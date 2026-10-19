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Allisson Holland, tras dramático triunfo de Alianza Lima sobre Rebaza Acosta: “El nivel de la Liga Peruana de Vóley es mayor que el año pasado”

La norteamericana, que vive su primera experiencia como voleibolista aliancista, se mostró muy eufórica por el impetuoso arranque del tricampeón en su presentación por el nuevo periodo de la LPV y advirtió que la nueva campaña demandará mayores exigencias

Allisson Holland registró 15 puntos en el debut de Alianza Lima en LPV 2026/27. - Crédito: Alex Melgarejo
Allisson Holland registró 15 puntos en el debut de Alianza Lima en LPV 2026/27. - Crédito: Alex Melgarejo
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Alianza Lima sí que sudó frío en el partido que marcó su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Al frente se ubicó un Rebaza Acosta que hizo de las suyas en Villa El Salvador y por poco da el gran golpe nada más iniciando la temporada. Las tricampeonas evitaron el desastre amparadas en sus refuerzos como Allisson Holland.

Al término del exigente lance, que se extendió hasta el quinto set, la norteamericana atendió a los medios de comunicación y ofreció sus sensaciones. De saque, enalteció a su contrincante al tiempo que reconoció que las ‘íntimas’ estaban inquietas por la puesta en escena de las chalacas.

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Fue un partidazo de Rebaza Acosta, tiene un equipo muy fuerte. Comenzamos con nervios, pero después nos quedamos sintiendo bien [dentro del campo]”, indicó Allisson.

Aunque una gran mayoría apuntó más al declive de Alianza Lima, en gran parte del compromiso, Holland ponderó el carácter de la escuadra proveniente del Callao y dejó entrever que la actual LPV traerá un rendimiento superior a comparación de los cursos anteriores.

La integrante de Alianza Lima llegó a esa conclusión, tras la gran puesta en escena de Rebaza Acosta en el arranque de la nueva temporada. | VIDEO: Gerson Cuba

“Rebaza juega muy bien, no es una sorpresa. Pienso que esta Liga Peruana de Vóley es un poco más alto en nivel que la del año pasado. Es importante que juguemos partido por partido”, manifestó.

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Por último, Allisson Holland se refirió a su primera participación oficial vistiendo la camiseta de Alianza Lima, acaso el reto más grande su carrera: “Me siento muy bien aquí; después de un año viviendo y jugando en Perú, me siento un poco peruana también. Gracias a los hinchas, los amo”.

Actitud y jerarquía

Aunque Alianza Lima empezó con el pie derecho la Liga Peruana de Vóley 2026/27, el trámite fue demasiado accidentado por la manera en cómo Rebaza Acosta plantó cara con fuerza, equilibrio y contundencia, sobre todo en la segunda y tercera parcela.

En aquellos sets, la disciplina chalaca se rehizo de una manera alucinante para remontar el inicio de las tricampeonas. Entremedias, hubo un rally de cinco puntos que dejaba entrever que las dirigidas por Martín Rodríguez iban muy en serio por la épica.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3 sets a 2 en un partidazo por la primera jornada del vóley peruano - Crédito: Latina.

Parecía que Alianza Lima se descarrilaba en el inicio del nuevo trayecto liguero hasta que un cambio realizado por Alejandro Schneider modificó el ritmo: la entrada de la rumana Iona Baciu, nombre que causó un auténtico quebradero de cabeza.

La opuesta puso la luz en medio de la oscuridad al tiempo que se puso al sexteto ‘morado’ a sus espaldas con un desempeño esplendoroso. Además, su carácter rudo permitió que el resto de sus compañeros se contagiaran y entraran en carrera hasta certificar la reversión total del score.

Vuelta a la página, Alianza Lima deberá empezar a planificar su siguiente enfrentamiento, que supondrá un reto mayor por lo que representa Regatas Lima a nivel de Liga Peruana de Vóley.

El bloque encabezado por el argentino Horacio Bastit llega con un mejor rostro al superar sin inconvenientes a Deportivo Géminis, lo que le ha permitido ubicarse en la zona alta de la clasificación, espacio del que no querrá descolgarse.

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