La docuserie de Alejandro Sanz es premiada en Estados Unidos: dónde ver ‘Cuando nadie me ve’ en Perú

“Cuando nadie me ve”, el retrato de Alejandro Sanz premiado en un festival de Georgia

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‘Cuando nadie me ve’, la docuserie sobre Alejandro Sanz, ganó el premio a Mejor Película Internacional en el Georgia Latino International Film Festival. El reconocimiento llega semanas después del estreno de la producción en Latinoamérica, donde los tres episodios están disponibles en exclusiva a través de HBO Max, incluida Perú.

El proyecto, dirigido por Álvaro Ron, se centra en la dimensión personal y creativa de Sanz, con imágenes de su vida cotidiana, material de archivo y conversaciones sobre su carrera, sus raíces flamencas y el vínculo que mantiene con la música. La serie fue estrenada el 9 de octubre en la plataforma para los países de la región.

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El galardón fue anunciado por el propio artista mediante una publicación en redes sociales, en la que compartió una imagen del diploma otorgado por el festival. “‘Cuando nadie me ve’ acaba de ganar el premio a mejor película internacional en el @galatfilmfest. Gracias por todo el cariño que le estáis dando”, escribió.

De acuerdo con la información publicada por Cadena Dial, la producción recibió el premio Best International Film en el Georgia Latino International Film Festival (GALIFF), certamen que se realiza en Estados Unidos y que difunde obras vinculadas con la cultura latina.

La serie está disponible en Perú

Para los seguidores de Alejandro Sanz en Perú, la docuserie puede verse en HBO Max. La plataforma incorporó los tres capítulos de ‘Cuando nadie me ve’ el 9 de octubre como parte de su catálogo exclusivo para Latinoamérica.

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La producción presenta una aproximación a la trayectoria del músico, aunque se aleja de una retrospectiva limitada a sus éxitos discográficos y sus conciertos. El relato pone el foco en experiencias personales, procesos creativos, decisiones familiares y episodios que marcaron distintas etapas de su vida.

La docuserie reúne más de 200 horas de grabación, además de material de archivo personal y escenas que no habían sido difundidas. El contenido permite seguir al cantante dentro y fuera de los escenarios, en momentos vinculados con su trabajo, su entorno familiar y sus reflexiones sobre el paso del tiempo.

La obra también se detiene en la influencia del flamenco en la construcción de su identidad artística. Sanz revisa sus primeros años, su relación con la guitarra y los elementos musicales que acompañaron el desarrollo de una carrera que se extendió durante varias décadas.

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Shakira, Rosalía y Juanes participan con testimonios

‘Cuando nadie me ve’ cuenta con intervenciones de artistas que han compartido escenarios, colaboraciones o vínculos profesionales con el intérprete de ‘Corazón partío’. Entre las figuras que participan aparecen Shakira, Rosalía, Juanes, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso.

Los testimonios abordan distintos aspectos de la carrera de Sanz, desde su proceso de composición hasta su influencia en la música en español. La serie incorpora esas miradas externas junto con conversaciones del cantante y fragmentos de su vida diaria.

La presencia de Shakira adquiere una relevancia particular por la colaboración que ambos mantuvieron en “La tortura”, tema publicado en 2005 que se convirtió en uno de los éxitos más difundidos de la música latina. Juanes, por su parte, también integra el grupo de artistas que comenta el impacto del español y su manera de entender la creación.

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Según la información de lanzamiento, la intención de la producción es acercarse al hombre detrás de la figura pública. La identidad, la familia, la vulnerabilidad y la necesidad de crear aparecen como algunos de los ejes que atraviesan los tres episodios.

Álvaro Ron dirige el retrato personal del cantante español

El director Álvaro Ron está al frente de la docuserie, que es una producción de Sony Music Vision en colaboración con Movistar Plus+. Sergi Reitg y Marta Miramón figuran como productores ejecutivos, mientras que el guion fue escrito por Dani Boluda, María Cabo y el propio Ron.

La elección del título conecta la serie con ‘Cuando nadie me ve’, canción que Alejandro Sanz publicó en 2000. El tema forma parte de Más, álbum editado en 1997, y es una de las composiciones más asociadas a la faceta introspectiva del artista.

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La docuserie sigue al intérprete durante una etapa de cambios personales y profesionales. También registra su preparación para nuevos desafíos musicales, mientras repasa los capítulos que definieron su recorrido desde sus primeros contactos con el flamenco hasta su consolidación internacional.

El reconocimiento en el Georgia Latino International Film Festival se suma al recorrido de la obra en eventos y plataformas. Tras el estreno en HBO Max, el premio coloca nuevamente a ‘Cuando nadie me ve’ en el centro de la conversación entre el público latinoamericano que sigue la trayectoria del cantante.

Mientras la producción continúa disponible en Perú, Sanz mantiene su agenda de conciertos con la gira ¿Y Ahora Qué?, que contempla fechas en México y Centroamérica. La docuserie ofrece, en paralelo, una mirada a los espacios que quedan fuera de las presentaciones en vivo y de la exposición pública habitual del músico.

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El cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo interpretan una canción sobre el escenario durante un concierto.