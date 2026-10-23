Aixa Vigil tras su debut con Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Fue un momento bonito que siempre voy a recordar”

La voleibolista confesó que siempre fue hincha del club y que integrarlo implica una responsabilidad distinta a la de cualquier otro equipo en el que jugó a lo largo de su carrera. (Universitario Vóley)

Guardar

Aixa Vigil cumplió un sueño. La atacante peruana debutó como titular con Universitario de Deportes en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026/2027 y lo hizo de la mejor manera posible: con una victoria contundente por 3-0 ante Deportivo Soan, desplegando un alto nivel tanto en el ataque como en la recepción.

Para la jugadora, ese partido no fue uno más. Fue la concreción de algo que había imaginado desde niña, cuando se sentaba en las tribunas a alentar al equipo que hoy defiende con la camiseta puesta. La emoción, dijo, no se va a borrar fácilmente.

PUBLICIDAD

El debut que quedará en la memoria

Aixa Vigil cumplió el sueño de representar oficialmente a Universitario, el club del que es hincha desde niña. La atacante destacó la emoción de su estreno con la camiseta crema, una experiencia que aseguró guardará siempre (Universitario Vóley)

Vestir el uniforme crema en un partido oficial fue una experiencia que Vigil describió con palabras cargadas de sentimiento. “Felicidad, tranquilidad, emoción creo también por poder debutar representando al equipo que he sido hincha toda mi vida. Creo que fue un momento bonito que siempre voy a recordar”, expresó la voleibolista.

La atacante aclaró que su vínculo con el club va mucho más allá de lo contractual. A lo largo de su trayectoria pasó por distintas instituciones y procuró mantener siempre el mayor nivel de profesionalismo, pero reconoce que esta etapa tiene una dimensión diferente. “He jugado en varios equipos, he tratado de ser lo más profesional posible. Siempre dije y siempre lo voy a decir, jugar en la ‘U’ tiene un sentimiento especial porque soy hincha desde muy pequeñita y ser parte de eso no solo conlleva disfrutar lo que es, también es una responsabilidad, poder buscar el objetivo que todas queremos”, subrayó.

PUBLICIDAD

Ese debut no llegó de manera aislada. Semanas antes, durante la presentación oficial del plantel en la Noche de las Pumas 2026 —donde las merengues derrotaron al club brasileño Sancor Seguros Vôlei—, Vigil ya había captado la atención del público en el Coliseo Lucha Fuentes. Fue la jugadora nacional más aplaudida y ovacionada de la noche, una señal clara del afecto que la hinchada le profesó desde el primer momento.

Una bienvenida que no esperaba superar

El fichaje de Aixa Vigil por Universitario despertó el entusiasmo de los hinchas, que la acompañan desde su llegada al club. La voleibolista contó que recibe muestras de cariño incluso en la calle y destacó el recibimiento de la afición (Universitario Vóley)

Desde que su incorporación se hizo oficial, el calor de los seguidores cremas no se detuvo. Vigil contó que el apoyo la acompaña incluso fuera de los escenarios deportivos. “Ha sido lindo desde el día uno que mi fichaje se oficializó. Sigo recibiendo saludos en la calle de personas que no conozco. Incluso cuando vengo acá me encuentro con alguien que me apoya o me saluda. Creo que es muy bonito el recibimiento a este equipo y a este grupo tan grande”, relató.

PUBLICIDAD

Dentro del vestuario, la adaptación tampoco fue complicada. La jugadora señaló que ya tenía vínculos previos con varias de sus compañeras, lo que facilitó la integración desde los primeros días de trabajo. “Feliz porque ya conocía a muchas, ya había jugado con varias. Me recibieron súper bien. Ha sido una preparación bastante larga y fuerte y con buenas miras para lo que se viene en el torneo”, indicó.

La pretemporada bajo las órdenes del entrenador Francisco Hervás fue intensa en lo físico. Vigil reconoció que el grupo atravesó un proceso de preparación exigente, y que esa base sólida es la que ahora sostiene las aspiraciones del equipo para lo que resta de la temporada.

PUBLICIDAD

Un equipo con margen para seguir creciendo

Universitario comenzó la Liga Peruana de Vóley con una victoria contundente, pero Aixa Vigil evitó caer en el exceso de confianza. La jugadora sostuvo que el plantel necesita tiempo para afianzar su juego y alcanzar su mejor nivel colectivo (Universitario Vóley)

A pesar de la victoria en el arranque, Vigil fue cauta al momento de evaluar el nivel colectivo del plantel. Consideró que las “Pumas” tienen un camino por recorrer antes de mostrar su mejor versión. “Creo que aún el equipo puede crecer muchísimo. El inicio de la liga siempre, en general, se ven los equipos muy dispersos, que recién se están conociendo. Igual es con nosotros. Según vayan pasando las fechas el equipo se va a ver más compacto y va a seguir mejorando”, analizó.

Esa autocrítica, lejos de ser pesimista, refleja la ambición de un grupo que tiene objetivos claros para la temporada. La experiencia acumulada de Vigil, sumada al talento del resto del plantel, coloca a Universitario entre los candidatos a pelear por los primeros puestos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

PUBLICIDAD

El próximo desafío no tardará en llegar. En la Fecha 2 del certamen, las cremas medirán fuerzas ante Deportivo Wanka, un duelo que servirá para ratificar el nivel mostrado en el estreno y para seguir consolidando la química que Vigil y sus compañeras buscan construir partido a partido.