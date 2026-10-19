La impresionante reconversión de Eryc Castillo en Alianza Lima que le permitió golear con frecuencia en Liga 1 hasta nivelar récord de Hernán Barcos

Eryc Castillo alcanza récord de anotaciones de Hernán Barcos en Alianza Lima en un año natural. - Crédito: Difusión

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Hace apenas un año, poca gente habría imaginado a Eryc Castillo modificando su posición en el campo, viendo a portería constantemente y alcanzar un registro goleador esplendoroso que lo ha llevado a posicionarse a la misma altura del último ídolo de Alianza Lima: Hernán Barcos.

De una manera pasmosa, la ‘Culebra’ ha destruido todos los moldes posibles al transformarse en el máximo artillero de los suyos en la actual temporada. El cómputo general, a falta de cinco partidos para la conclusión del periodo regular, arroja que el atacante ecuatoriano lleva 18 goles, mismo registro que certificó el ‘Pirata’ en el año del bicampeonato (2022).

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Eryc Castillo soportando la marca de Manuel Ganoza. - Crédito: Sergio Vela

La anotación que le permitió a Castillo nivelar la máxima marca de Barcos en La Victoria aconteció en la victoria 3-1 frente a Atlético Grau, en Matute. Con esa aportación, además, los ‘íntimos’ siguen en carrera por la lucha del Torneo Clausura toda vez que se han afianzado en la cima de la Tabla Acumulada, aventajando por un largo tramo a Universitario de Deportes.

Si finalmente el punzante extremo remece las redes contrarias una vez más, algo que evidentemente está al caer por el tiempo de competencia que aún queda, Eryc no solo destronará a HB9, también se constituirá como el ‘killer’ incontestable de Alianza Lima de los últimos tiempos.

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Observa el emocionante momento en que Alianza Lima anota su segundo gol contra Atlético Grau, cambiando el rumbo de este encuentro. . - Liga 1

Para que se apreciase la versión más desatada de Eryc Castillo, el entrenador Pablo Guede, con una visión muy acuciosa, movió fichas en su pizarra y lo alejó de su posición natural para acercarlo mucho más al área hasta el punto de ubicarlo como un delantero centro.

La confianza depositada en la ‘Culebra’ provocó que partido a partido el futbolista goleara con capacidad asombrosa. Aquel ritmo, además, convenció al líder argentino de no mover más las piezas y reubicar a Paolo Guerrero en otra posición dentro del campo, mientras que Federico Girotti y Luis Ramos asumían una función diferente como alternativas respectivas.

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Eryc Castillo mantiene con vida a Alianza Lima, que se ubica a tres puntos de la punta. - Crédito: Liga 1

Eryc Castillo suma su segunda temporada en Alianza Lima, siendo la actual la más impresionante por su reconversión en el aparato ofensivo, y un trofeo corto en su palmarés como el Torneo Apertura 2026.

Aunque, al igual que toda la disciplina ‘íntima’, su meta principal es coronarse, por primera vez, campeón en La Victoria. El objetivo, por ahora, está firme por la ubicación del equipo en el campeonato y sobre todo por la marcha imperial del ecuatoriano en materia de goles.

El delantero ecuatoriano puso el segundo de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

Bajo siete llaves

No debe resultar extraño que el desempeño de Eryc Castillo haya despertado interés, sobre todo desde el exterior. El delantero de Alianza Lima atraviesa un momento destacado y su producción ofensiva lo ubica como uno de los nombres que generan atención en el mercado internacional.

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Días atrás surgieron versiones sobre un nuevo interés del mercado mexicano por el atacante, considerado el hombre gol del conjunto de La Victoria. Castillo ha tenido actuaciones decisivas semana a semana y sostiene una regularidad que alimenta las especulaciones sobre un posible cambio de club.

Eryc Castillo cuenta con un contrato vigente hasta el 2028. - Crédito: ITEA

Aunque exista una propuesta, cualquier negociación deberá canalizarse de manera directa con Alianza Lima, debido a que la Culebra mantiene un vínculo vigente con la institución. Por esa razón, el club será la parte encargada de evaluar las condiciones de una eventual operación.

Si conserva su eficacia frente al arco, Eryc Castillo podría terminar en la cima de la tabla de máximos anotadores de la Liga 1 2026. En esa disputa también se encuentran al acecho Alex Valera y Facundo Callejo, quienes buscan acercarse al delantero de Alianza Lima.

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