierta la disputa, aunque obligaría a ganar frente a Belgrano y esperar una combinación favorable.

Una victoria, en cambio, permitiría a Universitario alcanzar a las ecuatorianas y llegar con mejores perspectivas al cierre de la fase de grupos. Independiente del Valle debutó con un empate ante Belgrano: Julieta Alaides Paz adelantó al club argentino y Karen Páez igualó de penal antes del descanso.

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Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y dónde ver

Universitario enfrentará a Independiente del Valle el domingo 18 de octubre por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. El partido se disputará en el estadio Banco Guayaquil de Quito desde las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

El encuentro podrá verse en Perú mediante Pluto TV, plataforma de acceso gratuito. La transmisión también estará disponible en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Para el resto del mundo, la competición contará con señal a través del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores.