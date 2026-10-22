Fujimorista Patricia Juárez señala que el canto de su colega Carlos Mesía la sorprendió: “Ha estado con alta dosis de estrés”

El senador cantó ‘Regálame la silla’ mientras exhibía los escaños vacíos de tres bancadas opositoras que se retiraron del debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo

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La senadora Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, afirmó este miércoles que le sorprendió el canto de su colega Carlos Mesía tras la votación del Congreso sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, aunque descartó que se tratara de una muestra de triunfalismo sobre la oposición.

“Yo lo conozco (...) como una persona muy seria, un miembro del Tribunal Constitucional, y la verdad es que me sorprendió, no esperaba algo como eso”, declaró en una entrevista con RPP.

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“Si hay algo que siempre tenemos dentro de las reflexiones que hacemos en la bancada es que la actividad política siempre tiene que tener altas dosis de humildad. (...) Una de las cosas que siempre planteamos es que debemos considerar que hay todo un tiempo hacia adelante y que nada de esto, si un día obtienes una votación favorable, te puede llevar a un exceso de triunfalismo”, añadió.

La legisladora fujimorista consideró que la reacción de Mesía, presidente de la Comisión de Constitución de la cámara alta e integrante de su misma bancada, pudo responder a la tensión acumulada durante las semanas de debate parlamentario.

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“Yo creo que él ha estado también con una alta dosis de estrés. Hemos estado con una situación compleja porque no se resolvía, pasaban los días, había demasiada confrontación”, señaló.

La vocera de Fuerza Popular descartó que el video representara un gesto de triunfalismo frente a las bancadas opositoras

Juárez interpretó el episodio como “una forma de expansión” y rechazó que su compañero de bancada hubiera querido exhibir la victoria política del oficialismo frente a sus adversarios. “No creo que lo haya hecho ni para sacar en cara que ganaste. Yo no creo que ese haya sido el sentido, conociendo a Carlos Mesía”, agregó.

En el video, difundido en su cuenta de X, el presidente de la Comisión de Constitución aparece cantando ‘Regálame la silla’, acompañado de imágenes de los escaños vacíos de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, cuyas bancadas no respaldaron el pedido del Ejecutivo para legislar durante 90 días en seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño.

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La solicitud fue debatida por el pleno después de que la Comisión de Constitución del Senado aprobara el lunes incorporar siete medidas adicionales al dictamen original de 20 puntos remitido por la Cámara de Diputados. La modificación provocó un enfrentamiento y la posterior retirada de las bancadas opositoras del debate.

Mesía publicó un video en X en el que canta “Regálame la silla” y muestra los escaños vacíos de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno

Mesía, por su parte, acusó a sectores de la oposición de obstaculizar el debate sobre la delegación de facultades y sostuvo que una controversia sobre el procedimiento de votación en la comisión que preside fue utilizada para impedir que se discutiera el fondo de la solicitud.

En diálogo con Canal N, defendió que la votación no se había cerrado formalmente, pese a que se había anunciado un resultado de seis votos contra cinco en torno a un recurso de reconsideración.

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“Yo no cerré la votación. Solamente dije seis votos contra cinco”, explicó al reconocer que comunicó incorrectamente el resultado al señalar que el recurso había sido desestimado. Admitió además que ese error debía ser objeto de autocrítica y añadió que tampoco se había realizado la segunda llamada prevista en el reglamento para que los integrantes presentes que aún no habían expresado su voto pudieran hacerlo.