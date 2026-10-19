Jerry Rivera regresa al Perú: fecha, lugar, precio de entradas y preventa para su concierto

El cantante de salsa Jerry Rivera anuncia su regreso a los escenarios de Perú para una nueva presentación musical.

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Jerry Rivera regresará a Lima con un concierto previsto para el viernes 12 de febrero de 2027 en multiespacio Costa 21. El cantante puertorriqueño, conocido como el ‘Baby de la salsa’, interpretará parte de los temas que lo convirtieron en una de las voces más reconocidas de la salsa romántica.

El artista volverá a encontrarse con el público peruano en una fecha cercana a San Valentín. La presentación reunirá canciones como “Amores como el nuestro”, “Qué hay de malo”, “Cara de niño”, “Casi un hechizo” y “Cuenta conmigo”, títulos que mantienen presencia entre los seguidores del género tropical.

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La cita será en Costa 21, recinto ubicado en la Costa Verde de Lima. El espectáculo contará con tres sectores: Platinum con asientos, VIP con asientos y General. La organización anunció una etapa de preventa con descuento para quienes utilicen tarjetas Interbank.

Un afiche promocional anuncia la presentación del cantante Jerry Rivera el 12 de febrero en el recinto Costa 21 de Lima, Perú.

Con una carrera que comenzó durante su adolescencia, Jerry Rivera se consolidó en la música latina con un estilo centrado en composiciones sobre el amor, las separaciones y los reencuentros. Su repertorio combina arreglos de salsa con letras románticas, una fórmula que le permitió alcanzar popularidad en distintos países de América Latina.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa para el concierto de Jerry Rivera en Lima comenzará el miércoles 22 de octubre de 2026, desde las 10:00 horas. Esta primera etapa también estará habilitada el jueves 23 de octubre.

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Los usuarios que paguen con tarjetas Interbank accederán a un 15% de descuento durante los dos días de promoción. El beneficio se aplicará sobre las tarifas regulares anunciadas para cada una de las zonas del espectáculo.

El cantante de salsa Jerry Rivera programa una nueva fecha de concierto para su regreso a los escenarios de Perú.

Después de la preventa, las entradas pasarán a precio full. La organización no informó un horario de cierre específico para la promoción, por lo que los interesados deberán revisar la disponibilidad de localidades en la plataforma oficial de Teleticket.

Precio de entradas y zonas

El concierto de Jerry Rivera contará con tres zonas para el público: Platinum con asientos, VIP con asientos y General. Las dos primeras alternativas ofrecerán ubicaciones numeradas, mientras que General será un sector de acceso sin asientos asignados.

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Los precios de preventa, con el descuento de 15% para pagos con tarjetas Interbank, son los siguientes:

Platinum asientos: S/280

VIP asientos: S/220

General: S/120

Un afiche oficial detalla la distribución de zonas y los precios de las entradas para el concierto de Jerry Rivera en Lima, Perú.

Una vez terminada la campaña promocional, las tarifas regulares serán:

Platinum asientos: S/330

VIP asientos: S/259

General: S/142

La zona Platinum tendrá el valor más alto y estará destinada a quienes busquen una ubicación con asiento. La entrada General será la alternativa de menor costo para el concierto en Costa 21.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

La venta de entradas para el concierto de Jerry Rivera en Perú será digital a través de Teleticket. Estos son los pasos para realizar la compra:

Ingresar a la página oficial de Teleticket Crear una cuenta personal si el usuario todavía no tiene una registrada. Para ello, deberá completar los datos solicitados por la plataforma. Validar el correo electrónico mediante el enlace enviado por Teleticket. Este paso permitirá activar la cuenta para comprar entradas. Iniciar sesión y buscar el evento de Jerry Rivera en el buscador de la página o mediante el banner oficial cuando esté disponible. Ingresar a la cola virtual. El sistema asignará un turno según el orden de llegada, por lo que no se debe actualizar la página para evitar perder la posición. Seleccionar la zona elegida entre Platinum, VIP o General. En los sectores con asientos, el usuario deberá escoger la ubicación que esté disponible. Elegir la cantidad de entradas y avanzar a la sección de pago. Ingresar los datos de la tarjeta. Durante la preventa, quienes paguen con Interbank deberán comprobar que se aplique el 15% de descuento antes de confirmar la operación. Finalizar la compra y revisar la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta. Allí estarán disponibles la confirmación y las entradas digitales para el show en multiespacio Costa 21.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial