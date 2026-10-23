Canal TV confirmado que transmitirá el Mundial Sub 19 de vóley con la participación de Perú

¿Dónde se verá el Mundial Sub 19 de vóley en Perú? (Puro vóley)

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Perú clasificó al Mundial Sub 19 de vóley tras finalizar en el segundo puesto del Campeonato Sudamericano disputado en Venezuela. Con ese resultado, la selección juvenil aseguró su presencia en el próximo certamen internacional de la categoría.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) designó a Kazajistán como sede de la competencia, que se llevará a cabo entre el 5 y el 15 de agosto de 2027.

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El torneo reunirá a los equipos juveniles que obtuvieron su clasificación a través de las distintas confederaciones. Para la ‘blanquirroja’, será el siguiente desafío luego de su actuación en el Sudamericano.

¿Dónde se verán los partidos de Perú en el Mundial Sub 19 de vóley?

Tras confirmar a Kazajistán como sede, todo va quedando listo para el Mundial Sub 19 de vóley. Se pudo conocer que la participación de la selección peruana llegará a todos los hogares debido a que Latina Televisión transmitirá sus partidos por la señal abierta.

Los cotejos se podrán seguir a través de los canales 2 y 702 en HD. También estará disponible vía streaming por la web y aplicativo.

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“¡LATINA TE LLEVARÁ UN MUNDIAL MÁS DE NUESTRA SELECCIÓN PERUANA! La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) confirmó que Astaná, Kazajistán, será sede del Mundial Femenino Sub-19 2027, que se disputará del 5 al 15 de agosto. Nuestra selección peruana aseguró su clasificación tras conseguir la medalla de plata en el Sudamericano Sub-19 realizado en Venezuela. ¡Una nueva cita mundialista que podrás disfrutar por las pantallas de Latina!“, publicó la casa televisora en sus redes sociales.

Latina TV transmitirá el Mundial Sub 19 de vóley.

La clasificación de Perú al Mundial Sub 19 de vóley

Perú selló su regreso a un Mundial Sub-19 de vóley tras vencer a Brasil por 3-2 en las semifinales del Campeonato Sudamericano de Maracaibo, Venezuela.

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Ese triunfo aseguró la clasificación del equipo peruano a la cita internacional de 2027 y lo instaló en la definición por la medalla de oro frente a Argentina.

La ‘bicolor’ finalmente obtuvo el subcampeonato sudamericano, aunque el resultado ante Brasil ya había confirmado su boleto para representar al país ante las principales selecciones juveniles de la categoría.

Clasificados al Mundial Sub 19 de vóley con Perú

El Campeonato Mundial Femenino Sub-19 de Voleibol 2027 contará con 24 selecciones y se disputará en Astaná, Kazajistán, entre el 5 y el 15 de agosto. Hasta ahora, los torneos continentales ya definieron 22 plazas, mientras que los dos cupos restantes se asignarán mediante el ranking oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

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La Confederación Sudamericana de Voleibol tendrá tres representantes en el certamen: Argentina, Perú y Brasil.

El seleccionado argentino ingresó como campeón del Sudamericano Sub-19 que se realizó en Maracaibo. Perú obtuvo el boleto como subcampeón, después de su victoria sobre Brasil en las semifinales.

Brasil completó la nómina sudamericana al finalizar en el tercer puesto del torneo regional.

Se confirmó sede del Mundial Sub 19 de vóley. (latribunadelvoley)

Kazajistán participará en su condición de país anfitrión. Las otras 18 plazas ya corresponden a los clasificados de Europa, Asia, Norte, Centroamérica y el Caribe, además de África.

Entre las selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NORCECA) que aseguraron su lugar figuran Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La FIVB definirá los últimos dos participantes según la ubicación de los equipos que no lograron clasificar por las competencias continentales.

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