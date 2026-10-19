Perú

Lesly Águila y Susana Alvarado, de Corazón Serrano, estaban en avión de LATAM que se incendió en el Jorge Chávez

Las cantantes de la agrupación de cumbia contaron a través de las redes sociales que vivieron momentos de terror mientras esperaban su vuelo a Piura

Composición con cantantes en vestidos azules sobre un escenario a la izquierda y un avión comercial con fuego en la pista de aterrizaje a la derecha
Las cantantes de Corazón Serrano se encontraban a bordo del avión de LATAM que registró fuego en uno de sus motores en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
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Lesly Águila y Susana Alvarado, integrantes de Corazón Serrano, estuvieron a bordo de un avión de LATAM Airlines que presentó un incendio en una de sus alas antes de despegar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las artistas relataron en sus redes sociales los momentos de tensión que vivieron durante la mañana del lunes 19 de octubre, cuando se disponían a viajar de Lima a Piura.

Las cantantes ya se encontraban dentro de la aeronave cuando ocurrió el desperfecto técnico. El hecho obligó a activar un protocolo de seguridad y derivó en el desembarque preventivo de todos los pasajeros del vuelo que debía trasladarlas hacia el norte del país.

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A través de su cuenta de Instagram, Lesly Águila, una de las voces de Corazón Serrano, publicó un video en el que se observa fuego en el ala del avión de LATAM. La artista acompañó las imágenes con un mensaje en el que manifestó su preocupación por el incidente.

Dos capturas de pantalla de redes sociales que muestran un avión con fuego en la pista y una toma del ala desde una ventanilla
Dos publicaciones de la cantante Lesly Águila registran el fuego en el avión de LATAM durante el accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
“Definitivamente Dios y mis ángeles en el cielo me han protegido. Si el avión se incendiaba en pleno vuelo, otra hubiese sido la historia”, escribió la cantante junto al registro que difundió en sus historias.

Más adelante, Águila compartió una segunda grabación desde el exterior de la aeronave. En las imágenes se aprecia que el fuego continuaba en una de las alas, mientras los pasajeros permanecían fuera del avión tras abandonar la cabina.

Mis compañeros y yo estábamos dentro de ese avión en llamas”, señaló la intérprete de Corazón Serrano, quien viajaba con parte de su equipo rumbo a Piura.

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Por su parte, Susana Alvarado también recurrió a sus redes sociales para mostrar lo que vivió después de la evacuación. La cantante publicó una fotografía del área a la que fueron trasladados los pasajeros, donde había personal de salud y equipos de emergencia que atendieron el incidente en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Capturas de pantalla que presentan un avión en pista con fuego en un ala, un bombero, una mujer y personal con chalecos reflectantes
Las capturas de redes sociales de la cantante Susana Alvarado documentan el fuego en el avión de LATAM y la evacuación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En otra de sus historias, Alvarado mostró el avión de LATAM Airlines con fuego en una de sus alas y escribió: “Nos íbamos a la luna”. La frase reflejó el temor que experimentaron los viajeros durante la emergencia registrada antes de la salida del vuelo.

Horas después, la integrante de Corazón Serrano publicó una imagen desde otra aeronave. La fotografía confirmó que logró retomar su viaje hacia Piura, luego de que la compañía aérea reubicara a los pasajeros afectados por el incidente técnico.

Ala del avión se incendió antes de despegar en el Aeropuerto Jorge Chávez

El hecho involucró al vuelo LA2302 de LATAM Airlines, programado para cubrir la ruta entre Lima y Piura. Según informó la empresa, la situación ocurrió antes del despegue y motivó la aplicación de medidas preventivas para resguardar a los pasajeros y a la tripulación.

La aerolínea señaló que todos los ocupantes de la aeronave descendieron de forma preventiva luego de que se detectara la falla. “Por este motivo, se determinó el desembarque preventivo de los pasajeros, priorizando en todo momento su seguridad”, indicó LATAM en un comunicado.

La compañía no precisó cuál fue el desperfecto técnico que provocó el incendio en el ala del avión. Sin embargo, videos difundidos por algunos pasajeros en redes sociales muestran llamas en la aeronave que debía realizar el trayecto entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la ciudad de Piura.

La aerolínea reprogramó la salida hacia el norte peruano tras registrarse una emergencia con llamas en la aeronave, motivo por el cual los inspectores vigilan que se informe adecuadamente a los viajeros afectados. (Canal N)

Tras la evacuación, los viajeros recibieron asistencia por parte de los equipos de LATAM Airlines y de los servicios de emergencia que acudieron al terminal aéreo. El fuego fue controlado y no se reportaron personas heridas a raíz del incidente.

La empresa también informó que gestionó la reubicación de los pasajeros en otros vuelos para que pudieran continuar su traslado. Entre ellos estaban Lesly Águila y Susana Alvarado, quienes pudieron seguir viaje después del episodio que compartieron con sus seguidores.

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