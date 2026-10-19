Perú

La erosión del río Vilcanota provocó daños en un muro inca de Machu Picchu y obligó a especialistas a recuperar la base de la estructura

Con técnicas tradicionales y nuevos elementos líticos, especialistas ejecutaron trabajos para recuperar el soporte de la estructura arqueológica

El Ministerio de Cultura culminó los trabajos de conservación de un tramo del muro inka de Machuq’ente, en el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu. Composición: Infobae
El Ministerio de Cultura culminó los trabajos de conservación de un tramo del muro inka de Machuq’ente, en el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu. Composición: Infobae
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El Ministerio de Cultura culminó los trabajos de conservación de un tramo del muro inca de Machuq’ente, ubicado en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, en Cusco. La intervención estuvo a cargo de especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco y se centró en recuperar la estabilidad de la estructura.

El sector intervenido se encuentra en la margen izquierda del río Vilcanota, a la altura del kilómetro 88,200 de la línea férrea que conecta Cusco con Machupicchu. En esta zona, la erosión del cauce afectó la base del muro de contención y defensa ribereña, con daños que comprometían su estabilidad.

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La evaluación técnica identificó un tramo deteriorado de seis metros de longitud y 1,60 metros de altura. Además, los especialistas detectaron una socavación de hasta 1,50 metros en la base, condición que requería trabajos para recuperar el soporte de la estructura arqueológica.

La intervención concluyó con la reposición de la base de sustentación mediante técnicas tradicionales de construcción. Las labores formaron parte de las acciones de conservación preventiva que desarrolla la DDC Cusco para atender los daños asociados a la erosión del río y las lluvias registradas durante los primeros meses del año.

Trabajos técnicos para recuperar la estabilidad del muro inca

La erosión del cauce provocó la pérdida de material en la base del muro y una socavación de hasta 1,50 metros.
La erosión del cauce provocó la pérdida de material en la base del muro y una socavación de hasta 1,50 metros.

Según la evaluación de la Coordinación de la Red de Caminos Inca del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu (PANM), la pérdida de material en la base del muro representaba el principal problema estructural del tramo afectado.

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Para atenderlo, el personal especializado recuperó la base de sustentación mediante una intervención de 14,4 metros cúbicos. El trabajo permitió reforzar el segmento comprometido y reducir el riesgo de nuevos daños asociados a la inestabilidad de sus cimientos.

El procedimiento incluyó el retiro cuidadoso del material inestable y la limpieza del área deteriorada. Después, los especialistas repusieron la base mediante el asentado y armado de calzaduras con nuevos elementos líticos, además del uso de gravas y gravillas.

Técnicas tradicionales para conservar la estructura arqueológica

el sector está en la margen izquierda del río Vilcanota, a la altura del kilómetro 88,200 de la línea férrea entre Cusco y Machupicchu. Difusión
el sector está en la margen izquierda del río Vilcanota, a la altura del kilómetro 88,200 de la línea férrea entre Cusco y Machupicchu. Difusión

La DDC Cusco empleó técnicas tradicionales de mampostería y construcción de muro seco durante la recuperación del tramo. Estos procedimientos resultan compatibles con las características constructivas de la estructura original y permiten ejecutar labores de mantenimiento sin alterar el sistema constructivo del muro.

La colocación de nuevos elementos líticos y materiales granulares formó parte de la recuperación del soporte afectado por la socavación. La intervención se concentró en la base, donde la acción erosiva del río Vilcanota provocó la pérdida de material y comprometió la estabilidad del muro.

Los trabajos estuvieron a cargo del personal de mantenimiento de la Red de Caminos Inca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, bajo las acciones técnicas previstas para la conservación de este sector del monumento arqueológico.

Erosión del río Vilcanota y labores de conservación preventiva

La intervención en Machuq’ente responde a los efectos de la erosión y la socavación que afectan las estructuras arqueológicas próximas al río Vilcanota. De acuerdo con la información del Ministerio de Cultura, estos procesos se intensificaron debido a las lluvias registradas durante los primeros meses del año.

Frente a estos factores, la Red de Caminos Inca mantiene acciones de mantenimiento, vigilancia y conservación en el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu. Estas labores buscan identificar afectaciones en las estructuras patrimoniales y ejecutar intervenciones técnicas de acuerdo con las condiciones detectadas.

La culminación de los trabajos en Machuq’ente comprende la recuperación de la base de sustentación del tramo deteriorado, con el empleo de materiales líticos y técnicas tradicionales adaptadas a las características del muro inka.

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