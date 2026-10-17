Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡DÍA DE PARTIDO! Universitario de Deportes y Deportivo Soan se estrenan en la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Los conjuntos de Francisco Hervás y Vinícius Fernandes apuntan a arrancar con el pie derecho el nuevo curso.

07:42 hs

Deportivo Soan estará al mando de Vinícius Fernandes

Deportivo Soan iniciará la temporada 2026/27 con Vinícius Fernandes como nuevo director técnico. El entrenador brasileño asumirá el desafío de conducir al equipo de Puente Piedra después de la salida del argentino Mauro Boasso, quien dejó la institución tras la campaña anterior.

Fernandes llega a la Liga Peruana de Vóley luego de trabajar como asistente técnico del Al Ahli masculino de Baréin. También integró cuerpos técnicos de Montes Claros Vôlei y Unilife Vôlei Maringá, en Brasil, y dirigió a Botafogo y Vasco da Gama en la rama femenina.

El brasileño formó parte del comando técnico de la selección universitaria de Brasil que obtuvo el título en los World University Games 2025, disputados en Berlín. Su recorrido incluye, además, un paso por la selección Sub 23 femenina de su país.

Soan terminó en el octavo puesto de la última edición de la liga y alcanzó los cuartos de final. Para este nuevo ciclo, el club conservará parte de la base del plantel, aunque deberá suplir bajas como la de la central Allison Holland, quien fue anunciada como refuerzo de Alianza Lima.