Gino Vegas se rehusa a que se le llame selección nacional a elenco que integra Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Es un combinado Sub-17 y Sub-19″

Gino Vegas aclara que el conjunto nacional que participa en la LPV 2026/27 no debe llamarse selección peruana. - Crédito: FPV

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La conformación de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley trajo una enorme sorpresa: la inclusión de una categoría inferior de la selección peruana por disposición directa de la FPV. Aunque la medida fue visto con buenos ojos desde el lado oficialista, varios clubes participantes tienen una línea distinta de pensamiento sobre el tema.

En medio de ese escenario, Gino Vegas ha salido al frente para explicar la situación, pero sobre todo para puntualizar que bajo ninguna circunstancia debe nombrarse como selección peruana a la configuración nacional que acaba de arrancar su participación en la LPV con una contundente caída frente a Deportivo Wanka.

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Gino Vegas impulsó la inclusión del Equipo Perú en la nueva temporada de la LPV. - Crédito: Difusión

“No le llamemos selección, no le llamamos selección”, partió diciendo con mucho énfasis el presidente de la Federación Peruana de Vóley en un diálogo con Zona Mixta de Movistar Deportes. El directivo prefiere que se le conozca como un conjunto que integra jóvenes con potencial que no tienen cabida en la máxima competencia.

“Es un equipo de Perú, donde efectivamente estamos combinando jugadoras de la U17 y U19, que no tienen realmente posibilidad de participar en la Liga Peruana”, remarcó Vegas.

El presidente de la Federación Peruana de Vóley aclara que el conjunto que participa en el circuito no es la selección nacional, sino un combinado compuesto por voleibolistas de categorías inferiores. | VIDEO: Zona Mixta

El hombre que conduce los destinos del vóley nacional cree y confía que la presencia del joven bloque peruano en el circuito local le permitirá ganar una importante experiencia con miras a sus desafíos inmediatos dentro de las categorías correspondientes.

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“Nosotros tenemos dos eventos el próximo año: el Campeonato Sudamericano U16, que es clasificatorio para el Mundial 2028, y la participación en el Mundial U19. Entonces, esto va a servir un poco para ir prepararon a mayor cantidad de jugadoras que puedan ser convocadas a las preselecciones de ambas categorías”, dijo.

El Equipo Perú está compuesto por elementos de categorías U16 y U19. - Crédito: FPV

Detractor principal

Aunque es clara que la decisión pasa por una muy buena intención para que las jóvenes con proyección ganen rodaje, no todos se han mostrado de acuerdo con la directriz impulsada por la FPV. El primer opositor ha sido Horacio Bastit, entrenador de Regatas Lima.

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El argentino, que lleva varios años trabajando en nuestro país, considera que la inédita regla impuesta por Gino Vegas repercute en el avance profesional de la Liga Peruana de Vóley, que al día de hoy se ha descolgado del resto de competiciones de la región (salvo Brasil y Argentina).

El técnico de Regatas Lima expresó que la selección juvenil no aumenta el nivel de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Saque y Punto.

“Para el técnico de la selección, para preparar un equipo contra equipos de liga, es buena la preparación. Yo hablo como técnico de liga y pienso en el crecimiento de la liga. Esto no tiene mucha importancia para el crecimiento de la competencia”, dijo a Saque y Punto.

Y zanjó: “La federación tendría que haber buscado mecanismos para que la Sub-17 y la Sub-19 tuvieran la competencia y la preparación adecuadas para los torneos, en el momento adecuado; no cuando se juega la liga nacional”.

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Horacio Bastit, entrenador de Regatas Lima, rechaza la participación de la selección peruana sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El denominado Equipo Perú solo participará en la primera rueda de la LPV 2026/27. Resultado que obtenga, resultado que se reflejará en la clasificación, aunque no marcará diferencias con la marcha del resto de participantes.

El estreno del conjunto liderado por Marcello Bencardino empezó con el pie izquierdo al ser derrotado con facilidad por Deportivo Wanka. Su siguiente examen será contra Olva Latino, esperando realizar un mejor desenvolvimiento.