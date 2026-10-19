Comisión de Constitución del Senado aprueba dictamen que otorga facultades legislativas al Gobierno

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Congreso)

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La Comisión de Constitución del Senado aprobó el lunes 19 de octubre los veinte puntos del pedido de facultades legislativas para el Poder Ejecutivo, destinado a emitir decretos legislativos sobre seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño durante un período de 90 días.

El dictamen, remitido por la Cámara de Diputados, recibió siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta avanzó hacia el pleno del Senado, instancia que deberá darle aprobación definitiva.

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La sesión comenzó pasadas las 11.00 h en la Sala Francisco Bolognesi, bajo la conducción del presidente de la comisión, el senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, quien recordó que ese día vencía el plazo reglamentario de siete días hábiles para debatir y aprobar el predictamen.

Comisión de Constitución del Senado continúa el debate sobre el pedido de facultades legislativas a partir de las 11:00 a.m. (Foto: ATV)

Siete propuestas adicionales para el debate del Senado

Tras ratificar los puntos ya viabilizados por la Cámara de Diputados, la comisión puso en discusión la incorporación de siete materias adicionales. Esas propuestas deberán ser debatidas directamente por el pleno del Senado antes de una definición sobre su inclusión.

La sesión fue suspendida y debía retomarse a las 12.30 h. La presidencia del grupo de trabajo convocó a otros integrantes para que registraran su voto, pero varios no se encontraban presentes.

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Quorum alcanzado con mayoría oficialista

El quórum se alcanzó con siete senadores titulares, en su mayoría pertenecientes al oficialismo y a bloques aliados. Además de Mesía, participaron el vicepresidente de la comisión, Roger Astucuri, de Partido Cívico Obras; la secretaria Katherine Ampuero, de Renovación Popular; la senadora Lourdes Alcorta, también de Renovación Popular; y los legisladores de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez.

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso

Ninguno de los integrantes de Juntos por el Perú en la comisión asistió a la sesión: Víctor Cutipa, Íber Maraví, Humberto Morales y Ruth Luque. Tampoco se presentó la senadora Patricia Iturregui, representante del Partido del Buen Gobierno.

¿Por qué no respetan lo avanzado en Diputados?

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, respondió a las críticas del bloque oficialista por no asistir a la sesión de la Comisión de Constitución y afirmó que, en su opinión, es el fujimorismo el que obstaculiza los acuerdos al no respetar lo aprobado en la Cámara de Diputados.

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La parlamentaria Ruth Luque ofrece declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso respecto a las decisiones de la Comisión de Constitución sobre la delegación de facultades al Ejecutivo. Rodeada de periodistas de diversos medios de comunicación con micrófonos, expone la postura de su bancada parlamentaria ante las votaciones y acuerdos legislativos recientes.

“Ellos (Fuerza Popular) son responsables de obstruir. Porque si ellos dicen amar tanto al Perú, ¿por qué no respetan lo avanzado en diputados? El fujimorismo está acostumbrado a imponer sus votos, a dominar el Parlamento”, expresó.

La senadora también afirmó que el Congreso bicameral tiene un diseño que permite al Senado volver a debatir temas que ya fueron tratados en la Cámara de Diputados.

“No estamos de acuerdo con ingresar a temas que no han sido deliberados ni aprobados en la Cámara de Diputados. Nos parecía que este proceso de delegación de facultades tenía que pasar previamente por sincerar cuáles eran los límites del Senado. Ese proceso nunca se ha dado y las consecuencias están ahí. Para mí se ha abierto un precedente nefasto y creo que lo que va a generar es una mala relación con la Cámara de Diputados”, afirmó la senadora en rueda de prensa.

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