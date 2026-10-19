Fenómeno El Niño: proyecto de la PUCP busca transformar laderas en zonas seguras ante el riesgo para 1,2 millones de personas

royecto de la PUCP busca transformar laderas en zonas seguras ante el riesgo para 1,2 millones de personas

Guardar

Alrededor de 1,2 millones de personas podrían verse afectadas por el Fenómeno El Niño en Perú, según estimaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Frente a este panorama, un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desarrolla desde hace varios años un proyecto que propone recuperar y optimizar la técnica ancestral de las pircas para estabilizar las laderas más vulnerables del país y, al mismo tiempo, convertirlas en espacios verdes aprovechables para las comunidades.

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) proyecta que El Niño costero se mantenga con magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y que su influencia se extienda hasta el otoño del próximo año. Este escenario climático anticipa un incremento sostenido de las lluvias en la franja costera, lo que eleva de forma considerable el riesgo de inundaciones y deslizamientos en zonas de pendiente, particularmente en los asentamientos ubicados sobre laderas de Lima y otras regiones del país.

PUBLICIDAD

royecto de la PUCP busca transformar laderas en zonas seguras ante el riesgo para 1,2 millones de personas

En ese contexto, el proyecto liderado por Sandra Santa Cruz, profesora e investigadora de Ingeniería de la PUCP, reúne a especialistas de distintas disciplinas con el objetivo de atender simultáneamente dos problemas: la fragilidad estructural de las laderas ante eventos sísmicos y pluviales, y la ausencia de áreas verdes en zonas urbanas de alto riesgo. La iniciativa, que comenzó en 2018, parte de una pregunta técnica puntual, cómo mejorar el desempeño de las pircas tradicionales, y ha derivado en un enfoque más amplio de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

Las pircas son muros de piedra construidos sin mortero que generaciones de pobladores andinos y costeños han empleado para formar terrazas y contener el avance de la erosión en terrenos inclinados. El equipo de la PUCP trabajó durante varios años en simulaciones computacionales, validaciones experimentales y pruebas de laboratorio para identificar qué modificaciones permiten reforzar esta técnica sin alterar de manera radical su método constructivo original, de modo que siga siendo accesible para los propios pobladores.

PUBLICIDAD

royecto de la PUCP busca transformar laderas en zonas seguras ante el riesgo para 1,2 millones de personas

La investigación definió requisitos según la intensidad sísmica de cada zona

Uno de los principales resultados de la investigación consistió en el establecimiento de parámetros técnicos diferenciados según el nivel de exposición sísmica de cada área. Esto significa que las modificaciones sugeridas para reforzar una pirca no son uniformes, sino que varían en función de las condiciones geográficas y del comportamiento esperado del suelo frente a un movimiento telúrico.

“Lo que comenzó con un proyecto de estructuras y de seguridad estructural ya ha trascendido y se ha convertido también en un proyecto de medio ambiente, gestión de riesgos y mitigación ante el cambio climático. La idea es que una técnica tradicional como la pirca pueda ser mejorada y utilizada no solo para hacer más seguras las laderas, sino también para recuperar estos espacios y convertirlos en lugares verdes y útiles para las comunidades”, señaló Santa Cruz.

PUBLICIDAD

Este enfoque dual, estructural y ambiental, llevó al equipo a trabajar de manera conjunta con ingenieros, especialistas en gestión de riesgos y expertos en temas ambientales, con el propósito de que la solución técnica tenga además un correlato social concreto en las comunidades donde se aplique.

Una coloración rojiza en la superficie del océano ilustra la concentración de fitoplancton y el calentamiento de las aguas costeras en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del laboratorio a prototipos reales en el campus de la PUCP

La investigación avanzó de los ensayos controlados a condiciones de campo. En las laderas del campus de la PUCP ubicado en Santa María del Mar, al sur de Lima, el equipo construyó cuatro prototipos de aproximadamente seis metros de largo, entre tres y cuatro metros de ancho y 1,5 metros de altura. Estas estructuras permiten evaluar el comportamiento real de las pircas mejoradas y sus posibilidades concretas de aplicación en distintos contextos geográficos.

PUBLICIDAD

Una de estas cuatro estructuras fue acondicionada específicamente para analizar su capacidad de respuesta frente a movimientos sísmicos, un dato relevante en un país con alta actividad telúrica como Perú. A esta experiencia experimental se suma un caso piloto de menor escala en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, ejecutado por la organización no gubernamental DESCO Ciudadano con la asesoría técnica de la PUCP, lo que marca un primer acercamiento de la técnica a un contexto urbano habitado.

Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

El proyecto busca convertir las laderas en espacios verdes comunitarios

Más allá de la función de contención y estabilización, la propuesta de la PUCP plantea que estas terrazas reforzadas puedan transformarse en áreas verdes y espacios de recreación para los vecinos de las zonas intervenidas. Para ello, el equipo incorpora vegetación nativa de bajo consumo hídrico, como la muña, una especie que se adapta a las condiciones de las laderas costeras sin demandar un uso intensivo de agua.

PUBLICIDAD

El equipo de investigación trabaja además de manera directa con pobladores y maestros constructores locales, con el objetivo de facilitar la réplica de esta técnica mejorada en otras localidades del país expuestas a riesgos similares. Esta articulación con los propios habitantes busca garantizar que la solución pueda sostenerse en el tiempo sin depender exclusivamente de la intervención de especialistas externos, y que el conocimiento técnico generado por la universidad se traduzca en capacidades concretas para las comunidades que enfrentan el riesgo de El Niño costero en los próximos meses.

El río Piura presenta el avance de las obras de prevención y encauzamiento, infraestructura clave para mitigar los impactos del Fenómeno El Niño en la región. (Flickr/Presidencia Perú)