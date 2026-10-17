Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡DÍA DE PARTIDO! Universitario de Deportes y Deportivo Soan se estrenan en la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Los conjuntos de Francisco Hervás y Vinícius Fernandes apuntan a arrancar con el pie derecho el nuevo curso.
Deportivo Soan estará al mando de Vinícius Fernandes
Deportivo Soan iniciará la temporada 2026/27 con Vinícius Fernandes como nuevo director técnico. El entrenador brasileño asumirá el desafío de conducir al equipo de Puente Piedra después de la salida del argentino Mauro Boasso, quien dejó la institución tras la campaña anterior.
Fernandes llega a la Liga Peruana de Vóley luego de trabajar como asistente técnico del Al Ahli masculino de Baréin. También integró cuerpos técnicos de Montes Claros Vôlei y Unilife Vôlei Maringá, en Brasil, y dirigió a Botafogo y Vasco da Gama en la rama femenina.
El brasileño formó parte del comando técnico de la selección universitaria de Brasil que obtuvo el título en los World University Games 2025, disputados en Berlín. Su recorrido incluye, además, un paso por la selección Sub 23 femenina de su país.
Soan terminó en el octavo puesto de la última edición de la liga y alcanzó los cuartos de final. Para este nuevo ciclo, el club conservará parte de la base del plantel, aunque deberá suplir bajas como la de la central Allison Holland, quien fue anunciada como refuerzo de Alianza Lima.
La espina de Universitario de Deportes esta temporada
Con Paco Hervás otra vez al frente del equipo, Universitario de Deportes buscará superar la campaña anterior y avanzar por primera vez a la final de la Liga Peruana de Vóley.
Las ‘pumas’ quedaron a un paso de esa instancia en las semifinales de la última temporada. Ante San Martín, Universitario llegó a estar cuatro puntos arriba en el quinto set, pero no logró sostener la diferencia y quedó fuera de la definición por el título.
El cuadro ’crema’ afrontará la edición 2026/27 con un plantel renovado y la meta de competir por los primeros lugares desde la Fase 1. El estreno ante Deportivo Soan será la primera oportunidad para medir el funcionamiento de un equipo que intentará transformar aquella eliminación en impulso para llegar a la gran final.
Todo está listo para que inicie la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 iniciará su Fase 1 este sábado 17 de octubre, con la participación de 12 equipos que buscarán avanzar en el torneo nacional.
Programación de la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Sábado 17 de octubre
- Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
Domingo 18 de octubre
- Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
- Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
- Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)
Canal TV para ver Universitario vs Soan por Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 mediante su señal abierta para el público peruano. Los partidos del torneo nacional se podrán ver por el canal 2 y la señal 702 en alta definición.
La emisión por televisión permitirá seguir los encuentros sin suscripción. La cobertura también estará disponible en las plataformas digitales de Latina, tanto en su página web como en la aplicación del canal.
Los aficionados tendrán esas alternativas para acceder a los partidos de cada fecha del certamen.
Infobae Perú publicará la información de la competencia con las previas, el relato punto a punto, las jugadas destacadas, los resultados y la tabla de posiciones.
Universitario vs Deportivo Soan: programación
De acuerdo con la programación oficial, Universitario y Deportivo Soan se enfrentarán este sábado 17 de octubre, por la primera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El encuentro está previsto para las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.
El partido comenzará a la misma hora en Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami será a las 18:00; en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a las 19:00. En España peninsular se jugará a las 00:00 del domingo 18 de octubre. En las Islas Canarias, el inicio será a las 23:00 del sábado.
En Miami se mantiene el mismo horario (19:00 horas), mientras que España realizará el cambio de hora el 25 de octubre.