Sebastián Lizarzaburu muestra momento familiar con su hija mayor tras detención de Andrea San Martín: “Enfocado”

Sebastián Lizarzaburu protagoniza inesperada escena con su hija tras detención de Andrea San Martín

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Sebastián Lizarzaburu compartió una videollamada con su hija mayor, fruto de su pasada relación con Andrea San Martín, en medio de la atención generada por la detención de la influencer tras una denuncia vinculada con su segunda hija.

El exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’ publicó el registro en las historias de su cuenta de Instagram. En el video, que no tenía sonido y estaba acompañado por la canción Lil’ Freak, se le ve sonriente mientras conversa con la menor a través de la pantalla.

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Junto con las imágenes, el llamado “Hombre Roca” compartió un mensaje sobre las preferencias de su hija para el almuerzo. “Se engríe la chiqui. Almorzará estofado de pollo porque el escabeche le parece wuajjj y limonada con 50 limones”, escribió.

La publicación llamó la atención porque se difundió mientras Andrea San Martín permanece bajo investigación tras una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor. El video, sin embargo, no incluyó referencias directas al caso ni mensajes sobre la situación legal de su expareja.

Sebastián Lizarzaburu compartió una videollamada con la hija mayor que tiene con Andrea San Martín.

El momento cotidiano que mostró Sebastián Lizarzaburu

En el breve clip compartido por Sebastián Lizarzaburu, padre e hija aparecen durante una videollamada. Aunque el audio fue eliminado del registro, ambos se muestran sonrientes mientras intercambian gestos frente a la cámara.

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El exintegrante de reality eligió acompañar la escena con una descripción centrada en el menú que tendría la pequeña. La publicación dejó ver una dinámica cotidiana entre ambos y el vínculo que mantienen fuera de las apariciones públicas.

Antes de compartir el video junto a su hija, Lizarzaburu publicó otro mensaje relacionado con sus objetivos deportivos. “Estoy enfocado en mi revancha. Vamos por esa Pro card”, escribió en sus historias de Instagram.

Ese mensaje estuvo dirigido a sus seguidores y reflejó su interés por continuar con su preparación física. Poco después, la publicación junto a la niña concentró las reacciones de usuarios que siguieron el contenido compartido por el exintegrante de Bienvenida la Tarde.

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El exintegrante de reality publicó un mensaje sobre el almuerzo que pidió la pequeña durante su conversación.

La detención de Andrea San Martín

Andrea San Martín fue detenida luego de que Juan Víctor Sánchez presentara una denuncia por una presunta agresión física y psicológica contra la hija menor que tienen en común. El caso motivó diligencias en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y su posterior traslado a Medicina Legal de Lima Este.

De acuerdo con la información difundida por Arriba mi gente, la denuncia está relacionada con un presunto episodio ocurrido entre Andrea San Martín y la menor. El reporte también indicó que la influencer acudió a la dependencia policial para brindar su versión de los hechos.

Según el programa de Latina, la discusión se habría originado debido a que la niña quería comer una bolsa de chizitos. Esa explicación forma parte de las versiones recogidas durante las diligencias y deberá ser contrastada con las declaraciones, evaluaciones y demás elementos que reúnan las autoridades.

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La influencer quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia, según el reporte televisivo. Posteriormente, fue trasladada a Medicina Legal y luego a la comisaría de Miraflores, donde permanecería durante 48 horas mientras avanzaban las diligencias.

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina

La relación de Andrea San Martín con los padres de sus hijas

Sebastián Lizarzaburu es expareja de Andrea San Martín y padre de su hija mayor. Por esa razón, su publicación adquirió notoriedad en medio de la cobertura sobre la situación que involucra a la influencer y a su segunda hija.

El caso denunciado por Juan Víctor Sánchez no está relacionado con Lizarzaburu ni con la hija mayor de Andrea San Martín. La historia compartida por el exintegrante de reality mostró únicamente un momento personal entre él y la menor.

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Juan Víctor Sánchez es el padre de la segunda hija de la influencer y presentó la denuncia que derivó en la intervención policial. La situación volvió a exponer los desacuerdos familiares que ambos han mantenido públicamente en distintas oportunidades.

Mientras continúan las diligencias por la denuncia, Andrea San Martín ha evitado referirse al fondo de la acusación. Al ser consultada por los reporteros durante su traslado a Medicina Legal, indicó que hablará cuando finalicen los procedimientos pendientes.

“Escuchen, no puedo responder nada, voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró la influencer. Más adelante, reiteró que dará su versión cuando sea posible.

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La publicación de Sebastián Lizarzaburu se mantuvo al margen de esa controversia. El exintegrante de reality no realizó comentarios sobre Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez ni la investigación, y se limitó a mostrar una escena familiar junto a su hija.

Mamá de Juan Víctor Sánchez acusa a Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu de consumir marihuana. (Foto: Instagram)