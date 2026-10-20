Universitario vs Deportivo Wanka: día, hora y canal TV del duelo de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Universitario enfrentará a Deportivo Wanka por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

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Universitario de Deportes afrontará un nuevo desafío en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras iniciar la temporada con una victoria contundente. El equipo dirigido por Francisco Hervás se prepara para disputar la segunda fecha de la Fase 1, en la que buscará sumar otros tres puntos y mantener el buen ritmo mostrado en su debut.

Esta vez, al frente estará Deportivo Wanka, que también comenzó el campeonato con un triunfo en sets corridos. Ambos conjuntos llegan motivados a este enfrentamiento, por lo que el duelo será una oportunidad para confirmar sus aspiraciones en el arranque del torneo y escalar posiciones en la tabla.

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Universitario vs Deportivo Wanka: día, hora y canal TV del partido

El duelo entre Universitario y Deportivo Wanka se jugará el domingo 25 de octubre, por la segunda fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El encuentro está programado para las 18:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

La transmisión estará a cargo de Latina Televisión, a través de sus señales de televisión abierta: canal 2 y canal 702 HD. Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante la página web y la aplicación del canal de forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

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Partido: Universitario vs Deportivo Wanka

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026

Hora: 18:30 horas de Perú

Torneo: Liga Peruana de Vóley 2026/27, Fase 1

Escenario: Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador

Canal TV: Latina Televisión (canales 2 y 702 HD)

Transmisión online: web y aplicación de Latina

Las 'pumas' se alistan para su segundo compromiso en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Prensa U

¿Cómo llegan Universitario y Deportivo Wanka?

Universitario comenzó su participación en la nueva temporada con una victoria contundente por 3-0 sobre Deportivo Soan. El equipo dirigido por Francisco Hervás se impuso con parciales de 25-13, 25-17 y 25-19, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el campeonato.

Las ‘Pumas’ intentarán repetir esa actuación ante Deportivo Wanka para encadenar su segundo triunfo consecutivo. El cuadro estudiantil buscará sostener el rendimiento colectivo que mostró en su estreno y aprovechar la oportunidad de consolidarse en la parte alta de la clasificación desde las primeras jornadas.

Deportivo Wanka, por su parte, también inició el torneo con una victoria por 3-0. Su rival fue la selección peruana sub 19, a la que superó con parciales de 25-10, 25-9 y 25-20. Con ese resultado, el equipo sumó tres unidades y llegará al enfrentamiento con Universitario con el objetivo de prolongar su buen comienzo.

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De esta manera, ambos clubes afrontarán el partido con el mismo propósito: conseguir su segunda victoria en la Fase 1. El resultado podría ser importante para sus aspiraciones en una etapa inicial en la que cada punto cuenta para ubicarse entre los equipos mejor posicionados.

El equipo de Universitario celebra efusivamente la victoria que lo mantiene en la cima de la tabla. Observa el 'match point' y la alegría de las jugadoras tras un reñido partido.

¿Cómo quedó el último partido entre Universitario y Deportivo Wanka?

El antecedente más reciente entre ambos equipos en la temporada 2025/26 se registró el 3 de enero de 2026, durante la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. En aquella oportunidad, Universitario se impuso por 3-0 a Deportivo Wanka, con parciales de 25-14, 25-11 y 25-20.

En ese encuentro, Daniela Muñoz fue reconocida como la jugadora más valiosa (MVP) y terminó como la máxima anotadora de su equipo, con 11 puntos. La victoria también contribuyó a que la ‘U’ cerrara la primera fase de aquella temporada como líder de la clasificación, con 30 puntos.

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Ahora, el conjunto ‘crema’ buscará repetir el resultado favorable, mientras que Deportivo Wanka intentará cambiar la historia reciente entre ambos clubes. El duelo del domingo será una nueva oportunidad para medir el momento de los dos equipos en el inicio de la temporada 2026/27.