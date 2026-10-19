Perú

Jerry Rivera regresa al Perú: fecha, lugar, precio de entradas y preventa para su concierto

El ‘Baby de la salsa’ alista su vuelta a nuestro país con un concierto que reunirá sus más grandes éxitos a su público fiel

El cantante Jerry Rivera viste un saco negro con bordados dorados frente a una cortina roja de teatro
El cantante de salsa Jerry Rivera anuncia su regreso a los escenarios de Perú para una nueva presentación musical.
Guardar

Jerry Rivera regresará a Lima con un concierto previsto para el viernes 12 de febrero de 2027 en multiespacio Costa 21. El cantante puertorriqueño, conocido como el ‘Baby de la salsa’, interpretará parte de los temas que lo convirtieron en una de las voces más reconocidas de la salsa romántica.

El artista volverá a encontrarse con el público peruano en una fecha cercana a San Valentín. La presentación reunirá canciones como “Amores como el nuestro”, “Qué hay de malo”, “Cara de niño”, “Casi un hechizo” y “Cuenta conmigo”, títulos que mantienen presencia entre los seguidores del género tropical.

PUBLICIDAD

La cita será en Costa 21, recinto ubicado en la Costa Verde de Lima. El espectáculo contará con tres sectores: Platinum con asientos, VIP con asientos y General. La organización anunció una etapa de preventa con descuento para quienes utilicen tarjetas Interbank.

Fotografía promocional de Jerry Rivera con vestimenta negra sobre fondo oscuro y textos dorados con datos de su concierto en Lima
Un afiche promocional anuncia la presentación del cantante Jerry Rivera el 12 de febrero en el recinto Costa 21 de Lima, Perú.

Con una carrera que comenzó durante su adolescencia, Jerry Rivera se consolidó en la música latina con un estilo centrado en composiciones sobre el amor, las separaciones y los reencuentros. Su repertorio combina arreglos de salsa con letras románticas, una fórmula que le permitió alcanzar popularidad en distintos países de América Latina.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa para el concierto de Jerry Rivera en Lima comenzará el miércoles 22 de octubre de 2026, desde las 10:00 horas. Esta primera etapa también estará habilitada el jueves 23 de octubre.

PUBLICIDAD

Los usuarios que paguen con tarjetas Interbank accederán a un 15% de descuento durante los dos días de promoción. El beneficio se aplicará sobre las tarifas regulares anunciadas para cada una de las zonas del espectáculo.

Retrato de un hombre de cabello oscuro peinado hacia atrás con saco blanco y collar sobre un fondo azul uniforme
El cantante de salsa Jerry Rivera programa una nueva fecha de concierto para su regreso a los escenarios de Perú.

Después de la preventa, las entradas pasarán a precio full. La organización no informó un horario de cierre específico para la promoción, por lo que los interesados deberán revisar la disponibilidad de localidades en la plataforma oficial de Teleticket.

Precio de entradas y zonas

El concierto de Jerry Rivera contará con tres zonas para el público: Platinum con asientos, VIP con asientos y General. Las dos primeras alternativas ofrecerán ubicaciones numeradas, mientras que General será un sector de acceso sin asientos asignados.

Los precios de preventa, con el descuento de 15% para pagos con tarjetas Interbank, son los siguientes:

  • Platinum asientos: S/280
  • VIP asientos: S/220
  • General: S/120
Cartel promocional con el plano de zonas y una tabla de precios para la presentación musical de Jerry Rivera en Lima
Un afiche oficial detalla la distribución de zonas y los precios de las entradas para el concierto de Jerry Rivera en Lima, Perú.

Una vez terminada la campaña promocional, las tarifas regulares serán:

  • Platinum asientos: S/330
  • VIP asientos: S/259
  • General: S/142

La zona Platinum tendrá el valor más alto y estará destinada a quienes busquen una ubicación con asiento. La entrada General será la alternativa de menor costo para el concierto en Costa 21.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

La venta de entradas para el concierto de Jerry Rivera en Perú será digital a través de Teleticket. Estos son los pasos para realizar la compra:

  1. Ingresar a la página oficial de Teleticket.
  2. Crear una cuenta personal si el usuario todavía no tiene una registrada. Para ello, deberá completar los datos solicitados por la plataforma.
  3. Validar el correo electrónico mediante el enlace enviado por Teleticket. Este paso permitirá activar la cuenta para comprar entradas.
  4. Iniciar sesión y buscar el evento de Jerry Rivera en el buscador de la página o mediante el banner oficial cuando esté disponible.
  5. Ingresar a la cola virtual. El sistema asignará un turno según el orden de llegada, por lo que no se debe actualizar la página para evitar perder la posición.
  6. Seleccionar la zona elegida entre Platinum, VIP o General. En los sectores con asientos, el usuario deberá escoger la ubicación que esté disponible.
  7. Elegir la cantidad de entradas y avanzar a la sección de pago.
  8. Ingresar los datos de la tarjeta. Durante la preventa, quienes paguen con Interbank deberán comprobar que se aplique el 15% de descuento antes de confirmar la operación.
  9. Finalizar la compra y revisar la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta. Allí estarán disponibles la confirmación y las entradas digitales para el show en multiespacio Costa 21.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

Temas Relacionados

Jerry RiveraConciertoCosta 21peru-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PRONIS bajo la lupa: cambios de perfil antecedieron designaciones en programa con S/ 1.450 millones

Los cambios en el clasificador de cargos reabrieron el acceso a la jefatura para cuatro profesiones que habían sido excluidas

PRONIS bajo la lupa: cambios de perfil antecedieron designaciones en programa con S/ 1.450 millones

Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado de emergencia a una clínica de San Isidro por un problema estomacal

El abogado Juan Midolo y la exvicepresidenta Mercedes Aráoz dieron detalles a Infobae sobre la atención médica del exmandatario, quien ya recibió el alta

Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado de emergencia a una clínica de San Isidro por un problema estomacal

Lesly Águila y Susana Alvarado, de Corazón Serrano, estaban en avión de LATAM que se incendió en el Jorge Chávez

Las cantantes de la agrupación de cumbia contaron a través de las redes sociales que vivieron momentos de terror mientras esperaban su vuelo a Piura

Lesly Águila y Susana Alvarado, de Corazón Serrano, estaban en avión de LATAM que se incendió en el Jorge Chávez

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

En redes sociales, fanáticas peruanas expusieron el mismo discurso que utilizaron los integrantes de BTS en Chile y Perú en el cierre de sus conciertos

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

El hermano menor de la presidenta Keiko Fujimori dará más detalles sobre su decisión en el pódcast que conduce cada lunes a las 20:00 horas

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado de emergencia a una clínica de San Isidro por un problema estomacal

Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado de emergencia a una clínica de San Isidro por un problema estomacal

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Comisión de Constitución del Senado aprueba dictamen que otorga facultades legislativas al Gobierno

Keiko Fujimori viajó a Madre de Dios para inaugurar obras de electrificación

Comisión de Ética debate hoy informe que recomienda la suspensión de diputado Pérez Mallqui por agredir a su expareja

ENTRETENIMIENTO

Lesly Águila y Susana Alvarado, de Corazón Serrano, estaban en avión de LATAM que se incendió en el Jorge Chávez

Lesly Águila y Susana Alvarado, de Corazón Serrano, estaban en avión de LATAM que se incendió en el Jorge Chávez

RM de BTS elogia a ARMY chilena durante concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en San Marcos

Briela Cirilo habló de las propuestas que recibió luego de dejar Corazón Serrano: “Apuesto por mi proyecto personal”

31 Minutos se presenta por primera vez en Lima con su gira Radio Guaripolo Tour 2026

Ken-Y le confiesa a Rodrigo Fernandini cómo enfrentó las críticas tras su separación de R.K.M.

DEPORTES

La impresionante reconversión de Eryc Castillo en Alianza Lima que le permitió golear con frecuencia en Liga 1 hasta nivelar récord de Hernán Barcos

La impresionante reconversión de Eryc Castillo en Alianza Lima que le permitió golear con frecuencia en Liga 1 hasta nivelar récord de Hernán Barcos

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del esperado clásico por la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Franco Navarro Jr aseguró que Alianza Lima perdió “muchos puntos por el arbitraje”: “Hay equipos beneficiados en el Torneo Clausura”

La firme respuesta de Horacio Melgarejo a Javier Rabanal tras ningunearlo en Transfermarkt: “Yo no soy sapo, se olvidó de poner algo”

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, Fase 1: partidos, horarios y canal TV