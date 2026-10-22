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Se confirmó sede del Mundial Sub 19 de vóley: el próximo destino de Perú tras histórica clasificación

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) dio a conocer dónde se realizará la Copa del Mundo de la categoría, que se jugará el próximo agosto del 2027 y tendrá la participación de la ‘blanquirroja’

Se confirmó sede del Mundial Sub 19 de vóley. (latribunadelvoley)
Se confirmó sede del Mundial Sub 19 de vóley. (latribunadelvoley)
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Perú disputará el Mundial Sub19 de vóley luego de obtener la clasificación por su segundo puesto en el Campeonato Sudamericano que se jugó en Venezuela, y ya conoció dónde será su próximo destino.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) eligió a Kazajistán como sede del torneo, que se desarrollará entre el 5 y el 15 de agosto de 2027. La competencia reunirá a las selecciones juveniles clasificadas de las distintas confederaciones.

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Se conoció la sede del próximo Mundial Sub 19 de vóley. (Puro vóley)
Se conoció la sede del próximo Mundial Sub 19 de vóley. (Puro vóley)

Así fue la clasificación de Perú al Mundial Sub 19 de vóley

Perú obtuvo el subcampeonato sudamericano tras llegar a la final en Maracaibo, Venezuela, y consiguió además la clasificación al Mundial Sub 19 de Vóley 2027. El equipo aseguró ese boleto con su triunfo en semifinales y volverá a competir en una cita mundialista de la categoría.

El recorrido peruano tuvo uno de sus puntos más altos en las semifinales. En esa instancia, la ‘bicolor’ venció a Brasil por 3-2 y dio un paso decisivo hacia la final.

Aquel resultado no solo llevó al equipo a disputar el oro ante Argentina. También confirmó su presencia en el Mundial Sub 19 de 2027, donde representará al país frente a las principales selecciones de la categoría.

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Medalla de plata de Perú en el Sudamericano

La selección peruana Sub 19 cerró su participación en el Sudamericano de Maracaibo con la medalla de plata, luego de perder la final ante Argentina. El equipo nacional no pudo imponer su juego en la definición y terminó como subcampeón continental.

La ‘bicolor’ cayó en sets corridos, con parciales de 12-25, 12-25 y 15-25. La final dejó a Argentina con el título y a Perú con un resultado que contrastó con el nivel que había mostrado durante el resto del torneo.

La selección dirigida por Martín Escudero no encontró respuestas en ninguno de los tres parciales. El conjunto peruano intentó modificar el desarrollo del partido, pero no logró frenar el dominio argentino ni sostenerse en la lucha por el campeonato.

El cuadro peruano lució perdido todo el partido y cayó 3 sets a 0 - Crédito: Vóley Zone TV.

La derrota provocó lágrimas entre las jugadoras, que llegaron a la definición con la expectativa de conquistar la medalla de oro. El desenlace, de todos modos, no modificó el valor de una campaña en la que el plantel compitió hasta la última jornada por el título continental.

La delegación nacional se despidió de Maracaibo con una medalla de plata y con la clasificación mundialista asegurada. El próximo desafío será preparar al grupo para la competencia internacional del año siguiente.

Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca estuvieron en la celebración de Perú tras clasificar al Mundial Sub 19.
Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca estuvieron en la celebración de Perú tras clasificar al Mundial Sub 19. Crédito: CSV

Equipos clasificados al Mundial Sub 19

El Mundial Femenino Sub 19 de Vóley 2027 se disputará en Astaná, Kazajistán, entre el 5 y el 15 de agosto de 2027, con la participación de 24 selecciones.

Hasta ahora, 22 equipos aseguraron su presencia en el torneo. Los dos lugares restantes se definirán mediante el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

La competencia reunirá a las selecciones clasificadas de las distintas confederaciones y completará su cuadro antes del inicio del certamen en la capital kazaja.

  • Sede: Kazajistán
  • Sudamérica (CSV): Argentina, Perú y Brasil (Argentina campeón, Perú subcampeón tras el Sudamericano Sub-19 en Venezuela 2026)
  • Otros continentes / Confederaciones: Los clasificados restantes de las confederaciones de Asia (AVC), África (CAVB), Europa (CEV) y NORCECA completan los 22 cupos asegurados.

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