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Horacio Bastit, DT de Regatas, rechaza participación de Perú Sub 19: “Pienso en el crecimiento de la Liga Peruana de Vóley”

El entrenador argentino se mostró en contra de la inclusión de la ‘bicolor’ en la presente temporada 2026/2027

Horacio Bastit, entrenador de Regatas Lima, rechaza la participación de la selección peruana sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Horacio Bastit, entrenador de Regatas Lima, rechaza la participación de la selección peruana sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
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La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzó el último fin de semana con una novedad: la participación de la selección peruana Sub-19. La inclusión fue impulsada por la Federación Peruana de Vóley (FPV) como parte de la preparación del equipo para el Mundial.

La decisión, sin embargo, no genera consenso entre los clubes. Horacio Bastit, entrenador de Regatas Lima, cuestionó la presencia de la ‘bicolor’ juvenil en el torneo local, aunque admitió que entiende la postura del comando técnico nacional.

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Mal, no lo veo bien. Pero te puedo dar mi opinión: si yo estuviera en la situación de ellos, por ahí haría lo mismo”, expresó en una entrevista con el programa Saque y Punto.

El técnico argentino consideró que la competencia puede resultar útil para la selección, pero sostuvo que no aporta al desarrollo del campeonato ni de los equipos participantes.

“Para el técnico de la selección, para preparar un equipo contra equipos de liga, es buena la preparación. Yo hablo como técnico de liga y pienso en el crecimiento de la liga. Esto no tiene mucha importancia para el crecimiento de la competencia”, afirmó.

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Bastit planteó que la FPV debió buscar otras opciones de competencia para las selecciones juveniles, sin coincidir con el calendario de la Liga Peruana de Vóley.

La federación tendría que haber buscado mecanismos para que la Sub-17 y la Sub-19 tuvieran la competencia y la preparación adecuadas para los torneos, en el momento adecuado; no cuando se juega la liga nacional”, señaló.

Además, detalló cuáles son, a su criterio, los factores que pueden impulsar el crecimiento de la competencia local. “El crecimiento de la liga nacional se va a dar con otros exponentes en la competencia. Es decir, con mayor cantidad de partidos, más extranjeras y una organización cada vez mejor. También, obviamente, con alguna competencia internacional”, indicó.

Por último, el entrenador de Regatas Lima destacó las experiencias internacionales de Universitario y Alianza Lima como una vía para elevar el nivel del vóley peruano. “Es lo que hicieron algunos equipos, como Universitario y Alianza: ir a jugar torneos afuera u organizar un torneo internacional acá. Eso beneficia a la liga, sin dudas”, concluyó.

El técnico de Regatas Lima expresó que la selección juvenil no aumenta el nivel de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Saque y Punto.

Así se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley

Horacio Bastit afrontará con Regatas Lima un exigente reto en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley. Tras imponerse por 3-0 ante Deportivo Géminis en el debut, el conjunto de Chorrillos se medirá con Alianza Lima el sábado 24 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Conoce la programación completa de la segunda jornada:

Sábado 24 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Olva Latino | 14:45 horas de Perú
  • Rebaza Acosta vs Atlético Atenea | 17:00 horas de Perú
  • Regatas Lima vs Alianza Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 25 de octubre

  • Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 14:15 horas de Perú
  • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis | 16:30 horas de Perú
  • Universitario vs Deportivo Wanka | 18:30 horas de Perú
Programación oficial de la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Dónde ver los partidos de la fecha 2

Los partidos de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 serán transmitidos en vivo por Latina Televisión, a través de las señales 2 y 702 HD. Los encuentros también se podrán seguir desde la página web y la aplicación oficial del canal.

Infobae Perú realizará una cobertura punto a punto de cada jornada, con las principales incidencias, los resultados, el resumen final y la actualización de la tabla de posiciones.

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